Kvety, Londýn, koňak. Kažimír Čaploviča nepodržal, audit potvrdil šafárenie

5. aug 2013 o 19:49 Matúš Burčík

Nehospodárny bol nákup kvetov aj alkoholu, zistila na ministerstve školstva kontrola od ministra financií Petra Kažimíra.

BRATISLAVA. Pri nákupe kvetov takmer za 10-tisíc eur vlani ministerstvo školstva porušilo zákon o rozpočtových pravidlách, zistila kontrola ministerstva financií.

Minister školstva Dušan Čaplovič ňou chcel dokázať, že podozrenia zo šafárenia na jeho ministerstve neboli opodstatnené. Kontrolóri mu však vyčítali aj nákup značkových koňakov a archívnych vín.

Zmluvu na nákup tovaru za 9900 eur uzavrelo Čaplovičovo ministerstvo s luxusným bratislavským kvetinárstvom Orchidea v máji minulého roka.

Čaplovič ju najskôr bránil tým, že časť kvetov bola určená ako dar záhradníckym školám v Piešťanoch a Malinove na výučbu budúcich floristov.

Ďakovný list ako dôkaz

Dar pre školu v Piešťanoch v hodnote tritisíc eur kvetinárstvo podľa kontroly vyfakturovalo ako smútočné vence a žardiniéry zo živých kvetov.

„Súčasťou faktúry nebol dodací list s presným označením dodaného tovaru, množstvom a potvrdením prevzatia,“ píše sa v správe z auditu.

Jediné, čo ministerstvo predložilo ako doklad o dodaní kvetov, bol ďakovný list od riaditeľky školy.

Podobné to bolo aj v prípade Malinova, kde škola za kvety v hodnote 2500 eur ani neďakovala ministerstvu, ale priamo kvetinárstvu.

Šéf Orchidey Michal Haut v marci SME tvrdil, že všetko riešili cez kanceláriu ministra. Na podrobnosti si však už nespomínal.

Ministerstvo financií to vyhodnotilo ako porušenie finančnej disciplíny, keďže na školstve zaplatili za tovar, ktorý teraz nevedia vydokladovať.

Závažnosť nedostatku kontrola označila ako vysokú. Čaplovičovi však iba odporučila, aby v budúcnosti odstraňoval podobné riziká.

Ministerstvo školstva v pondelok odmietlo zistenia komentovať. Odpovedalo len, že k veci nedávno poskytlo stanovisko agentúre TASR, ktoré stále platí.

To však bolo v čase, keď konkrétne výsledky kontroly neboli známe. Ministerstvo písalo, že zistila len nedostatky „technického rázu“.

V marci Čaplovič tvrdil, že po audite urobí tlačovú besedu a všetci budú prekvapení. Odvtedy je ticho.

Kontrola mala podľa neho potvrdiť aj efektívnosť prenájmu luxusného audi od firmy Jirka Malchárka. Napokon sa ním však vôbec nezaoberala, lebo jej to ministerstvo školstva ani neumožnilo.

Predražený Londýn

Kontrolóri tiež zistili, že výprava Čaploviča na paralympijských hrách v Londýne bola tiež predražená.

Londýnska cesta riaditeľky Čaplovičovej kancelárie a jej asistentky sa podľa výsledkov auditu v auguste 2012 neplánovane predĺžila z troch dní na štyri. Aj to bolo dôvodom zvýšenia celkových nákladov na ich pobyt až na vyše 4-tisíc eur.

Riaditeľka letela biznis triedou za vyše 900 eur. Jej ubytovanie v jednoposteľovej izbe vyšlo na 825 eur. Asistentka bývala v dvojposteľovej izbe za 960 eur.

Roduverný Záhorák

Ako nehospodárny kontrolóri vyhodnotili aj vlaňajší nákup 36 fliaš exkluzívnych koňakov po 70 eur. Pri nákupe vín za niekoľko tisíc eur bola objednávka vystavená dva týždne po dodaní tovaru bez jeho špecifikácie.

V jednom prípade ministerstvo školstva vydokladovalo, že kazetu s vínom poskytlo ako príspevok do tomboly na Bále Záhorákov, na ktorý bol Čaplovič pozvaný.

Kontrola to však neuznala, keďže podľa predloženej pozvánky ho neoslovili ako ministra, ale ako súkromnú osobu ­ „roduverného Záhoráka a čestného člena nášho spolku“.

Výsledky kontroly ministerstvo financií odmietalo zverejniť. Na základe infozákona ho napokon poskytlo Vladimírovi Crmomanovi z iniciatívy Vláda tvrdí, že nie sú peniaze, tak jej ich učitelia pomôžu nájsť.

Učiteľa upozornili, že ak údaje zo správy zneužije, budú proti nemu postupovať v súlade s platnou legislatívou. Crmoman to považuje za zastrašovanie. „Zvážil som to a správu som sa rozhodol zverejniť všade, kde je to len možné.“

Ako upozornenie učiteľovi myslelo, v pondelok ministerstvo financií odmietlo povedať ­ s vysvetlením, že podľa zákona na to nie je oprávnené.

Tridsať nedostatkov

Audítori preverovali hospodárenie ministerstva školstva v rokoch 2010 až 2012, teda aj za ministrovania Jána Mikolaja z SNS a Eugena Jurzycu z SDKÚ.

Spolu preverili použitie zhruba 482,7 milióna eur, čo je asi 17 percent celkových výdavkov. Našli 30 nedostatkov, závažných porušení finančnej disciplíny bolo 17.

Za éry všetkých troch ministrov zistili predražené právne služby od externých firiem.