Rekordy padali, najteplejšie bolo v Senici

Rekord maximálnej dennej teploty vzduchu alebo vyrovnanie rekordu zaznamenalo v stredu 44 meteorologických staníc zo 48 dostupných staníc.

8. aug 2013 o 16:34 TASR

BRATISLAVA. Informácie o teplotných rekordoch sa vo štvrtok menili každú hodinu.

Najteplejšie bolo podľa posledných meraní v Senici na Záhorí, kde neskoro popoludní namerali 39,6° C.

"V aktuálnej vlne horúčav dnes popoludní na niektorých automatických meteorologických staniciach Slovenska teploty vzduchu prekročili hranicu 39,1° C. Táto hodnota bola doteraz platným celoslovenským rekordom maximálnej dennej teploty vzduchu pre mesiac august a bola nameraná 13. augusta 2003 v Stupave,“ dodal Faško.

V Bratislave namerali 39,2 stupňov, v Prievidzi takmer 38° C a v Dolnom Hričove takmer 37° C.

Na týchto dvoch staniciach nikdy nebolo počas ich prevádzky tak teplo, ako práve dnes. „Pre úplnosť pripomínam, že uvedené hodnoty sú prebraté z automatických meteorologických staníc. Analýzy kompletných výsledkov meteorologických meraní na Slovensku z dnešného dňa budeme mať k dispozícii v piatok ráno, kedy ich doplníme aj o výsledky meraní z klasických meteorologických staníc,“ doplnil klimatológ.

V Spišských Vlachoch bolo 35,5 stupňa C, čím bol prekonaný doterajší augustový rekord 34,9 stupňa C a v Gánovciach bolo 32,9 stupňa C, a tým pokorený rekord 32,7 stupňa C.

V Banskej Štiavnici (35,1 stupňa C) a v Liesku (32,8 stupňa C) boli dosiahnutými teplotami vyrovnané rekordy najvyššej teploty vzduchu pre august.

"Rekord priemernej dennej teploty vzduchu alebo vyrovnanie rekordu zaznamenalo 39 meteorologických staníc," pokračoval Faško.

V stredu bola podľa neho najvyššia priemerná denná teplota vzduchu na meteorologickej stanici Podhájska, a to 30,3 stupňa C. Iba na tomto mieste v stredu prekročila maximálna priemerná denná teplota 30 stupňov C.

"Takéto vysoké priemerné denné teploty sa na Slovensku vyskytujú aj v najteplejších oblastiach iba zriedkavo," skonštatoval klimatológ SHMÚ.

Noc zo 7. na 8. augusta bola rekordne teplá na 22 zo 48 dostupných meteorologických staníc s denným spravodajstvom, informoval Faško.

Najteplejšie bolo v Kuchyni na letisku a v Piešťanoch, kde minimálna teplota vzduchu neklesla pod 26,7 stupňa C, respektíve pod 26,5 stupňa C. "Tropické noci sa začali rozširovať z krajného juhozápadu Slovenska smerom na sever a východ," uzavrel Faško.