Vojnový zločinec Lukič si doživotie neodsedí na Slovensku

Väznenie Milana Lukiča na Slovensku stopla OSN. V budúcnosti však má záujem umiestniť k nám inú osobu.

BRATISLAVA. Vojnový zločinec Milan Lukič nestrávi zvyšok svojho života v slovenskom väzení.

Po tom, ako ministerstvo spravodlivosti začalo s procedúrou, ktorá by umožnila jeho prijatie, Mechanizmus OSN pre trestné tribunály požiadal slovenské orgány, aby v tomto procese nepokračovali.

Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti.

Lukiča odsúdil na doživotie Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY). Žaloba haagskeho tribunálu ho obviňovala z toho, že osobne zavraždil najmenej 132 moslimských civilistov.

"Mechanizmus OSN pre trestné tribunály požiadal listom z 25. júla 2013 adresovaným ministrovi spravodlivosti, aby kompetentné orgány Slovenskej republiky nepokračovali v ďalších procedurálnych krokoch smerujúcich k realizácii výkonu trestu odňatia slobody Milana Lukiča v Slovenskej republike," povedala hovorkyňa.

Mechanizmus OSN pre trestné tribunály však podľa nej v tom istom liste deklaroval záujem v budúcnosti umiestniť na výkon trestu odňatia slobody na Slovensku inú, zatiaľ bližšie nešpecifikovanú odsúdenú osobu.

Druhá Srebrenica

Bratranci Milan a Sredoje Lukičovci sa podľa agentúry APA zodpovedali z obvinení z vojnových zločinov proti moslimským civilistom v meste Višegrad neďaleko srbskej hranice v čase od 7. júna 1992 do 10. októbra 1994.

Obaja sa mali podieľali na "najbrutálnejších operáciách etnických čistiek" a do októbra 1994 spáchali "stovky zločinov na moslimoch", pričom mesto Višegrad sa stalo "smutne známe ako druhá Srebrenica".

Milana Lukiča zadržali v auguste 2005 v Argentíne. Už v roku 2006 ho odsúdili v Srbsku na 20 rokov väzenia pre únos a vraždu 17 Bosniakov, ktorých uniesli v októbri 1993 v Srbsku a neskôr zavraždili neďaleko Višegradu.

Počas vojny v Bosne bol Milan Lukič vodcom dvoch srbských polovojenských skupín vo Višegrade. Jeho bratranec Sredoje, ktorý bol pred vojnou v tomto meste policajtom, sa k jeho skupinám pridal.

ICTY potvrdil odsudzujúce verdikty voči obom bosnianskym Srbom 4. decembra 2012. V júli 2009 odsúdili Milana Lukiča na doživotie.

Trest pre Sredoja Lukiča znížili v odvolacom konaní z 30 rokov na 27 rokov väzenia po tom, ako ho zbavili jedného z obvinení týkajúceho sa mučenia zajatcov, informovala ďalej agentúra APA.

Dali by ho do Ilavy alebo Leopoldova

Prezident ICTY požiadal ešte v decembri 2012 Slovenskú republiku o informáciu, či by bolo možné, aby Milan Lukič bol umiestnený v slovenskej väznici.

Ministerstvo spravodlivosti potom zabezpečovalo preklady rozsudkov trestného tribunálu.

Preložené rozsudky by boli predložené Krajskému súdu v Bratislave na uznanie a až po tom, ako by bol uznávací rozsudok právoplatný, by ministerstvo spravodlivosti rozhodlo o súhlase alebo nesúhlase s prevzatím Lukiča na výkon trestu na Slovensku, informoval rezort.

Ak by celý proces prebehol a Lukiča by priviezli na Slovensko, umiestnili by ho do väznice v Ilave alebo Leopoldove, kde si odpykávajú svoje tresty aj ostatní väzni odsúdení na doživotie.

Išlo by vôbec o prvého odsúdeného ICTY, ktorý by si trest odsedel na Slovensku.