Kiska: Časti zberačov podpisov platím

O zbieraní podpisov hovorí kandidát na prezidenta ANDREJ KISKA.

8. aug 2013 o 21:33 Miroslav Kern

Zbierajú vám podpisy len dobrovoľníci?

„Dobrovoľníci a teraz sme začali spolupracovať aj s našimi anketármi.“

Anketári sú platení?

„Áno. Nikto zadarmo v týchto horúčavách nebude stáť v meste. Keď o to niekoho požiadame, musíme mu za to nejakú sumu zaplatiť.“

Náš kolega sa nechal najať agentúrou na zber podpisov pre vás. Platili mu 0,125 eura za podpis.

„Máme zmluvu so Staff Agency na hodinovú sumu a aby nám vygenerovali určité množstvo podpisov. Predpokladám, že to potom smerom dolu pretransformovali na pohyblivú sumu. My im však budeme platiť za osobohodiny.“

Ako to prebieha?

„Je to kombinácia. Agentúra nám vyúčtuje hodiny, ktoré spolupracovníci odstáli vonku. My zároveň na Facebooku dobrovoľníkom píšeme, kedy a v ktorých mestách sa budú zdržiavať, aby nám nemuseli posielať podpisy poštou.“

Je štandardné za zbieranie podpisov platiť?

„Keď chcete, aby niekde na námestí pre vás zbierali ľudia celý deň, určite im za to musíte niečo dať. Máme však aj 3400 dobrovoľníkov. Jeden vyzbieral vyše tisíc podpisov, niektorí nám zatiaľ neposlali ani jeden. Ak chceme obsiahnuť celé Slovensko, musíme to takto robiť.“