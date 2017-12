Smetisko zamorilo Žitný ostrov, štát viní z požiaru skládky obec

V Zlatých Klasoch vyrástla obrovská nelegálna skládka. Nikto nevedel, čo s ňou.

Hasiči sa nezastavili. Skládka v Zlatých Klasoch bola 150 metrov dlhá, do výšky merala niekde až desať metrov.(Zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

V Zlatých Klasoch vyrástla obrovská nelegálna skládka, ktorú zavážali najmä miestni Rómovia rozobranými vrakmi. Nikto nevedel, čo s ňou.

ZLATÉ KLASY. Jedna z najväčších čiernych skládok na Slovensku sa vo štvrtok premenila na spálenisko.

Do dediny Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda sa od tretej v noci zbiehali hasiči z piatich okresov, husté kúdoly dymu bolo vidno z kilometrov ešte napoludnie.

Neprístupnú hromadu smetí, dlhú a širokú 150 metrov a vysokú až desať metrov, likvidovali hasiči ďalekonosnými vodnými delami z okolitých ciest a polí.

Mali smolu aj šťastie

„Mali sme šťastie, že vietor fúkal od dediny, inak by sme už všetci boli v nejakej telocvični,“ hovoril na mieste niekdajší starosta obce František Kiss.

Ovzdušie monitorovalo prenosné chemické laboratórium, nebezpečné látky sa podľa veliteľa zásahu hasičov Tibora Čandala uvoľňovali vysoko do ovzdušia, kde sa rozptyľovali. Či nedošlo ku kontaminácii okolitej pôdy a podzemných vôd, ukážu až merania v ďalších dňoch.

Kiss z požiaru viní svojho nástupcu Ladislava Matiaška, ktorý nechal starú dedinskú skládku zavážať aj po jej uzatvorení.

Matiaško pred pár týždňami po sporoch so zastupiteľstvom rezignoval, vo štvrtok nezdvíhal telefón.

V máji však pre SME hovoril, že nič iné ako znovuotvorenie skládky mu neostávalo. „V okolí dediny vznikalo množstvo smetísk a množili sa potkany,“ vysvetľoval.

Miestni Rómovia totiž roky bojovali s chudobou a nezamestnanosťou dovážaním starých vrakov najmä z Rakúska.

Čo sa im nepodarilo opraviť alebo predať do zberných surovín, skončilo na dedinskom smetisku. To sa za roky naplnilo tisíckami pneumatík a stovkami kostier chladničiek, kosačiek či plastových dielcov z elektrotechniky a automobilov.

Zo smetí žili aj najchudobnejší obyvatelia. Na smetisku vypaľovali káble a pneumatiky, aby sa dostali aspoň k zvyškom kovov, ktoré by mohli speňažiť.

Práve tak podľa hasičov vznikol aj rozsiahly požiar. „Pravdepodobnou príčinou bolo nedbanlivostné konanie fyzických osôb. O samovznietení hovoriť nemôžeme, keďže požiar vznikol až v noci po ochladení,“ hovoril na mieste veliteľ zásahu Tibor Čandal z okresného oddelenia hasičského zboru v Dunajskej Strede.

K zapáleniu skládky sa nakoniec priznal miestny obecný policajt. Vraj požiar založil náhodou.

Policajtovi podľa zástupca starostu obce Otta Csicsayho niečo vzbĺklo v aute, chcel to vyhodiť na skládku a tá začala horieť. „Snažil sa to uhasiť, no nepodarilo sa mu to,“ doplnil.

Bol za tým úmysel?

Miestni Rómovia sú však presvedčení, že skládku zapálil niekto naschvál. „Keby vznikol požiar zo spaľovania káblov, začalo by horieť ešte cez deň a nie hlboko v noci,“ rozprával jeden z nich. „Je za tým politika,“ tvrdil ďalší.

Zistiť dôvody požiaru sa už snažili aj kriminalisti, prípad zatiaľ vyšetrujú ako trestný čin všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti.

Environmentalista Miloš Veverka hovorí, že štát by sa mal teraz zamerať najmä na to, aby sa podobná situácia nezopakovala a skládka sa bezpečne zlikvidovala.

„Pri spaľovaní odpadu vzniká široké spektrum toxických látok, mnohé z nich sú karcinogénne,“ upozorňuje.

„Ak sa nelegálna skládka roky prevádzkovala s prižmúrenými očami štátnych orgánov, nemôžu to teraz nechať iba obci, ktorá na likvidáciu nemá prostriedky,“ mieni.

Slabé zákony

Slovenská inšpekcia životného prostredia tvrdí, že skládku monitorovala a v roku 2011 obci uložila aj pokutu.

Ostatné kompetencie vrátane uzatvorenia skládky má však podľa Miroslava Migáta z inšpekcie riešiť Obvodný úrad životného prostredia v Dunajskej Strede.

Jeho šéfka Valéria Sebőová oponuje, že zákony sú na vyriešenie situácie prislabé. „My sme v Zlatých Klasoch riešili množstvo priestupkov, hlavný problém však je, že obec sa na čierne vozenie odpadu iba prizerala.“

Situáciu po požiari začalo pozornejšie sledovať aj ministerstvo životného prostredia, ktoré by mohlo likvidáciu skládky podporiť cez Environmentálny fond alebo z eurofondov. Aj jeho hovorca Maroš Stano však tvrdí, že štát nemôže riešiť problémy za nezodpovedných.

„Obec problém dlhodobo neriešila, naopak nezodpovední občania sem nezákonne navážali odpad. Uložené boli nápravné opatrenia a sankcie, k nezákonnému konaniu dochádzalo napriek tomu aj naďalej,“ hovorí Stano.

Po analýze situácie po požiari ministerstvo zváži možnosti spolupráce s obcou pri likvidácii skládky.