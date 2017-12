Meteorologička: Niektorí z nás sa tešia na búrky, iní na fujavice

LUCIA UHRÍNOVÁ pracuje v SHMÚ v odbore meteorologických predpovedí a výstrah.

5. aug 2013 o 19:32 Matej Dugovič

Líši sa vaša práca v lete od iných ročných období?

„Ani nie. V SHMÚ máme nonstop prevádzku, vždy je v službe aspoň jeden meteorológ vo dne či v noci. Musí pripravovať rôzne predpovede počasia, aktualizovať ich a ak treba aj vyslať výstrahu. V noci je v meteorologickej prevádzke iba jeden človek, cez deň spravidla aspoň traja, pretože sa robí viac predpovedí ­ aj na objednávku.“

Beriete predpoveď počasia ako prácu alebo sa podľa nej aj každý deň riadite?



„Ako vo všetkých povolaniach aj my sme svojím spôsobom profesionálne deformovaní. Meteorológ je počasím všade obklopený, neustále ho sleduje, prakticky vždy vie, ako by malo byť, no niekedy sa stane, že aj jeho niečo prekvapí či zaskočí. V bežnom živote sa už o počasí nedokáže rozprávať ako väčšina ľudí. Aspoň mne to nejde.“

Je sledovanie počasia pre meteorológov aj koníčkom?

„Pre nás v SHMÚ je práca vo väčšine prípadov aj koníčkom. Každý má nejakú oblasť meteorológie, ktorá je preňho zaujímavá. Niektorí preferujú búrky, niekto má rád snehové fujavice, takže v zime sa teší ako malé dieťa, už len keď sa blíži situácia, z ktorej by mohlo nasnežiť aj 20 - 30 centimetrov za pár hodín a v spojení so silným vetrom spraviť záveje. To sú krásne momenty. Niektorí kolegovia sú zameraní viac klimatologicky a páčia sa im napríklad teplotné extrémy.“

Ktorá oblasť zaujíma vás?

„V teplom období búrky, ktoré sú do veľkej miery nevyspytateľné. Je veľmi problematické ich predpovedať. Dokážeme odhadnúť pravdepodobnosť ich výskytu nad nejakým územím, no úplne presne sa nedá povedať, kde a kedy sa nejaká lokálna búrka vyskytne, a to ani s niekoľkohodinovým predstihom. Chaotickosť atmosféry to nedovoľuje. V zime mám zase rada veľa snehu, nemusí byť príliš silný mráz, no ak sú fujavice, to ma vždy poteší.“

Máte menej práce, keď je teraz stabilné teplé počasie?

„Predpoveď počasia nie je len predpoveďou teploty vzduchu, užitočná môže byť v akomkoľvek ročnom období. Najmä, ak zákazníkovi ušetrí náklady alebo ho upozorní na niečo dôležité. Pre poľnohospodárov by bolo teraz určite veľmi príjemné, keby sa v predpovediach pre ich regióny objavovali zrážky. Užitočné sú predpovede napríklad aj pri organizovaní festivalov pod holým nebom. Závisí od nich návštevnosť aj bezpečnostné opatrenia.“

Aké sú na Slovensku skúsenosti s tornádami?

„Za posledných 10-15 rokov sa na území Slovenska vyskytlo pár zdokumentovaných prípadov, pri ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že škody spôsobilo tornádo. Ani jeden prípad však nebol zachytený tak, že by bol vír nafilmovaný alebo odfotený.“

Sú obdobia, keď musíte byť všetci v pohotovosti?

„Nie je štandardom, ani pri náročných situáciách, aby sme okrem služieb povolávali operatívne ďalších ľudí.“

Sťažujú sa vám ľudia, že vám nevyšla predpoveď?

„Stabilní a veľkí zákazníci majú obvykle v zmluve dohodnutú toleranciu na predpovede. Napríklad povolená odchýlka pri teplote vzduchu je tri stupne. Ak sa pomýlime o viac, zákazník má zľavu. Sťažnosti od verejnosti sa objavujú pomerne často, mnohokrát sú však neodôvodnené. Napríklad za predpovede z televízie SHMÚ nezodpovedá, lebo ich neprodukuje.“