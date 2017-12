Kažimírov rezort nechce úlohy, ktoré mu navrhuje Kaliňák

Na ministerstve financií si nemyslia, že by mali kontrolovať priebeh kampaní pri všetkých druhoch volieb.

5. aug 2013 o 11:38 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo financií nesúhlasí s navyšovaním kompetencií a novými úlohami, ktoré mu vyplývajú z navrhovanej volebnej legislatívy rezortu vnútra.

„Keďže vyplácanie finančných príspevkov zo štátneho rozpočtu sa týka iba volieb do Národnej rady, nie je opodstatnené, aby Ministerstvo financií zabezpečovalo kontrolu priebehu každej volebnej kampane v takom rozsahu, ako to upravuje znenie § 8 návrhu,“ uviedol rezort financií v pripomienke k návrhu zákona o volebnej kampani.

Zostali by pri Národnej rade

Ministerstvo financií podľa súčasných pravidiel kontroluje predbežnú a záverečnú správu o nákladoch na voľby do Národnej rady z hľadiska úplnosti údajov.

Podľa rezortu financií to má v tomto prípade zmysel, pretože stranám sa vypláca príspevok zo štátneho rozpočtu.

„Pri ďalších druhoch volieb by malo kontrolu priebehu volebnej kampane zabezpečovať Ministerstvo vnútra v spolupráci s okresnými úradmi a Ministerstvo kultúry,“ píše sa v texte pripomienky.

Rezort ministra Petra Kažimíra tiež uvádza, že ani navrhované zvýšenie počtu pracovných miest na ministerstve o tri by aj tak nebolo dostatočné „vzhľadom na rozsah navrhovaných nových úloh“.

Chýba nezávislá kontrola

Kontrolu volebnej kampane podľa návrhu zákona o volebnej kampani vykonávajú ministerstvo financií a okresné úrady.

Minister vnútra Robert Kaliňák priznáva, že v predstavenej legislatíve chýba zriadenie nezávislého kontrolného orgánu, ktorý by mal na starosti dodržiavanie pravidiel volieb.

„Sme za to, aby takáto inštitúcia existovala, ale nedošlo k jednoznačnému konsenzu, ako by to malo vyzerať,“ povedal Kaliňák minulý týždeň s tým, že v tejto otázke by mal nastať celopolitický konsenzus.

Podľa Kaliňáka sa na podobe kontrolného úradu nevedeli zhodnúť ani mimovládne organizácie, s ktorými sa na túto tému rozprával.

Kaliňákovi sa pozdáva možnosť, že by úlohu kontrolnej inštitúcie prevzal poslanecký výbor. Podľa jeho slov je možné, že sa do zákona napokon podarí zapracovať aj vytvorenie kontrolnej inštitúcie.

K návrhu zákona o volebnej kampani prišlo počas medzirezortného pripomienkového konania viac než 300 pripomienok.