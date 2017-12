Vysmiaty Dzurinda s Berlusconim. Fotografi politikov ukázali archívy

Aj vďaka osobným fotografom politikov vznikajú cenné momentky. Z najvyšších nemá fotografa iba Fico.

4. aug 2013 o 20:30 Mária Benedikovičová

Mikuláš Dzurinda so Silviom Berlusconim zašli po večeri na prechádzku do bratislavského Starého Mesta.(Zdroj: Dušan Knap)

Dzurinda s Berlusconim žartujú v nočnej Bratislave, turecký premiér odmieta pero od Pašku. Aj takéto zábery spravili fotografi vrcholových politikov.

BRATISLAVA. Bývalý český prezident Václav Klaus pobavil celý svet, keď si u čilského prezidenta strčil do saka protokolárne pero.

Pero od slovenského šéfa parlamentu Pavla Pašku zo Smeru sa obával čo i len chytiť do ruky turecký premiér Recep Tayyip Erdogan.

Moment, ako si ho sklamaný Paška berie späť a turecký premiér hľadá vo vrecku saka vlastné pero, ktorým by sa podpísal do pamätnej knihy, keď bol vo februári na Slovensku, zachytil Paškov fotograf Matúš Zajac.

„Asi sa bál, že je pero nebezpečné. Jeho spolupracovníci mu ihneď začali ponúkať svoje perá a vznikla pre mňa nosná snímka,“ opisuje Zajac. Aj táto snímka zostala v archíve parlamentu.

Vo vyspelých štátoch obvykle mávajú vlastných fotografov aj premiéri a prezidenti. Svetoví politici chcú, aby pre nich robili ostrieľaní profesionáli, ktorí urobia zábery oslovujúce čo najviac voličov.

Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan sa bál čo i len chytiť do ruky pero od šéfa parlamentu Pavla Pašku zo Smeru. V saku radšej hľadal vlastné, ďalšie mu núkali jeho spolupracovníci. Erdogan bol prvýkrát oficiálne na Slovensku vo februári. Foto: Matúš Zajac

Od Fica vycúval

Okrem Pašku má svojho fotografa prezident Ivan Gašparovič. Pre premiéra Roberta Fica nepracuje žiaden profesionál.

Úrad vlády odpísal, že nie je potrebný, lebo „tlačový odbor disponuje potrebnou technikou na zachytenie oficiálnych výstupov“. Na významné akcie občas zavolajú Andreu Veselú.

Fotografa nemala ani bývalá premiérka Iveta Radičová, pri oficiálnych príležitostiach ju zachytával člen jej volebného tímu z SDKÚ.

Pre niekdajšieho premiéra Mikuláša Dzurindu robil fotograf Dušan Knap, krátky čas fotil aj Fica.

„Vtedajšie kroky prvej Ficovej vlády neboli v súlade s mojimi postojmi, tak som odtiaľ v tichosti v roku 2008 vycúval a nechal priestor manželovi vtedajšej Ficovej hovorkyne,“ spomína Knap.

Za prvej Ficovej vlády bola hovorkyňou Smeru Katarína Rýsová Kližanová. Úrad vlády nevysvetlil, na základe čoho vybrali jej manžela, fotografa Andreja Kližana.

Uvoľnený Dzurinda

Z historického hľadiska by si podľa Knapa mala krajina uchovávať a vážiť svoju históriu aj v obrazoch, nech už sú jej protagonisti akíkoľvek.

Staré fotografie na Úrade vlády však nenájdete. Archív oficiálnych záberov premiérov vzniká iba od roku 2006. Ukladajú sa na veľkokapacitné disky. Výber zverejňujú na webe vlády.

Vysmiaty Dzurinda po boku Silvia Berlusconiho, ktorý si pretiera čelo. Pri značke, ktorá upozorňuje turistov na sochu Čumila, ich pred rokmi zachytil Knap, keď sa po večeri išli prejsť bratislavským Starým Mestom.

Obaja politici boli na vrchole, Berlusconi viedol taliansku vládu a netrápil sa tým, že ho raz odsúdia za daňové úniky.

Knap z archívu ešte vyberá vyšťaveného Dzurindu v cieli košického maratónu, alebo ako v krčme žartuje s luxemburským premiérom Jean­-Claudom Junckerom.

Vtipné situácie s Dzurindom zažil aj v úrade. „Sem-­tam sa stávalo, že mal premiér na úplne novom saku neodpáranú visačku výrobcu na rukáve, čo som si všimol a diskrétne som na to upozornil kompetentných,“ spomína s úsmevom Knap.

Mikuláš Dzurinda so Silviom Berlusconim zašli po večeri na prechádzku do bratislavského Starého Mesta. Obaja boli ešte premiérmi a netušili, ako v politike skončia. Berlusconiho minulý týždeň odsúdili za daňové úniky. Dzurinda pre Gorilu prišiel o pozíciu šéfa SDKÚ. Foto: Dušan Knap

Mlčanie u prezidenta

Pre prezidenta Ivana Gašparoviča pracuje fotograf Marián Garaj. O svojej robote so SME odmietol hovoriť.

„Náš fotograf rozhovory nedáva a my to rešpektujeme,“ povedal Gašparovičov hovorca Marek Trubač.

Garaj je príbuzný Evy Garajovej, ktorá v minulosti kandidovala za HZD. Stranu založil Gašparovič po odchode z Mečiarovho HZDS.

Ako si prezidentská kancelária Garaja vybrala, Trubač nevysvetlil. Okrem oficiálnych akcií v Prezidentskom paláci fotí prezidenta na zahraničných cestách či na kultúrnych podujatiach po Slovensku.

Na oficiálnom webe sú medzi zábermi zo súkromia najmä obrázky z rôznych automobilových súťaží, ktoré Gašparovič obľubuje.

Prezident Ivan Gašparovič na pretekoch do vrchu na Pezinskej Babe v roku 2007. Foto: Marián Garaj

Schuster bral fotoaparát

Ako dvorný fotograf Gašparoviča chvíľu pracoval Patrik Jandák, ktorý začínal za éry Rudolfa Schustera.

„Prostredie politiky ma začalo meniť smerom, ktorý mi nevyhovoval a takisto pri pánovi prezidentovi Gašparovičovi som mal pocit, že moja práca nie je až taká dôležitá a ocenená,“ vraví o svojom odchode. Dnes žije v Kanade.

Schuster je známy svojou vášňou pre fotografovanie, z ciest už vydal niekoľko kníh. Jandák hovorí, že do práce mu prezident nezasahoval, no občas si od neho vypýtal fotoaparát.

„Často sa stalo, že mi pán Schuster večer povedal: Patrik, ráno si privstaňte, ideme na výjazd, no my pôjdeme skôr, lebo by som si rád odfotil to a to,“ vraví Jandák.

Niekoľko hodín pred zvyškom sprievodu vyrazili aj v deň, keď Schustera cvakol pri Spišskom hrade. „Bol to jeden z tých momentov, keď som mu požičal fotoaparát a ja som fotil svojím analógovým.“

Aj Jandák sa domnieva, že fotografi ústavných činiteľov sú potrební. „Fotografia je vizuálny archív dejín.“

Rudolf Schuster rád chodieval na výjazdy skôr, aby stíhal po ceste fotiť. Pri Beckove ostal fotograf s malým foťákom, veľký si požičal prezident. Foto: Patrik Jandák

Ťažké časy so Sulíkom

„Pri fotografovaní je dôležité, aký vzťah si s politikom vybudujete. Kľúčové je, či máte voľnú ruku a nie sú žiadané iba strohé zábery,“ pridáva Zajac, ktorý do parlamentu nastúpil po konkurze v roku 2003.

Národnej rade vtedy predsedal Pavol Hrušovský z KDH. „Veľmi rýchlo sme sa zblížili, páčil sa mu môj postoj k politickej fotke.“

Keď v roku 2006 Ficov Smer rozhodol, že šéfom parlamentu bude Pavol Paška, Zajac vedel, že si ho môže získať jedine fotografiou.

„Po čase som zistil, že je estét, aj vyštudoval estetiku, o fotke niečo vie, tiež mi dal voľnú ruku,“ povedal Matúš Zajac, syn čestného predsedu mimoparlamentnej OKS Petra Zajaca.

Najkomplikovanejšie to podľa Matúša Zajaca bolo s Richardom Sulíkom z SaS.

„Myslel som si, že keď pán Sulík hovorí, že amatérsky fotí, tak mi ponechá slobodu, ale nastala tvrdá realita. Mal predstavu, že fotky by mali byť pekné, vyretušované, slúžiace na PR, vytratil sa z toho sociálny rozmer, na ktorom mi záleží. Ale neskôr sa to zlepšilo.“

Ivan Gašparovič si najprv potreboval upraviť fúzy, až potom bol pripravený fotiť sa na stretnutí doterajších predsedov Národnej rady. Stretnutie bolo pred dvoma rokmi. Foto: Matúš Zajac

Radšej nahneval Japoncov

Zajac musí pre poslancov neraz porušiť prísne pravidlá, ktorými sa riadi každé oficiálne prijatie. Keď bol nedávno na Slovensku japonský princ, platilo, že s manželkou musia ísť vždy prví.

„No keď tu máte kopec slovenských politikov, ktorí chcú, aby ste ich odfotili, ako sa s nimi pozdravia, tak predbehnutiu páru sa nedalo vyhnúť. Radšej som dostal pucung od protokolu japonskej strany ako od politikov, s ktorými som tu roky. Obmedzenia ich nezaujímajú, chcú fotku,“ podotkol Zajac.