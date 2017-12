Lektorka slovenčiny: Najťažší je slovesný vid

V auguste prichádzajú do Bratislavy študenti z celého sveta. HELENA ĽOS - IVORÍKOVÁ je ich lektorkou slovenčiny.

V auguste prichádzajú do Bratislavy študenti z celého sveta. HELENA ĽOS - IVORÍKOVÁ je ich lektorkou slovenčiny na Studia Academica Slovaca.

Hovorí sa, že človeku klesá IQ, keď musí rozprávať v jazyku, ktorý dobre neovláda. Potvrdili by ste to?

"V podstate aj áno, ak hovoríme o schopnosti zareagovať na nejakú novú úlohu alebo vnem. Naši študenti musia rýchlo dekódovať niečo, čomu nerozumejú, alebo musia čosi prekódovať do jazyka, v ktorom nie sú doma. Vtedy tak môžu vyzerať, alebo sa tak sami cítiť."

Čo sa môže zo slovenčiny naučiť začiatočník za tri týždne?



"Mala som už študenta z Cypru, ktorý celý čas tvrdo pracoval. Keď ho potom niekto na ulici oslovil, vedel sa dostať z každej situácie. Moja kolegyňa zas zvládla so začiatočníkom nacvičiť divadlené predstavenie. Sama som bola zvedavá, keď som ho videla pódiu, pretože tam stále iba stál. Zrazu sa však do neho niekto udrel a on povedal: Au. Ja som lampa! Bol výbornou ozvučenou kulisou."

Stáva sa, že štúdium slovenčiny niekedy študenti vzdajú?

"Pri takom krátkom kurze nie. Ale raz sa mi prihlásil jeden Rakúšan, že vraj sa chce naučiť slovenčinu za šesť týždňov. Pritom s jazykmi nemal žiadnu skúsenosť, nerozumel termínom ako jednotné, množné číslo. Po dvoch týždňoch pochopil, prečo som ho na začiatku odhovárala. S angličtinou by sa možno dalo niečo urobiť, keby sa intenzívne učil. Ale so slovenčinou nie."

Čo sa najťažšie vysvetľuje?

"Slovesný vid. Sú ťažšie ako pády alebo časovanie, pretože to sa dá nejako naučiť a zapamätať. Vid má tiež formálne pravidlá, ale ešte k tomu treba cit. Vid ťažko zvládajú aj tí najšikovnejší v pokročilých kurzoch, výhodu majú len Slovania. Problémy ešte robí sa - si, prípadne radenie slov."

Medzi tohtoročnými účastníkmi je jeden študent z Číny, jeden z Malajzie a päť z Japonska. Čo sa to v Ázii deje?

"Viem, že v Japonsku má Slovensko fanklub, existuje tam napríklad aj folklórny súbor."

Kto v ňom tancuje? Japonci?

"Áno, sú veľkí nadšenci. A v Číne zas máme lektorát, študenti slovakistiky sa snažia získať štipendium. My sme pre Ázijčanov exotickou destináciou. Tiež ich láka to, že slovenčina je akýmsi slovanským esperantom, keď začnú s ňou, trochu preniknú aj do iných jazykov."

Sú to vďační študenti?

"Vždy na konci hovoria, že milujú Slovensko a že sa im nechce odísť, ale sú to nároční študenti. V tom dobrom slova zmysle. Všímajú si, ako je čo zorganizované, za čo platia a čo za to dostanú a neboja sa ozvať. Týka sa to kurzu, výletov, jedla."

Organizujete im výlety podľa toho, kde sú dobré služby?

"Áno, máme štyri rôzne trasy a snažíme sa vracať na miesta, ktoré sa nám osvedčili. Najmä sa snažíme podchytiť si sprievodcov, lebo zle naladený spreivodca, prípadne so zlou angličtinou, môže pokaziť dojem. Už to bude znieť ako stereotyp, ale naši študenti si stále všímajú, že obsluha v reštaurácii je neochotná, útočná alebo v zlej nálade. Že nevie, ako má zareagovať, keď príde plný autobus. Povedať, prepáčte, toto nedokážem urobiť - ale mohli by sme vám ponúknuť niečo iné. Naši študenti sa chcú cítiť ako klienti."

Ktoré miesta na nich zaručene fungujú?

"Jaskyne, lebo ten priestor vykompenzuje aj zlého sprievodcu. Alebo Bardejov, Košice, zámky Orava a Bojnice. Vtedy majú poct, že sa dostali do rozprávky."