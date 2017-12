Sprchu v zoo si v lete užijú vlky, medvede aj nosorožce

Nosorožce, pštrosy či medvede majú povinné sprchy. Najviac trpia vlky a medvede, hovorí ošetrovateľ bratislavskej zoo VILIAM KOLLÁR.

Majú v lete zvieratá inú starostlivosť?

„Je to iné ako v zime. Nosorožce sú v zime celý čas vnútri a vychádzajú len na chvíľu, aby sa vyčistili. V lete si to však užívajú. Sú vonku a ohrievajú sa. Dokonca ani v noci sa nevracajú do maštalí a ostávajú vo výbehu. V lete potrebujú veľa piť, sprchovať sa.“

Celý deň sú na slnku?

„V maštali sú len ráno, keď im dáme granuly a ovocie. Len pre jedlo prídu dovnútra, inak by sme s nimi nepohli. Je to kolos. V zime sú zase celý čas dnu, vykurujeme im maštaľ na 18 až 20 stupňov a von sa púšťajú v extrémnych mrazoch len na hodinku, kým sa im vyčistí koža.“

Ktoré druhy si teplá neužívajú?

„Zimu majú rady medvede či vlky. V lete je im teplo a trpia. Spravili sme im jazierka, sprchujeme ich. Najhoršie je to pre ľadového medveďa.“

Čo s ním v takýchto teplotách robíte?

„Sprchujeme ho, dostáva zmrazené ovocie. Musí mať tieň, aby sa mohol schovať. Na slnku by mu bolo zle.“

Všetky zvieratá sa už narodili v zajatí?

„Naša samica nosorožca Ada sa tak nenarodila. Má 29 rokov a mala asi štyri roky, keď ju odchytili v rezervácii v Afrike. Prišla sem z odchytu. Tým je veľmi vzácna, lebo nemá príbuzných. Mohla by sa teda spáriť s hociktorým samcom, v ktorejkoľvek zoo na svete. A samec Niko prišiel zo zoo v Liberci. Nie je ani naším majetkom. Je u nás v depozite.“

Pštrosa, ktorého tu máte, vám darovali.

„Vyhrala ho jedna žena v tombole a keď vyrástol, nevedela, čo s ním, a tak nám ho darovala. Nemali sme samca, a tak sa nám hodil. Je mu tu dobre, má veľký výbeh. Určite nemala majiteľka takú veľkú záhradu, a ak mala, tak by jej ju za chvíľku zlikvidoval.“

Často vám darujú zvieratá?

„Občas. Ľudia sem nosia srnky. Keď je obdobie ich narodenia, tak srnka odloží malé a ide sa pásť. Mláďa sa nepohne. Ak ho nájde človek, čo je ťažké, lebo je dobre schované, tak ho sem prinesie. Potom, keď sa srna vráti, už mladé nevie nájsť. Je to chyba, nemalo by sa to robiť. Malú srnku treba nechať tam, kde je. Mama je určite nablízku. Nosia aj vtáky, keď vypadnú z hniezda. Potom ich tu vychováme a pustíme ich.“