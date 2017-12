Bežný človek sa k županovi nedostane, väčšina občana neprijme

Trenčiansky primátor Rybníček: O neférových úradníkoch počúvam stále

K RICHARDOVI RYBNÍČKOVI sa František Rehák nedostal. Telefonický rozhovor s ním vznikol dodatočne.

Dostanú sa k vám Trenčania, ktorí chcú riešiť svoje problémy?

„Dostanú. Keď som prišiel do úradu, zaviedol som deň otvorených dverí. Raz do mesiaca od štvrtej do siedmej môže ktokoľvek prísť za mnou a riešiť svoj problém.“

Býva deň otvorených dverí aj cez leto?

„Nie. V júli a auguste mám prestávku. Ale deň otvorených dverí je len jedna forma. Okrem toho bežne odpovedám na facebooku, zapojili sme sa do projektu Odkaz pre starostu, chodím na výbory mestských častí a raz do roka, v októbri alebo v novembri, organizujem stretnutie s občanmi v športovej hale.“

Čo ak ide o niečo naliehavé? Vedeli by ste niekoho prijať aj inokedy?

„Určite áno. Ak ide o niečo naozaj vážne a zložité. Na sekretariát sa dostane každý, nemusí prejsť žiadnymi kontrolami. Tam povie, čo potrebuje, a ak ide naozaj o niečo háklivé, akútne a konkrétne a ja som tu, okamžite ho prijmem.“

Denník SME pred pár týždňami oslovil váš úrad pod falošnou identitou. Hovorí vám niečo meno František Rehák?

„Nie.“

Pod týmto menom sme vám napísali e-mail, v ktorom sme hovorili o neférovom konaní zamestnancov mesta a požiadali sme o osobné stretnutie. Nie je to prípad, keď by sa k vám občan mohol dostať aj mimo dňa otvorených dverí?

„Viete čo, nie. Bežne ma na ulici zastavujú ľudia a sťažujú sa, že sa úradníci správali zle. To sú veci, ktoré podľa mňa počkajú, lebo sú nekonkrétne a všeobecné. Ak máte konkrétny dôkaz, napríklad o podozreniach z korupcie, som presvedčený, že budete konať a oslovíte políciu. Nemyslím si, že by som mal pre všeobecné konštatovania o zlom správaní úradníkov hneď niekoho prijímať.“

Dostala sa k vám vôbec tá otázka?

„Nie. Keď niekto napíše, že ide o závažný problém bez ničoho konkrétneho, tak to na sekretariáte väčšinou posunú prednostovi úradu. Ale ak by som mal sťažnosť na konkrétneho úradníka, napríklad zo stavebného úradu, a teda by som vedel, komu mám volať, zdvihol by som telefón a riešil to s ním alebo s jeho šéfom.

Dušan Mikušovič