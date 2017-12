Predsedníčka Mensy: Inteligencia sama osebe neznamená nič

Našimi členmi sú aj Robert Kaliňák a Miro Kadúc, hovorí predsedníčka slovenskej Mensy HANA DOJČANOVÁ.

1. aug 2013 o 20:44 Soňa Gyarfašová

V Bratislave sa koná Európske stretnutie členov spoločnosti Mensa pod patronátom slovenskej predsedníčky HANY DOJČANOVEJ.

Na Slovensku sa stretávajú členovia Mensy z celého sveta. Je to po prvýkrát?

„Áno, celá tradícia týchto stretnutí je ešte mladá, vznikla len v roku 2008, keď sa konalo prvé Európske stretnutie mensanov v Kolíne. Prichádzajú však aj ľudia z iných kontinentov – Austrálie, Ameriky alebo Ázie.“

Aké majú zo Slovenska dojmy?

„Zaujíma ich celá krajina, okrem prednášok ich čaká návšteva vodného múzea Sihoť, exkurzia do antivírusovej spoločnosti Eset alebo aj do atómovej elektrárne, o ktorú bol najväčší záujem. Prišla aj naša čestná prezidentka Abbie Salny, ktorá má 88 rokov a v Československu bola na návšteve práve počas okupácie 21. augusta 1968, kde ju zadržali Rusi. S manželom sa im však podarilo ujsť.“

Na toto stretnutie prišlo okolo štyristo členov Mensy z celého sveta. Koľko je ich u nás?

„Momentálne tristo. Ale ten potenciál je väčší. Kritériom je výška inteligenčného kvocientu, ktorý by mal byť vyšší ako 130. To by mali dosahovať približne dve percentá populácie, mohlo by to byť aj stotisíc ľudí.“

Sú medzi vašimi členmi aj nejakí politici?

„Robert Kaliňák alebo poslanec Miro Kadúc sú členmi Mensy. Boli aj takí, ktorí urobili testy, ale potom nevstúpili.“

Na čom sú inteligenčné testy založené?

„Predovšetkým sú to obrázkové testy na logickú následnosť, síce sa to zdá na prvý pohľad ľahké, ale nie každý ich urobí. Veľa testov je postavených na priestorovom vnímaní, pretože je to najjednoduchší systém, kde sa ukáže logické uvažovanie.“

Dali by sa testy aj oklamať?

„Nie. Jedine náhodou, ak by ste si tipli a vyšlo by to.“

Aké najväčšie IQ bolo zatiaľ namerané?

„Americké zdroje udávajú aj IQ 220, majú však iné testy, sú okolo toho dohady. U nás na Slovensku to bolo 170. A zďaleka to nie sú len matematici. Počas konferencie budeme dnes v historickej budove Národnej rady bezplatne testovať aj verejnosť.“

Ako ste sa dostali do Mensy?

„Takéto testovanie som absolvovala už ako dieťa v základnej škole aj na gymnáziu. Vtedy u nás nič podobné neexistovalo, pobočka Mensy u nás vznikla až po roku 1990. Niekedy v roku 2007 som si prečítala v novinách článok o tom, že sa koná testovanie. Do Mensy som vstúpila v roku 2008 a hneď som sa začala aktivizovať, lebo neviem niekde len tak nečinne sedieť.“

Aká bola vaša profesijná dráha?

„Na začiatku gymnázia som chodievala na matematické olympiády, potom ma viac za srdce chytilo umenie. Vyštudovala som žurnalistiku, robila som dlhé roky v Slovenskom rozhlase aj televízii, Rádiu Slobodná Európa, externe aj korešpondentku z Indie.“

Dá sa jednoznačne definovať, čo je to inteligencia?

„Iba jedna súčasť osobnosti človeka, ktorá je základom a sama osebe neznamená nič. Je to schopnosť a určitý prostriedok, ako sa niečo rýchlejšie naučiť, pochopiť alebo nájsť riešenie. Aj mnoho nadpriemerne inteligentných ľudí má problémy v bežnom živote, sú príliš jednostranne zameraní, nevedia komunikovať s inými ľuďmi. Pokiaľ tam teda nie je emocionálna inteligencia, je to málo. Inteligenciu by nemali ľudia premrhať, ale mali by ju použiť v prospech iných. A stále platí, že talent a inteligencia je iba päť percent úspechu, 95 percent je práca na sebe.“