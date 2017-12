Ministerstvo obrany zvažuje vyslanie zdravotníkov do Afganistanu

Slovenskí zdravotníci by boli súčasťou česko-slovenského chirurgického tímu.

7. aug 2013

BRATISLAVA. Rezort obrany zvažuje vyslanie zdravotníckeho tímu do misie ISAF v Afganistane. Tím by mal do päť členov a pôsobil by na medzinárodnom letisku v hlavnom meste krajiny v Kábule.

Vyplýva to z návrhu na ukončenie pôsobenia a vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl do vojenskej operácie ISAF v Afganistane, ktorý je v pripomienkovom konaní.

Zámer súvisí s pretrvávajúcou potrebu nedostatkových zdravotníckych spôsobilostí v operácii ISAF a nedostatku odborného personálu v poľnej nemocnici na medzinárodnom letisku.

Ďalším cieľom vyslania je získanie praktických skúseností z reálneho nasadenia chirurgov vo vojenskej operácii. „Tieto spôsobilosti zamýšľajú OS deklarovať pre poľnú nemocnicu typu ROLE 2 spoločnej bojovej skupiny krajín V4 s pohotovosťou v roku 2016,“ píše sa v návrhu.

Zdravotnícky tím by mal v operácii pôsobiť v rámci česko-slovenského chirurgického tímu. Vyslať ho zamýšľajú od januára 2014, mali by sa vystriedať tri rotácie. Návrat je plánovaný do konca decembra budúceho roka. Náčelník

Generálneho štábu OS si nad vyslaným zdravotníckym tímom ponechá právomoc plného velenia a riadenia. Právomoc koordinovať a organizovať jeho činnosť deleguje na vrchného veliteľa spojeneckých síl v Európe a veliteľa poľnej nemocnice. Tím by mohol pôsobiť na celom operačnom priestore operácie NATO v Afganistane.

Materiál ráta aj s postupným stiahnutím viacerých jednotiek, ktoré už v Afganistane pôsobia. Súvisí to so stratégiou medzinárodného spoločenstva ukončiť do konca roka 2014 operáciu ISAF. Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti v krajine sa postupne odovzdáva afganským bezpečnostným zložkám. NATO má v Afganistane naďalej pôsobiť v rámci novej podpornej a poradenskej misie.

Do 30. septembra tohto roka by sa malo ukončiť pôsobenie poradenského tímu pre húfnice D-30 (CSS MAT D-30). Pôsobí v ňom šesť slovenských vojakov vo výcvikovom centre Afganskej národnej armády v provincii Uruzgan od septembra 2012. K rovnakému dátumu by mal skončiť aj ďalší poradenský tím (CSS MAT) v operácii ISAF, ktorý má 15 príslušníkov.

Od decembra 2008 sa zapojili aj do výcviku afganských špeciálnych síl vysielaním inštruktorov do operačného výcvikového a styčného tímu (OMLT) v Tarin Kowte. Počas roka 2011 sa úlohy našich pri výcviku rozšírili a preto tím doplnili.

V júni 2011 naša armáda prevzala zodpovednosť za samostatný CSS OMLT (OMLT pre oblasť logistického zabezpečenia) v Tarin Kowte po Austrálii. V septembri 2012 bola v OMLT nasadená nová spôsobilosť, a to výcvik a oprava húfnic D-30. Výcvikový tím nasadili v Tarin Kowte. OMLT sa od júla 2012 transformoval na Military Advisory Team (MAT).

Koncom septembra sa má skončiť aj účinkovanie dvojice slovenských vojakov v Provinčnom rekonštrukčnom tíme (PRT) v provincii Uruzgan. Slováci sa do práce tímu zapojili v máji 2007, keď bol do maďarského PRT v Pol-e-Khomri v provincii Baghlan vyslaný dôstojník CIMIC. V auguste 2007 ho doplnil dôstojník pre riadenie operácií, ktorý činnosť ukončil v marci 2009. Naši dôstojníci sa zapojili od marca 2008 do práce holandského PRT na základni Tarin Kowt v provincii Uruzgan.

Koncom roka sa naplní aj poslanie práporu na odstraňovanie nástražných výbušných systémov (Explosive Ordinance Disposal – EOD). Rezort obrany preto navrhuje do 31. decembra 2013 ukončiť pôsobenie štvorčlenného slovenského EOD tímu, operujúceho v provincii Kandahár.

V súčasnosti pôsobí v ISAF 222 príslušníkov ozbrojených síl z celkového tzv. mandátového počtu 252 profesionálnych vojakov.