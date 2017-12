Spor: pomáha v lete zateplenie?

Zatepľovanie je u nás hitom. Veľa zastavia steny, ešte viac sa do bytov dostane cez okno.

7. aug 2013 o 20:10 Peter Bobula

Je v horúčavách znesiteľnejšie v nezateplenom alebo v zateplenom dome? Odborníci to vidia rôzne.

BRATISLAVA. Ak bývate v zateplenom byte po dlhších horúčavách sa nahromadeného tepla zbavíte ťažšie ako v nezateplenom. Tvrdí to odborný asistent na Slovenskej technickej univerzite Peter Buday.

Pracovník skúšobného stavebného ústavu Roman Horečný tvrdí opak. Horúce letné dni je podľa neho lepšie prečkať v zateplenom byte, ktorý teplu lepšie odoláva.

Odborná polemika

((anketa)) Zateplenie udržiava v byte teplo, podľa Budaya je teda logické, že vyhriaty zateplený byt sa ochladzuje oveľa pomalšie ako nezateplený. To, čo je v zime vítané, sa počas letných horúčav obracia proti nám.

Buday sa na STU zaoberá simuláciami podobných situácií a tie jeho tvrdenia podporujú.

„Po dlhodobých horúčavách zateplená budova teplo jednoducho musí držať. V lete sa správa horšie ako nezateplená, schladí sa pomalšie.“

Horečný tvrdí, že v lete lepšie obstojí zateplená stavba. Zateplenie pustí cez stenu oveľa menej tepla, povrch sa zohreje menej a budova sa menej namáha.

„Zateplenie nezhoršuje vnútorný stav bytu, bez neho je to horšie,“ povedal Horečný. Priznáva, že dlhodobým horúčavám sa ťažko ubráni aj zateplený dom. Keď však dovnútra nepustíte teplý vzduch alebo nepečiete, bude v ňom chladnejšie. Názor opiera aj o vlastnú skúsenosť.

Odborníci svoju prácu navzájom uznávajú. „Tento problém je naozaj komplikovaný. Pokojne by o tom mohla byť vedecká konferencia, obe strany by mali svojich zástupcov,“ priznal Horečný.

Nemali by vetrať

Jana Adamová zo správcovskej spoločnosti Spokojné bývanie tvrdí, že ľudí v zateplených bytoch upozorňujú, aby cez deň nepúšťali do bytov teplý vzduch. Ak ho pustia, zateplenie ho podľa nej už vnútri udrží.

Skoro polovica tepla sa do bytu dostane podľa servera energia.sk cez okná. Cez steny a dvere asi pätina. Preto by mali byť okná cez deň zastreté a otvárať by sa mali len v noci, keď je vonku chladnejšie.

„Bývam v tehlovej bytovke, po zateplení je tam v lete určite chladnejšie. Základ úspechu sú zatiahnuté žalúzie,“ myslí si majiteľ kaviarne Pavol Havalda.

Okrem vetrania, tienenia či klimatizácie pomáha aj menej zapínať spotrebiče a pri varení používať odsávač pár.

Zateplenie výrazne znižuje náklady na kúrenie počas zimných mesiacov a zároveň zlepšuje zovňajšok starých bytových domov.