Lomnický štít prežil najteplejšiu noc v histórii meraní

9. aug 2013 o 14:59 SITA

Na meteorologickej stanici na štíte merajú teplotu od roku 1940. Ešte nikdy sa nestalo, že by nočná teplota neklesla pod 12,2 stupňa.

BRATISLAVA . Takmer polovica meteorologických staníc Slovenska s denným spravodajstvom zaznamenala v noci zo štvrtka na piatok rekord maximálnej hodnoty nočnej teploty vzduchu.

Nebol však prekonaný absolútny rekord teploty vzduchu z Piešťan (27,3° C) z 29. júla tohto roku.

Pozoruhodný je však absolútny rekord nočnej teploty vzduchu pre Lomnický štít. V noci na piatok 9. augusta tam minimálna nočná teplota vzduchu neklesla pod 12,2° C, čo sa na Lomnickom štíte doteraz nestalo ani jednu noc v histórii prevádzky tejto meteorologickej stanice, ktorá siaha do roku 1940.

Naposledy tam bolo podobne teplo v noci na 3. augusta 1998, keď tam minimálna nočná teplota vzduchu neklesla pod 11,8° C.

Viac ako desať meteorologických staníc na Slovensku s denným spravodajstvom malo vo štvrtok priemernú dennú teplotu vzduchu vyššiu ako 30 stupňov Celzia.

"Najvyššia bola v Piešťanoch 32,6° C, čo znamená, že na Slovensku bola zaregistrovaná najvyššia priemerná denná teplota v celej histórii meteorologických meraní u nás," povedal klimatológ SHMÚ Pavel Faško. "Prekonaný bol doterajší rekord tejto charakteristiky teploty vzduchu (32,3° C) z obce Veľké Ripňany, a to 1.7.2012," dodal.

O takmer 3° C bol prekonaný aj celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu pre 8. august z Rimavskej Soboty (36,9° C) z roku 1992.

Absolútny celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu 40,3° C z Hurbanova z 20. júla 2007 však odolal.