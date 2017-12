Extrémne horúčavy pokračujú, dnes s teplotami až 39 stupňov Celzia

Do piatka platí tretí stupeň výstrahy pred teplotami.

7. aug 2013 o 8:38 TASR

BRATISLAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na dnes pre časť Slovenska výstrahu tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Tie môžu na niektorých miestach dosahovať hodnoty až 39 stupňov Celzia.

Tretí stupeň výstrahy platí pre všetky okresy Bratislavského a Trnavského kraja. A taktiež pre okresy Krupina, Lučenec, Veľký Krtíš, Myjava, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Zlaté Moravce a Šaľa

Meteorológovia očakávajú, že v týchto oblastiach môže teplota vystúpiť na 35 až 39 stupňov Celzia.

"Vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," uvádza sa na web stránke SHMÚ.

Okrem toho je pre dnešok vydaná pre Košický, Prešovský a Žilinský kraj výstraha druhého stupňa. Teplota tu vystúpi na 33 až 36 stupňov Celzia od 11:20 do 19:20.

V severnej časti Slovenska bude v rovnakom čase 30 až 34 stupňov Celzia, platí tu výstraha prvého stupňa.

Rovnako horúco bude aj vo štvrtok 8. augusta, no výstraha tretieho stupňa pred vysokými teplotami bude platiť pre väčšiu časť krajiny ako v stredu.

V Bratislavskom, Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji teplota dosiahne 35 až 40 stupňov Celzia.

Výstraha platí od 10:00 do 20:00. Prešovsky a Žilinský kraj môžu očakávať teploty od 32 do 37 stupňov Celzia v čase od 10:00 do 19:20.

Rovnaká situácia bude na Slovensku aj v piatok 9. augusta. Pre Žilinský a Prešovský kraj je opäť vydaná výstraha druhého stupňa pred teplotami, teplota tu v čase od 10:30 do 18:30 dosiahne 32 až 36 stupňov Celzia. V ostatných krajoch bude aj v piatok najvyšší stupeň výstrahy.

Teploty od 33 do 38 stupňov Celzia budú takisto v čase od 10:30 do 18:30. Takéto vysoké teploty sú pre ľudí potenciálne nebezpečné, mali by si dávať pri rôznych aktivitách pozor. V dôsledku teplôt však môžu vznikať aj požiare.