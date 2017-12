Dvoch prepustených piťovcov vzali opäť do väzby

Medzi štyrmi prepustenými bol aj pobočník Juraja Ondrejčáka.

1. aug 2013 o 13:50 SITA, Matúš Burčík

Piťovcov prepustil špeciálny súd už v máji minulého roka. Potom nastal právny zmätok.

BRATISLAVA. V skupine piťovcov, ktorých v stredu súd prepustil z väzby na slobodu, bol aj jeden z najbližších ľudí údajného šéfa gangu Miroslav Abrahám. Na slobodu sa však nedostal.

Špecializovaný trestný súd ho spolu s ďalším obvineným Matejom Šalagom poslal znovu za mreže pre inú trestnú činnosť.

„Obidvaja boli vzatí do väzby z dôvodov tzv. kolúznej a preventívnej väzby,“ povedala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Andrea Predajňová. V prípade Mateja Šalagu to bola aj obava, že by sa pokúsil o útek.

Rovnakí aktéri, iná kauza

Kauza piťovci obžalovali devätnásť ľudí vrátane Juraja Ondrejčáka, prezývaného Piťo,

bývalý člen gangu Viktor Maceják spolupracuje s políciou,

kauzu hypoúverov z USA vyšetrujú samostatne,

stíhajú v nej šesť ľudí,

dvaja z nich figurujú aj v hlavnej kauze.

Štyria prepustení boli pôvodne vo väzbe pre obvinenie v prípade podvodných hypotekárnych úverov v USA.

Ten polícia vyšetruje oddelene od veľkej kauzy piťovcov, ktorú začal minulý mesiac riešiť špecializovaný súd. Abrahám a Šalaga sú však obvinení v oboch prípadoch.

O prepustení štyroch mužov informoval ako prvý Nový Čas.

Aj keď pre chyby súdov sa na Slovensku dostávajú na slobodu aktéri mafiánskych káuz, tento prípad je výnimočný. Zodpovednosť totiž nesie špecializovaný, Najvyšší a napokon aj Ústavný súd.

Špeciálny súd obvineným ešte 24. mája minulého roka nepredĺžil lehotu väzby s odôvodnením, že to nie je potrebné. Už vtedy teda mohli byť prepustení. Prokurátor však proti rozhodnutiu podal sťažnosť, ktorej Najvyšší súd vyhovel a väzbu 6. júna 2012 predĺžil do 15. októbra.

Proti tomuto verdiktu podal ústavnú sťažnosť obvinený Milan Šotník, ktorý v kauze nepatrí ku kľúčovým aktérom. Namietal procesnú chybu, že Najvyšší súd mu pred rozhodnutím nedoručil písomné odôvodnenie sťažnosti prokurátora.

Senát Ústavného súdu pod vedením Juraja Horvátha mu 22. mája vyhovel a rozhodol o porušení jeho práv. Zároveň zrušil uznesenie Najvyššieho súdu o väzbe a nariadil mu vec znovu prejednať a rozhodnúť. Požiadavke Šotníka, aby ho prepustili, však nevyhovel.

Zvláštna situácia

Najvyšší súd prípad znovu otvoril 24. júla. Rozhodoval senát Milana Lipovského.

V písomnom rozhodnutí sa čuduje tomu, že Ústavný súd rozhodol iba o porušení práv Šotníka, ale zároveň zrušil celé pôvodné uznesenie o väzbe pre všetkých obvinených. Právnu situáciu označil za zvláštnu.

Keďže za rok od rozhodovania o dôvodoch väzby sa stav vyšetrovania výrazne zmenil, a o ďalšej väzbe obvinených súdy už opätovne rozhodli, Najvyšší súd vyriešil problém takto: Sťažnosť prokurátora proti pôvodnému nepredĺženiu väzby špeciálnym súdom zamietol.

Argumenty, ktoré prokurátor použil v lete 2012, totiž dnes už neplatia.

Drogy a výpalné

Hoci ani tento verdikt nehovorí nič o tom, že obvinení majú ísť na slobodu, špeciálny súd nariadil ich prepustenie. „Bolo to na základe nového rozhodnutia Najvyššieho súdu,“ hovorí predseda súdu Oldřich Kozlík.

Súd s piťovcami sa začína 12. augusta. Abrahám podľa obžaloby podliehal priamo šéfovi skupiny Ondrejčákovi.

Na starosti mal údajne distribúciu drog stredným a nižším dílerom. Obvinený je aj z vyberania výpalného. Všetko popiera.