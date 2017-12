Slovákov z Iránu možno dostanú. Rokovania sa mierne pohli

Rokovanie s iránskou stranou potvrdil aj šéf parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha.

6. aug 2013 o 22:38 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Už jedenásť týždňov Irán zadržiava ôsmich slovenských paraglajdistov, ktorých podozrieva zo špionáže.

Ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že rokovania o ich vydaní na Slovensko mierne pokročili.

„Určité signály z iránskej strany nám dávajú priestor na opatrný optimizmus,“ povedal hovorca Peter Susko.

Dodal, že Irán žil v posledných týždňoch voľbami, prípravami na inauguráciu nového prezidenta, prípravami na vymenovanie novej vlády a navyše v krajine je posvätný moslimský mesiac ramadán.

„Chod mnohých inštitúcií vrátane štátnych je značne spomalený.“

Naliehanie bez výsledku

Slovensko rokuje s Iránom od 22. mája.

Minister Miroslav Lajčák sa 3. júla stretol s iránskym veľvyslancom pre Slovensko so sídlom vo Viedni Hassanom Tajikom.

Naliehavo ho žiadal, aby slovenskému konzulovi na zastupiteľskom úrade v Teheráne neodkladne umožnili ďalší kontakt so zadržanými paraglajdistami. Zatiaľ sa to nepodarilo.

S veľvyslancom rokoval aj štátny tajomník Peter Burian.

So Slovákmi sa konzul stretol len raz, priamo vo väznici v Isfaháne ešte v júni. Neskôr komunikovali telefonicky.

Nijako sa nesekali

Slovensko podľa Suska opakovane žiada iránsku stranu o ďalší kontakt. Slovenský veľvyslanec v Iráne zatiaľ rokuje s tamojším ministerstvom diplomacie.

V Bratislave sa podľa zistení SME 12. júla konalo stretnutie delegácie iránskych diplomatov s predsedom parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľubošom Blahom zo Smeru.

Na schôdzke, na ktorej rozoberali aj prípad zatknutých Slovákov, sa zúčastnil aj poslanec KDH Jozef Mikloško.

Zo stretnutia nebol žiadny oficiálny výstup, Blaha ho však v utorok potvrdil. „Viac by som o tom nehovoril. Nebolo by to taktické.“

Rokovanie bolo podľa neho veľmi konštruktívne. „Nijako sme sa nesekali.“

Slovenská informačná služba, ktorá bola od začiatku zapojená do riešenia prípadu, tvrdí, že aj ona vo veci ďalej koná.

„Citlivý charakter celej situácie, ale predovšetkým ochrana zadržiavaných slovenských občanov však vylučujú, aby sme o týchto krokoch a opatreniach informovali médiá,“ povedal hovorca Alexander Kurtanský.

Zadržaní Slováci sú členmi občianskeho združenia Paragliding Expedition Slovakia. Do Iránu vycestovali v dvoch skupinách začiatkom mája. Na výpravu sa dlhodobo pripravovali, vopred o nej informovali na sociálnych sieťach. Priamo z Iránu posielali správy a fotografie.

Nový prezident

Polícia ich zatkla pre podozrenie zo špionáže, lebo vraj zo vzduchu fotili jadrové objekty, čo tamojšie zákony zakazujú.

Slováci so sebou mali podľa známych vysielačky, satelitné telefóny, navigačné prístroje, čo však patrí k bežnej výbave paraglajdistu. V Iráne chceli nakrútiť dobrodružný dokument. Mali tam miestneho sprievodcu.

Irán je známy prísnymi trestmi, za špionáž je smrť. Paraglajdistov navyše zatkli v čase, keď boli v Iráne voľby, takže v krajine platili sprísnené bezpečnostné opatrenia.

Túto nedeľu sa oficiálne ujal úradu nový prezident Hassan Ruhání, ktorý je považovaný za umierneného predstaviteľa iránskeho režimu.