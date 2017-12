Beblavý: Len päť zo 110 škôlok zverejnilo vznikajúce nové miesta

Podľa poslanca SDKÚ Miroslava Beblavého zo 110 škôlok, na ktorých má vzniknúť nové miesto pedagogického asistenta, zverejnilo informáciu o tom na webe len päť materských škôl.

6. aug 2013 o 16:38 SITA

BRATISLAVA. Zverejnených voľných pracovných miest v školstve by mohlo byť oveľa viac, ak by školy dodržiavali zákon, myslí si to poslanec SDKÚ Miroslav Beblavý.

Minulý týždeň podľa poslanca zverejnilo Metodicko-pedagogické centrum informáciu o tom, že na 110 materských školách sa vytvoria pracovné podmienky pre pedagogického asistenta.

"Len päť zo 110 materských škôl však túto informáciu zverejnilo na svojom webe alebo na webe obvodného úradu v sídle kraja tak, ako im to ukladá zákon," uviedol Beblavý.

Diera v zákone

Pri prijímaní záujemcov o tieto miesta tak podľa neho neexistuje základná rovnosť šancí a pedagogickým asistentom sa tak nemusí stať ten najlepší uchádzač.

Na 110 pracovných miest majú dostať škôlky peniaze z eurofondov. Ide pritom o miesta v chudobných častiach Slovenska s vysokou nezamestnanosťou, uchádzač o miesto pedagogického asistenta musí ovládať materinský jazyk detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít.

Beblavý pripomína, že v roku 2011 sa podarilo presadiť, aby školy museli zverejňovať voľné pracovné miesta na svojej internetovej stránke a informácie o nich zasielali okrem iného aj krajským školským úradom. Zákon však nestanovuje termín, dokedy tak majú urobiť.

"Materské školy majú istotu voľného pracovného miesta a teda aj povinnosť zverejnenia informácie o tomto pracovnom mieste až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o vzájomnej spolupráci, ktorým bude deň zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv," reagoval manažér publicity centra Richard Nemec.

Proces zverejňovania zmlúv podľa neho ešte nie je ukončený, stane sa tak až v najbližšom období.

Žiadne prázdniny

Podľa Beblavého je férové výberové konanie nesmierne dôležité, pretože spomínaných 110 pracovných miest sa má vytvoriť v tých najchudobnejších okresoch Slovenska s najvyššou mierou nezamestnanosti a možno očakávať vysoký záujem o ne.

Poslanec za SDKÚ preto žiada Metodicko-pedagogické centrum, ktoré je organizáciou ministerstva školstva, a Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, aby na škôlkach zabezpečili dodržiavanie zákona.

Centrum a úrad zverejnili a súčasne dali oznam o možnosti uchádzať sa o dané pozície 31. júla tohto roku na internete, dodal manažér publicity centra Nemec.

Posledný júlový deň podľa neho tiež všetkým 110 materským školám elektronicky poslali usmernenie o prijímaní pedagogických asistentov, v ktorom bol navrhnutý odporúčaný postup výberu pedagogického asistenta a definované jeho kvalifikačné predpoklady. Škôlky tiež podľa Nemca usmernili o povinnosti informovať o voľnom pracovnom mieste.

Podľa Beblavého to, že škôlky nezverejnili informácie o pracovných miestach nesúvisí s tým, že sú prázdniny. Jedna z tých, ktorá si povinnosť splnila, a to v Podolínci, totiž podľa Beblavého poslala list o zverejnení miest na obvodný úrad už 12.