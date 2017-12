Na severe hrozia búrky a výrazný vzostup vodných hladín

Opäť padali teplotné rekordy

Na Sliači namerali 37,9°C, v Poprade 33,3°C.

BRATISLAVA. Teplotné rekordy padali na Slovensku aj v závere pracovného týždňa.

Na niektorých meteorologických staniciach Slovenska boli rekordy prekonané dokonca o niekoľko stupňov Celzia.

Ako agentúre SITA povedala Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), napríklad v Sliači dnes namerali 37,9° C, čím bol na tejto meteorologickej stanici prekonaný rekord až o 3,2° C. V Košiciach namerali 36,2° C, čo je o 2,1° C viac ako doterajší rekord.

V Poprade dnes teplota dosiahla 33,3° C, čím bol prekonaný rekord 31,7° C. V Hurbanove sa zasa ortuť teplomera vyšplhala na 36° C, doterajší rekord bol prekonaný o 0,3° C a v Piešťanoch namerali 35° C, pričom rekord pre tento deň bol dodnes 34,6° C.

