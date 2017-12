Sudca: Úplatkári sa grupujú okolo Harabina

Harabin odo mňa žiadal pomoc, hoci tĺkol svoju exmanželku, tvrdí sudca Najvyššieho súdu Peter Paluda.

8. aug 2013 o 15:00 Karol Sudor

Harabin odo mňa žiadal pomoc, hoci tĺkol a napádal svoju exmanželku, tvrdí v otvorenom rozhovore pre SME sudca Najvyššieho súdu Peter Paluda.

Prečo ste sa dali na právo? Vyrastali ste v socializme a v čase výberu školy ste zrejme vedeli, že komunisti ho dokážu aj kriviť. Nebáli ste sa, či sa bude dať robiť tak, ako sa má?

V niektorých prípadoch som problém mal, ale vždy som si ho vyriešil. K právu ma doviedli rodičia, ich vzťah k spravodlivosti, kultúrnosti, slušnosti a poctivosti. Otec mi vravel, že by bol rád, keby som sa stal kňazom, lenže sám bol nomenklatúrnym kádrom. Učil kultúrnu politiku komunistickej strany na Vysokej škole politickej a kvôli vlastnému postaveniu si to nemohol dovoliť. Podľa neho však bolo profesii kňaza najbližšie právo, a to tak po stránke verbálneho prejavu, ako aj spôsobu myslenia či túžbe po spravodlivosti.

Obaja starí otcovia boli maloroľníci a zároveň zakladajúci členovia komunistickej strany ako účastníci Ľubochnianskeho zjazdu v roku 1921. Jedna stará mama pritom bola tvrdá ortodoxná katolíčka, druhá ortodoxná luteránka. Napriek tomu oba manželské páry dokázali bez konfliktov prežiť svoj život spolu a slušne vychovať každý po štyri deti.

Vás do strany nelákali?

Určite, sám som chcel do nej vstúpiť. Na strednej škole som bol dokonca ideovo-politickým referentom Celoškolského výboru zväzu mládeže, na vysokej škole som bol tiež jeho členom.

Harabin reaguje na Paludove slová:

"Zrejme bol dlhšie na slniečku."

Takže ste vstúpili?

Nie, nepodarilo sa mi to. Neskôr som už dozrieval, dokonca som mal spory s otcom, najmä keď prišiel Gorbačov s perestrojkou. On to stále videl tak, že socializmus je lepší ako kapitalizmus, že ten len vykorisťuje a škodí ľuďom. A keďže ma do strany nevzali počas vysokej školy kvôli sociálno-triednej štruktúre, obišlo ma to. V druhom bratislavskom okrese totiž bolo až 70 percent inteligencie a len 30 percent robotníkov. Jednoducho moju prihlášku odmietli, miesta si držali pre robotníkov z fabrík.

Dnes ste tomu aj rád, nie?

Svojím spôsobom áno, lebo u mňa to bol postupný vývoj. Najskôr som horel za socializmus, dokonca som sa preň hádal so spolužiakmi a chodil na ideologické školenia. Starých otcov ani otca som nikdy nevidel zneužívať svoje postavenie komunistov. Nikdy nezdvihli telefón, aby niekomu dokazovali, že sú papaláši a treba pre nás niečo vybaviť.

Tak som vyrastal a dlho si myslel, že socializmus je správny. Debaty o disidentoch, Charte 77 a iné mi však zmenili názor. Diskutoval som o tom aj s otcom a so starými otcami, mnohými otázkami som ich dostával do úzkych. Najmä neskôr v 80. rokoch sa už totiž hovorilo o gulagoch za Stalina, o pomeroch za Gottwalda. Na to prijateľnú odpoveď nemali.

Otec sa napríklad bránil, že socializmus je humánnejšie zriadenie než akýkoľvek kapitalizmus. Oponoval som, že síce dá ľuďom najesť, ale čo tie kopy mŕtvych na hraniciach, v gulagoch, v pracovných táboroch, čo ŠtB, KGB? Mal som dvoch spolužiakov, ktorí takto prišli o rodičov. Zo dňa na deň zmizli a rodina sa nikdy nedozvedela, čo sa s nimi stalo. Za socializmu mafia neexistovala, kto ich teda mohol odkrágľovať?

Ponúkol vám niekto ako prokurátorovi či sudcovi úplatok?

Nie. Po revolúcii sa nás zahraniční odborníci pýtali, či a kto zo súdruhov nám zasahoval do agendy či ovplyvňoval rozhodnutia. Istý okruh sudcov a prokurátorov sme asi 10 rokov chodili na angličtinu. Medzi nimi som bol čierna ovca, keďže ako jediný som nikdy nič podobné nezažil. Ostatní také skúsenosti mali.

Korupcia sa deje vo veľkom, Harabin také typy vyhľadáva

Berú úplatky iní?

Mnohí určite. V roku 1990 ma zakategorizovali medzi prokurátorov, ktorí stíhali najväčšie neprávosti v justícii. Spomínam si na prípad ožratého prokurátora, ktorému sa doma vysypal kufrík plný peňazí. Manželka ho udala, lebo sa rozvádzali. Keď si istý sudca kúpil auto Jaguar za milióny, pristálo to u mňa na stole, keďže bolo jasné, že z vtedajších príjmov na to nemohol mať. Vybudoval som si totiž povesť, že ľudia sa báli prísť za mnou s nejakým úplatkom.

Úplatkami nie sú len peniaze, ale aj iné veci.

Osobne som sa s tým nestretol, ale zo sudcovských aj prokurátorských spisov viem, že protihodnota nemusí byť len v peniazoch, ale aj v zájazdoch, kúpe áut, nehnuteľností, pozemkoch či stavbách. Existuje to a sú aj takí, čo za to skončili vo výkone trestu.

Lepší sa to posledné desaťročie?

Vezmite si prípad môjho kolegu I. Š., ktorý najskôr priznal, že žiadal úplatok 50-tisíc od učiteľa Právnickej fakulty Univerzity Komenského priamo na chodbe súdu. Keď ma stretol, sklopil oči a povedal: „Peťo, ani sa ti neviem pozrieť do očí, že som to urobil.“ O dva dni som ho videl v televízii, ako popiera, že niečo spáchal. Úplatky sa berú, to je nepopierateľné. A je ich veľa.

Z čoho vychádzate?

Viem, koľko zarobím, poznám platy sudcov a prokurátorov. A vidím množstvo kolegov, ktorí bez toho, aby ich manželskí partneri zarábali veľké peniaze, lebo sú na pozíciách učiteľov či zdravotných sestier, majú väčší majetok ako ja, čo som za 5- až 8-tisíc eur pracoval tri roky v Haagu. Euro vtedy pritom malo hodnotu 40 korún. Taký majetok som nedokázal nahonobiť, a tak sa pýtam, odkiaľ tí ľudia na to vzali.

Poznáte takých veľa?

Pozrite si majetkové priznania mojich kolegov. Zistíte, že ich pokojne môžete poznať aj vy. Takých je tam množstvo.

Z majetkového priznania to nevyčítam, lebo v nich nie je uvedené, koľko zarábajú ich partneri.

Veď práve. Ja to o tých ľuďoch viem a žasnem, aké majú majetky.

Aj na Najvyššom súde?

Samozrejme. A nie je ich málo. Myslím si, že sa grupujú práve okolo predsedu Harabina. Povedal by som, že on takéto typy vyhľadáva.

Koľko presne zarába sudca?

Ja konkrétne aj s paušálnym príplatkom asi 3160 eur v hrubom, čo je tuším 2317 eur v čistom. Ak si pozriete majetkové priznania sudcov, zistíte aj úplné anomálie. Napríklad že sudcovia na trestnom kolégiu Najvyššieho súdu, ktorí majú k mzde automatický príplatok okolo 1600 eur v hrubom, vykazujú trebárs nižší zárobok ako ja. Nerozumiem tomu.

Súdna rada navyše ako gestor majetkových priznaní sudcov doteraz nevydala inštrukciu o tom, či sa v kolónke príjem uvádza čistá alebo hrubá mzda, vďaka čomu sa tam objavujú hausnumerá. Bežný občan tak nezistí realitu.

Verejnosť justícii nedôveruje. Keď však za podpredsedníčku Najvyššieho súdu nedávno zvolili Jarmilu Urbancovú, uviedla, že „ak by občania justícii nedôverovali, nemá logiku, aby zahŕňali súdy takým kvantom prípadov.“ Ako keby ľudia mali inú možnosť. Čo si o tom výroku myslíte?

V zásade súhlasím s vami a nechcem to ďalej rozvádzať. Určité jej vyhlásenia sa mi zdali, mierne povedané, uletené a strácajúce elementárnu sedliacku logiku.

Harabin chcel odo mňa pomoc, pritom tĺkol svoju exmanželku

Ak na ulici oslovím 100 ľudí, z tých, ktorí budú poznať vaše meno, si väčšina vybaví najmä vaše opakované spory so Štefanom Harabinom. Verejnosť však nepozná celú genézu toho, ako a kde začali vaše animozity. Odkedy sa poznáte?

Asi od roku 1992 či 1993. Vtedy som bol na Generálnej prokuratúre, ale sídlili sme v jednej budove s Najvyšším súdom. V tom období sa Harabin rozvádzal, a keďže sme sa poznali, prišiel ma požiadať o pomoc. Vyblafol, že ho napáda priateľ exmanželky. Že keď chodí navštevovať deti, fyzicky ho atakuje. Vykreslil to tak, že on je anjel, a či by sme cez vojenskú prokuratúru nemohli zariadiť, aby tam ten chlap počas jeho návštev nebol. Šlo totiž o vojaka z povolania.

Ja aj riaditeľ trestného odboru Daniel Miženko sme mu v snahe vyjsť v ústrety a v domnienke, že je čestný človek, pomohli. Zavolali sme veliteľovi posádky a poprosili ho, že v takých a takých dátumoch ocko Harabin mieni navštíviť svoje deti, a či by mohol zariadiť, že vtedy danému vojakovi neposkytne povolenie na opustenie posádky, aby sa predišlo konfliktom. Lenže neskôr sme zistili, že práve Harabin tĺkol a napádal svoju bývalú manželku. Najskôr to aj oznamovala príslušným orgánom, neskôr to popierala. Dnes by to už nepriznala, lebo je zo strany pána Harabina ovplyvnená.

Je pravda, že šéfom Najvyššieho súdu ste mali byť v polovici 90. rokov vy?

Za tretej Mečiarovej vlády bol ministrom spravodlivosti Jozef Liščák (za Združenie robotníkov Slovenska Jána Ľuptáka, pozn. autora). Ponúkol mi, či sa nechcem stať predsedom Najvyššieho súdu. Vyrazilo mi to dych, veď som tam bol krátko a okolo bolo množstvo sudcov vo veku 65 až 70 rokov. Považoval som to za nonsens. Taký karierista som nebol. Cítil som, že na to vnútorne nemám, preto som odmietol.

Vzápätí na to som sa dozvedel, že tú pozíciu neodmietol Harabin, ktorého podľa kuloárnych rečí navrhla SNS. Starí sudcovia však zapli všetky svoje páky na politikov a postavili sa na odpor. Nechceli, aby bol predsedom niekto, kto je tam tak krátko. Mne by urobili to isté. Výsledkom bolo, že Harabin odovzdal štafetu Milanovi Karabínovi. Ten však po čase oficiálne zo zdravotných dôvodov abdikoval. Dodnes neprezradil skutočné dôvody, lebo zdravotné nimi určite neboli.

A aké?

Keď sme sa ho pýtali, potvrdil, že tam boli tlaky z politických strán na vybavovanie konkrétnych vecí, najmä z HZDS. Nebol ochotný robiť to. Je verejným tajomstvom, že z toho istého dôvodu musel odísť aj iný predseda Najvyššieho súdu – Karol Plank. Tiež odmietol posluhovať určitým politikom.

Čo to má s Harabinom?

Tým, že sa Karabín stal šéfom súdu, musel z Harabina za odmenu urobiť predsedu senátu a kolégia. Starí sudcovia to prijali so zaťatými zubami. Takto si však Harabin vytvoril predpolie na to, aby sa neskôr stal predsedom Najvyššieho súdu. Po Karabínovej demisii sa to podarilo.

Z toho vyplýva maximálne to, že Harabin je väčší karierista ako vy. Z čoho ale pramenia vaše spory?

Tie prišli onedlho. Začínalo to drobnosťami o tom, ako si predstavoval riadiacu funkciu, až prišlo potieranie múdrejších a zásadovejších kolegov, ktorí si nedali vstupovať do pracovných vecí. Pozrite si, koľko sudcov dal disciplinárne stíhať.

Vyvrcholilo to tým, že podpredsedu Najvyššieho súdu Juraja Majchráka preradil z trestného na správne kolégium a že z riadiacich funkcií nesmel s výnimkou vybavovania sťažností robiť absolútne nič. Dokonca keď Harabin v roku 2003 končil, napísal Rudolfovi Schusterovi list, že Majchráka nepoveruje vykonávaním plných funkcií šéfa Najvyššieho súdu. Žiadal od prezidenta, aby mu to potvrdil.

Harabin ovplyvňuje sudcov, a kto nevyhovie, toho potrestá

Naznačujete, že Harabin ovplyvňoval sudcov, ako má vyzerať konkrétne súdne rozhodnutie?

Presne tak. V trestných aj netrestných veciach. A keď niekde narazil, nasledovalo buď disciplinárne konanie, alebo iné tresty. Napríklad dotyčnému nedal odmeny, preradil ho do iného kolégia, dal mu menšiu kanceláriu, nepúšťal ho na služobné cesty, neumožnil mu vzdelávať sa. Alebo hľadel na to, aby mal vinník pridelených čo najviac vecí, vďaka čomu mohol podať návrh na disciplinárny postih za prieťahy.

Verejne povedať, že Harabin sa ako šéf Najvyššieho súdu snažil ovplyvňovať sudcov v tom, aby nerozhodovali podľa zákona, je silná káva, nie?

Je to silná káva, ale ja som za to na neho podal aj trestné oznámenie. Nemôžem hovoriť detaily, lebo som zákonne limitovaný, ale možno si pamätáte incident, keď sa príslušníčka polície opakovane snažila predvolať Harabina kvôli istej veci týkajúcej sa známej osoby politického života, ktorá odišla z republiky a potom bola dovezená (exriaditeľ SIS Ivan Lexa, pozn. autora).

V tejto konkrétnej veci Harabin ovplyvňoval rozhodovanie. Viem o tom od jedného z členov senátu. Ak vraj bude hlasovať určitým spôsobom, dostane výhodu. Dotyčný nepodľahol a odmenu nedostal, kým dvaja zvyšní členovia senátu, samozrejme, áno. Keby boli prístupné vtedajšie výplatné pásky, tak by sa potvrdilo, ako bola zhodnotená ich aktivita rozhodnúť protizákonne, už sú však zrejme skartované. Tretí sudca povedal, že si nedá zlomiť chrbticu ani kvôli štvrť miliónu. A dôkazom toho, že Harabin túto prax neopustil, je spor, ktorý s ním dodnes vediem na Krajskom súde v Bratislave.

Za to, že vám k vašej 50-ke nevyplatil odmenu?

Áno. Je to síce len fakultatívna dávka vo výške jedného mesačného platu, ale za roky, čo existovala, ju automaticky dostávali všetci sudcovia, ktorí dovŕšilil 50-ku. Ministerka Lucia Žitňanská neskôr akékoľvek odmeny pre sudcov ako korupčný nástroj zrušila. Poslušní ich totiž dostávali vysoké a ostatní prakticky žiadne. Keď z toho vznikla búrka, Harabin im takticky začal dávať pár eur, aby im vzal argument, že nemajú žiadne odmeny.

Vráťme sa k údajnému Harabinovmu ovplyvňovaniu sudcov.

Ani sa tým netají. Trojčlenný senát vrátane sudcu Mariána Trenčana vo veci mojej odmeny rozhodol, že som bol jej nevyplatením diskriminovaný. Nárok totiž vznikal už z toho, že sa sudca tých 50 rokov dožil, iná podmienka tam nebola.

Čím Harabin to nevyplatenie zdôvodnil?

Tým, že som ako sudca odvolacieho senátu, ktorý rozhodoval o opravných prostriedkoch Špeciálneho súdu, dostával ten slávny a závideniahodný príplatok. Pýtal sa, či by bolo morálne dať mi odmenu, tobôž, ak som mal vysoký plat aj ako národný zástupca Slovenska v Eurojuste. Súd síce rozhodol v môj prospech, ale Harabina nezaviazal, aby mi odmenu vyplatil, lebo sa vraj zmenil zákon a už mi ju nie je možné priznať.

Retroaktivita?

Práve pre ňu som to dal na Ústavný súd, kde som uspel, a krajský súd dostal pokyn opäť rozhodnúť. Lenže Harabin dosiahol, aby bol Trenčan z rozhodovania vylúčený. Podal na neho „akože“ trestné oznámenie za vymyslené marenie volieb členov do Súdnej rady, vďaka čomu senát Najvyššieho súdu rozhodol, že Trenčan je vylúčený z rozhodovania o mojej odmene.

Kritikov Harabina teda rozčuľuje jeho účelové prenasledovanie nepohodlných sudcov?

Áno. Najskôr sme ho na tieto veci upozorňovali, veď statoční sudcovia nemôžu byť disciplinárne stíhaní za názor. A nebolo ich málo, napríklad v roku 2009 až ôsmi naraz z Najvyššieho súdu v priebehu jedného mesiaca! Čo sme my nejakí nevoľníci, aby bola desatina sudcov jedného súdu takto stíhaná?

Najskôr sa s ním dalo diskutovať, aspoň keď sme ho stretli na chodbe, hoci nás úsečne odbíjal. Potom už odmietol reagovať na akúkoľvek kritiku a všetko označoval za politické hry. Prestal aj odpisovať. Ak mu niekto z rebelantskej skupiny napíše niečo kritické, jednoducho neodpovie, hoci je povinný tak urobiť.

V rokoch 2000 až 2002 sa to začalo stupňovať. Žiadali sme ho, aby prestal pomstychtivo a z osobných dôvodov stíhať tých, čo majú iný názor, aby prehodnotil isté veci v riadení, nespravodlivé udeľovanie odmien, aby nezasahoval do zloženia senátov. Na nič nereflektoval.

Tak snáď nestíhal všetkých len neoprávnene a z osobnej pomsty.

Vždy sa to dalo niečím zastrieť. Ako napríklad pri Jurajovi Majchrákovi alebo Janovi Mihálovi.

Mihála chcel predsa potrestať za sudcovskú nečinnosť, keď mal dopustiť, že sa na slobodu dostal odsúdený Jaroslav P. ako člen zločineckej organizovanej skupiny Róberta O.

Lenže práve vtedy došlo k novele trestného poriadku. Mihál si nebol istý, a neboli si tým istí ani kolegovia, či naozaj treba predĺžiť lehotu trvania väzby, alebo sa automaticky sama predlžuje až na maximálnu možnú lehotu. Diskutoval o tom, a súc utvrdený kolegami, že tá lehota automaticky plynie zo zákona, o nej nerozhodol. Advokáti to napadli a uspeli. Na tom základe bolo postavené celé stíhanie voči nemu.

Čo sudkyňa Benešová, stíhaná za to, že účastníkovi konania nedovolila na pojednávaní robiť si zvukový záznam?

To bolo tak, že účastník konania o to požiadal, ale ona mu povedala, aby počkal a najskôr sa posadil, lebo musí zistiť základné organizačné veci, teda či sa vôbec pojednávanie začne. Ak ste niekedy boli na pojednávaní, tak viete, ako to funguje. Musela totiž zistiť prítomnosť predvolaných a roztriediť všetkých ľudí podľa toho, kto má ostať v sieni a kto čakať na chodbe.

Dotyčný sa už po týchto úkonoch s požiadavkou neozval, a tak to neriešila. Nebol to úmysel, chyba sa stala v tom, že to nevybavila hneď na začiatku, lenže tieto veci majú iné poradie. Keby sa znovu prihlásil, so zvukovým záznamom by súhlasila, čo opakovane priznala médiám. Dá sa jej teda vytknúť maximálne to, že na danú požiadavku zabudla a ten pán sa už na to nespýtal.

Nevrátil som zákonné diéty, Harabin vyrazil účtovníčku

Harabin vás obvinil z neoprávneného účtovania si stravného za služobnú cestu.

Bol som pracovne vo Francúzsku a mal nárok na stravné okolo 200 frankov. Bola to položka, ktorú pozývajúca strana nehradila, čo potvrdzoval aj fax francúzskeho veľvyslanectva. Harabin súhlas s cestou podpísal a na základe toho mi vtedajšia účtovníčka automaticky vyplatila to, čo vyplývalo zo zákona.

Potom mi však povedala, že mám ísť za Harabinom, lebo vraj čosi nie je v poriadku. S ďalšími tromi pánmi práve vo svojej kancelárii popíjal koňačik. Hneď na mňa vyskočil, že som podvodník, že mám okamžite vrátiť tie peniaze. Padla mi sánka, snažil som sa oponovať, že som nič nezákonné neurobil, ale vykázal ma, že mám zavrieť dvere z druhej strany, že už nepôjdem na žiadnu pracovnú cestu, na vzdelávanie, nedostanem odmeny.

Dokázali ste mu, že na tie diéty bol nárok?

Šiel som po doklady, aby som mu to vysvetlil, ale už ma neprijal a sekretárka mi oznámila, že tam nemám čo robiť. Dva týždne mi potom neustále odkazoval, že peniaze treba vrátiť. Potom ma zrazu stretol na chodbe a povedal niečo v štýle: „Vieš, Peter, som viazaný uznesením vlády, že nesmieme vysielať sudcov na zahraničné cesty, ak pozývajúca strana nehradí všetky položky. Vráť to, však ja ti to vynahradím.“

Odpovedal som mu, že keby mi to povedal takýmto kultivovaným spôsobom už prvýkrát a medzi štyrmi očami, nie ma ponižoval pred kolegami so slovami, že som podvodník, urobil by som to. Fakty pritom boli také, že šlo o jeho maslo na hlave, on tú cestu s takými podmienkami schválil.

Vrátili ste tie diéty?

Vravel som mu, že keď sa mi ospravedlní za to, ako na mňa nabrýzgal, vrátim ich. Začal sa však vyhrážať, že prepustí účtovníčku, čo mi avizovali kolegovia, ktorí sa pýtali, či je pravda to, že musí kvôli mne odísť. Vtedy som si povedal, že na túto nečestnú hru nepristúpim. Na druhý deň musela účtovníčka naozaj odísť. Podal som preto trestné oznámenie za sprosté vydieranie a pridal aj ďalšie dve veci.

Trestných oznámení ste podali viac.

Harabin sa v júni 2009 opäť stal šéfom Najvyššieho súdu. Dovtedy som ich na neho podal päť, najmä pre podozrenia z majetkových trestných činov. Šlo o zneužívanie služobných áut, prostriedkov, odmien, zasahovanie do výkonu práce sudcov nezákonným spôsobom.

V roku 2009 navyše Ústavný súd rozhodol o zrušení Špeciálneho súdu a moje šieste trestné oznámenie malo úzky súvis práve s tým. Harabin totiž dostal avízo o tom, že nález vyjde v Zbierke zákonov pred 7. júlom, teda ešte pred naším výplatným termínom. Vydal preto príkaz, aby sa 11 sudcom, ktorí sme rozhodovali o opravných prostriedkoch voči rozhodnutiam Špeciálneho súdu, nevyplatili príplatky, na ktoré mali nárok. Prerátal sa však a nález v zbierke vyšiel asi až 20. júla. Na základe jeho pokynu sa teda neoprávnene nevyplatili príplatky sudcom vo výške viac ako 40-tisíc eur. Podľa mňa tak zneužil právomoci verejného činiteľa.

K tomu som pridal oznámenie aj za to, že nezákonne zasiahol do zloženia päťčlenných senátov na obchodnom a trestnom kolégiu, keď z nich vyradil nepohodlných ľudí. Domnievam sa, že tak neurobil z iných dôvodov, než aby mohol ovplyvňovať ich rozhodovanie v konkrétnych veciach.

V dôsledku trestných oznámení vám bol potom Súdnou radou dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu.

Áno. Vraj to navrhla neznáma členka Súdnej rady. Tak je to v zápisnici, hoci ja sa domnievam, že to navrhol sám Harabin.

Prečo?

O desiatej sa začínalo rokovanie Súdnej rady a asi ako šiesty bod v poradí nasledoval tento návrh. Mal až 21 strán a určite bol vopred pripravený aj napísaný. Už o 10.50 hodine sa totiž po schválení dočasného pozastavenia výkonu mojej funkcie ocitol na disciplinárnom súde. Takýto expres bez toho, aby to bolo vopred pripravené, jednoducho nebol možný. Za 50 minút napísať 21 strán textu? Navyše šlo o právny paškvil.

Harabin však tvrdil, že ho ohovárate a poškodzujete jeho meno.

Ak vy na niekoho podáte trestné oznámenie a ten bude tvrdiť, že ste sa na ňom dopustili niečoho nezákonného, najskôr predsa musíte počkať, ako to vyhodnotí orgán, ktorému ste to oznámili. Ak by teda policajti povedali, že Paluda obvinil Harabina krivo, pričom by to postúpili ako disciplinárne previnenie disciplinárnemu súdu, v tom prípade by to malo logiku. Harabin však policajtov predbehol. Nečakal, ako vyhodnotia moje trestné oznámenie, rovno určil výsledok – že som poškodil jeho práva.

A disciplinárny súd o tom pokojne rokoval dva roky. Je jasné, ako by som dopadol, keby nenastúpila ministerka Žitňanská, ktorá ten návrh stiahla.

Dva roky ste teda nemali príjem?

O tie peniaze som neprišiel, nakoniec mi ich museli vyplatiť. Dvadsaťpäť mesiacov mi však vyplácali len 50 percent základného platu, teda okolo 1000 eur. Musím pritom splácať hypotéku vo výške 1530 eur, takže si viete predstaviť, v akej som bol životnej situácii, keď manželka nezarobí ani tretinu toho, čo ja. Spočiatku sme žili z úspor ako viac iných nespravodlivo disciplinárne stíhaných sudcov, neskôr sme si museli požičiavať.

Nečakal som, že Sulík sa bude správať ako priemerný slovenský gadžo

Práve finančnou situáciou ste argumentovali, prečo ste nerobili predvolebnú kampaň, keď ste za SaS neúspešne kandidovali do parlamentu. Načo ste však chceli ísť do politiky?

Richard Sulík mi hneď na druhý deň po pozastavení výkonu práce sudcu navrhol, aby som odišiel z justície, odblokoval sa od tých vecí, vraj mám jeho plnú podporu, takých ľudí potrebujú. Povedal som mu však, že by som to nepovažoval za čestné, lebo mnohí by si mysleli, že som zdrhol z boja. Vtedy by som sa do parlamentu dostal.

Keď Sulík neskôr prišiel s návrhom mojej kandidatúry na šéfa NBÚ, vnímal som to ako kompliment človeku, ktorý je zahnaný do kúta, ktorého všetci opľúvajú, najmä jeho najbližšie pracovné okolie. Lebo verejne sa vás z kolegov zastane málokto. Keď potom opäť prišla ponuka na kandidovanie vo voľbách 2012, tak som prikývol, hoci som bol finančne na kolenách a mal napožičiavaných snáď 50-tisíc eur. Považoval som za čestné pomôcť SaS nejakými hlasmi, najmä ak sa ona za mňa postavila opakovane. A bol som rád, že som sa z 21. miesta prekrúžkoval na 13. miesto a ostal len dve pozície pred bránami parlamentu.

Práve vy ste však kritizovali Sulíka za stretávanie sa s Mariánom Kočnerom. Časť vedenia SaS vám mala dokonca tvrdiť, aby ste nezverejnili blogový článok, ktorý ste o tom napísali. Publikovali ste ho?

Už si nepamätám, ale asi nie.

Prečo ste z kandidátky neodstúpili? Debaty Sulíka s Kočnerom ste prirovnávali k údajnému rozhovoru Harabina s Bakim Sadikim.

Schádzať sa s človekom, o ktorom viem, že môže byť na druhej strane barikády, je nečestné a neférové. Ak o sebe tvrdím, že som čistý a statočný, a chcem veci robiť otvorene, pričom sa na druhej strane dohováram a zisťujem informácie polomafiánskym spôsobom, tak ma to dojíma. Bolo to pod úroveň šéfa paramentu aj šéfa politickej strany.

Sulíka som vždy považoval za gramotného človeka. Žil v Nemecku a videl, ako sa tam správajú ľudia vo verejných funkciách. Preto som nečakal, že sa bude správať ako priemerní slovenskí gadžovia, ktorí pri koryte robia takéto veci. Ľudí v SaS som považoval, a do istej miery aj považujem, za otvorených a statočných, majúcich čistý štít a nebojácnych vykričať veci, na ktoré iní nemajú odvahu. Aj preto sa mi konanie Sulíka priečilo. Ak viem o Harabinovi, že koná nezákonne až kriminálne, po tom všetkom ma to už neprekvapuje. Ale u Sulíka, ktorého som považoval za čistého, nechcem povedať za vzor vzorov, a s kreditom, som nečakal, že sa takto zhodí.

Tvrdili ste, že mal odstúpiť z kandidátky.

Dodnes na tom trvám, ale v SaS to zhodnotili pragmaticky – keby odstúpil, strana by skolabovala a nedostala sa do parlamentu. To je síce možné, ale prízvukoval som im, že možno ďalšie voľby by to občania ocenili.

Sulík vtedy povedal, že vám svoje konanie vysvetlil a vaše zotrvanie na kandidátke SaS ocenil ako prejav dôvery.

Presvedčil ma len o tom, že urobil chybu a je si toho vedomý. Tvrdil, že by to už nezopakoval. Myslím si, že isté chyby treba odpúšťať. Hádam je taký veľký človek, aby vedel, čo sľubuje. Snáď sa mu dá veriť.

Skúsite to s politikou aj nabudúce?

Myslím si, že už nie. Aj to málo mi stačilo na presvedčenie o tom, že politika je špinavá vec a panské huncútstvo. V súčasnej pozícii sudcu môžem skôr povedať, čo si myslím, kým politika je o kompromisoch.

Je otázne, či sa dá v pozícii sudcu hovoriť otvorenejšie. Napríklad Harabin je relatívne známy podávaním žalôb na tých, ktorí o ňom tvrdia isté veci. Koniec koncov, vysúdil už slušné peniaze.

Isteže. Preto hovorím veci, ktoré mám podložené. Tie nepodložené hovorím podmienčeným spôsobom a pri zvyšku si môžem dovoliť len hodnotiaci úsudok bez vyvodzovania záverov.

Napríklad každý vie, že korupcia v súdnictve existuje. Ale opýtajte sa jednotlivých ľudí a ukážte konkrétny príklad, o ktorý by ste túto domnienku opreli. Takmer nik vám nebude vedieť odpovedať.

Tento rok ste neuspeli s kandidatúrou na post podpredsedu Najvyššieho súdu. Voči viacerým členom Súdnej rady ste vzniesli námietku zaujatosti.

Lebo viacerí z nich boli jej členmi aj vtedy, keď mi dočasne pozastavili výkon práce sudcu a hlasovali za moje disciplinárne stíhanie, hoci vedeli, že je to nezákonné. Ako sudcovia zlyhali. Polícia totiž nevyriekla ortieľ, že som Harabina v trestnom oznámení krivo obvinil či znížil jeho dôstojnosť. Také konanie ma preto oprávňovalo na vznesenie námietky zaujatosti a tvrdenie, že títo ľudia nemôžu za mňa pozitívne hlasovať bez ohľadu na kvalitu môjho programu, dokonca ani v prípade záruky, že sa budeme s Harabinom každý deň bozkávať a rozumieť si ako milenci z Verony.

Na Ústavnom súde ste však neuspeli.

Myslel som si, že jeho sudcovia Ľalík a Brňák, teda Harabinovi ľudia, budú mať v sebe toľko cti a stavovskej hrdosti, aby sa z rozhodovania vylúčili sami. Pokojne však konali a odmietli to ako zjavne neopodstatnené.