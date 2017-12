Šéf advokátov radí Shootymu autocenzúru: Bol prisilný

31. júl 2013

Slovenská advokátska komora sa ohradila voči karikaturistovi SME Shootymu, ktorý nakreslil právnikov ako prasatá. Jej predseda ĽUBOMÍR HREŽĎOVIČ hovorí, prečo sa ich obrázok dotkol.

Aj vy považujete Shootyho karikatúru za hanebnú, ako sa píše v stanovisku Slovenskej advokátskej komory?

"V prvom rade chcem povedať, že advokáti sú veľmi inteligentní ľudia, ktorí karikatúru poznajú a chápu, či už ako umelecký alebo žurnalistický žáner. Stanoviskom sme nechceli vyjadriť, že by sme nevnímali určité negatíva v spoločnosti, ktoré mal asi autor na mysli, ale chceli sme povedať, že nie všetci kolegovia by mohli zdieľať taký postoj, že by sa s touto formou kritiky nášho vzdelania a postavenia stotožnili."

Vy osobne ju považujete za hanebnú?

"Stotožňujem sa s tým stanoviskom. Som veľkorysý k akýmkoľvek prejavom tohto druhu, ale aj inej profesie by sa dotklo, keby bola zobrazená ako prasačia hlava a drancovateľ tejto krajiny."

Čím vás uráža?



"Tá karikatúra ma neurazila, ale isté nálepkovanie, hoc aj umeleckou formou, nám nepripadá celkom adekvátne a trošku prisilné."

V čom?

"Práve v tom, že nás, nositeľov akadmického titulu doktora práv, označil za drancovateľov tejto krajiny.

Mnohí členovia advokátskej komory sa ozvali, že so stanoviskom nesúhlasia. Karikatúra vraj uráža iba tých, čo sa v nej našli.

"Tešia ma takéto názory kolegov, svedčí to o vysokom odbornom i morálnom profile našich členov, že tu existuje názorová rôznorodosť. Niekto môže mať názor taký, niekto onaký. My oba názory vysoko rešpektujeme a akceptujeme."

A čo Shootyho názor? Myslíte, že medzi právnikmi sú iba čestní ľudia a neprávom ich nakreslil ako prasiatka?

"V každej profesii sú ľudia, ktorí sú na vyššej a nižšej odbornej i ľudskej úrovni. Bol by som veľmi rád, keby ste pozornosť čitateľov upriamili na to, že Slovenská advokátska komora má veľmi efektívne mechanizmy na vysporiadanie sa s členmi, ktorí nerobia dobré meno nášmu stavu. Vytvorené orgány eliminujú pôsobenie členov, ktorí nepostupujú podľa zákonov."

Ako vôbec vzniklo kritické stanovisko? Kto navrhol zaoberať sa Shootym?

"Ako stanovisko vzniklo, je interná záležitosť. Nepociťujem potrebu vysvetľovať, či ten alebo onen člen vyšiel s iniciatívou."

Zastupujete 9 300 členov. Je problém vysvetliť, kto za stanovisko hlasoval?

"Stanovisko vzniklo v prostredí komory, nehovoríme, že vzniklo anonymne alebo nejakým podivuhodným spôsobom."

Vy ste to navrhli?

"Odpovedal som."

Nerozumiem, prečo by to malo byť tajomstvom?

"To vôbec nie je tajomstvo. Nepociťujem potrebu, aby som tu vysvetľoval, prečo, ako a kto to urobil."

Shooty podľa stanoviska kreslí ako v totalite, čo sa prejavuje tým, že právnikov označuje za nepriateľov spoločnosti na základe vzdelania. Tiež si to myslíte?

"Ja aj moji kolegovia sú rozhľadení ľudia a rozumejú tomuto žánru a jednoducho to, či sa v tom niekto našiel alebo nenašiel, je otázkou subjektívneho vyhodnotenia jednotlivca."

Hovoríte, že rozumejú karikatúre, ktorá má zošmieňovať. V čom Shooty prekročil hranice?

"Myslím, že je to v stanovisku vysvetlené. V tejto chvíli nepovažujem za vhodné rozvíjať myšlienky, či a ako prekročil mieru korektnosti."

Mala by byť nejako obmedzená karikatúra?

"Verejnou cenzúrou určite nie, ale všetci predsa veľmi dobre vieme, že existuje autocenzúra a že každý, kto zasahuje do citlivých oblastí, by mal mať v sebe vybudovaný dostatok vnútorných postojov, ktoré mu signalizujú, čo je ešte únosné a čo nie."

Čo by podľa vás nemal Shooty kresliť?

"Neviem. Chápeme, že je namieste kritika určitých javov, ktoré v spoločnosti existujú. Je to vec každého média, ako uchopí tú-ktorú tému."

Kvôli Shootymu sa voči komore zdvihla vlna kritiky vo verejnosti. Neľutujete to stanovisko?

"Vnímam ako pozítivum, že existujú rôzne názory. Prečo by sme to mali ľutovať? Vnímali sme to tak, že v záujme našich členov je potrebné takto reagovať."

Keď sa SME za karikatúru neospravedlní, ako žiadate, čo urobíte?

"Nezvažujeme žiadne ďalšie právne kroky. Túto záležitosť považujeme za uzavretú."

V stanovisku proti karikatúre tvrdíte, že ste ho vydali, lebo sa musíte zastať práv jednotlivcov. Prečo sa komora neozvala v prípade Hedvigy Malinovej Źákovej, pri stavaní diaľnic na cudzích pozemkoch alebo v kauze Jozefa Čentéša?

"Odpoviem protiotázkou. Myslíte, že spôsob, ako sa celá táto záležitosť vyvíja, je vhodný na to, aby sme verejnosti podsúvali názor, že všetci, ktorí nadobudnú právnické vzdelanie a získajú titul doktora práv, sú tí, ktorí drancujú túto krajinu? Skutočne si to myslíte?"

V čom to destabilizuje spoločnosť, ako tvrdíte?

"Je niekoľko tisíc právnikov. My sme sa pokúsili naznačiť to, že z tejto masy ľudí s vysokoškolským právnickým vzdelaním nie sú všetci drancovatelia. Ďakujem, to je všetko."

Však karikatúra iba zveličuje realitu. Vy ste sa niekedy zasmiali nad Shootym?

"Samozrejme."

Kedy?

"Konkrétne si nespomínam."