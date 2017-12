Úroda bude slabšia, niekde v júli nepadol ani milimeter zrážok

Sucho by muselo byť niekoľko mesiacov, aby sa začali problémy s pitnou vodou.

BRATISLAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na stredu tretí stupeň výstrahy voči vysokým teplotám. Platí to najmä pre juh západného a stredného Slovenska.

Teploty dosiahnu až 35 stupňov, vo štvrtok by mohli padnúť aj štyridsiatky.

Trvalé zrážky sa Slovensku vyhnú aj v najbližších dňoch. Hydrometeorológovia hovoria o tom, že uplynulý mesiac bol mimoriadne suchý.

Napríklad v Nitre počas nedeľnej nočnej búrky napršalo dvakrát toľko ako za celý júl, kedy tam spadlo iba 0,8 milimetra zrážok. Menej ich bolo len v roku 1995 a predtým až v roku 1881.

Trochu lepšie na tom bol Bardejov, ale aj odtiaľ hlásia za júl deficit zrážok 75 milimetra, čo znamená, že každému metru štvorcového zemského povrchu tam chýbalo 75 litrov vody zo zrážok.

Viac ako storočný rekord padol aj v Podhájskej, kde napršalo len pol milimetra.

Nesmú púšťať pitnú vodu

V obci Stará pri Michalovciach nepršalo už asi tri týždne a starostka Agáta Jesenková vydala zákaz plniť bazény a polievať záhrady a trávniky pitnou vodou. Zatiaľ jej majú dosť.

„Popoludní som riešila s vodárňami podnet, že ľudia si napúšťajú bazén. Okamžite som vydala zákaz,“ hovorí.

Niektoré rodiny v obci Sobotište v okrese Senica si musia dávať voziť vodu do studní. „Vozia im ju z vodární cisternami, ale je to veľmi drahé. Niektorí si dali doviezť vodu do bazénov z družstva, aby šetrili,“ povedal starosta Dušan Horňák.

Klimatológ SHMÚ Pavel Faško vraví, že by muselo byť sucho ešte niekoľko mesiacov, aby sa výraznejšie prejavilo na množstve pitnej vody na Slovensku.

„Ešte koncom júna vydatne pršalo a všetky predchádzajúce mesiace okrem apríla boli bohaté na zrážky,“ vraví Faško.

„Pramene zásobované podzemnou vodou by stále mali normálne fungovať.“ V posledných dvoch rokoch bolo sucho niekoľko mesiacov za sebou.

Úroda bude slabšia

Už viac ako mesiac trvajúce sucho sužuje poľnohospodárov. Tí sa zhodujú, že v suchu najviac utrpí úroda kukurice, cukrovej repy či zemiakov. Ide o plodiny, ktoré zbierajú na jeseň.

„Myslíme si, že výpadok bude značný,“ vraví predseda Poľnohospodárskeho družstva Sokolce pri Komárne Peter Lelkeš. „V našom prípade to bude pri kukurici možno až 50 percent.“

Poľnohospodári sa zhodujú, že sa sucho zrejme prejaví aj na cenách, lebo podobné počasie je aj v okolitých krajinách, odkiaľ Slovensko plodiny dováža.

Rovnako podľa Lelkeša trpia chovné zvieratá, ktoré majú v teple menšiu chuť do jedla.

„Energetickú bilanciu používajú na záchranu organizmu a nie na produkciu mäsa,“ vysvetľuje. Klesla im aj produkcia mlieka.

„Extrémne sucho sťažuje aj prípravu pôdy pod sejbu. Slama sa prakticky nerozkladá, nedá sa orať a ohrozený je tak aj termín sejby repky,“ vraví František Vaško z farmy Majer Zemianske Sady.