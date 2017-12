Procházka: Chcem byť silný, hustý a rýchly prezident

Procházka hovorí, že byť prezident nemusí byť veľká tesilová nuda.

9. aug 2013 o 19:58 Miroslav Kern

Pokiaľ by uspel, bol by najmladším slovenským prezidentom. Bývalý poslanec KDH RADOSLAV PROCHÁZKA verí, že v 42 rokoch porazí Roberta Fica.

Prečo by vás mali ľudia voliť?

"Pretože budem dobrým prezidentom. Viem, čo má prezident robiť, budem to robiť a budem to chcieť robiť dobre."

To hovorí každý. V čom ste iný ako protikandidáti?

"Ponúkam relatívne unikátnu kombináciu reálnej skúsenosti s tým, ako funguje moc a zároveň odolnosti voči jej zvodom. Keby som to mal pomenovať sloganom, je to sila, hustota, rýchlosť. Sila v tom, že nepotrebujem úrad na zotavenie sa po dvadsiatich rokoch politickej služby ako politický dôchodok a symbolické zavŕšenie kariéry, ale mám presnú predstavu, čo by úrad mal robiť. Hustota v tom, že som taký ten hustý typ, ktorý sa v sediacom dave odhodlá postaviť a vypýtať si slovo. Nepokakal som sa z toho, keď som po pár mesiacoch v parlamente išiel do televízneho duelu s Ficom, a nepokakal som sa, ani keď ma starí ostrieľaní bardi chceli zahnať do kúta a hovoriť mi, ako a kedy mám hlasovať. A rýchlosť v tom, že sa rýchlo adaptujem na nové prostredie, rýchlo sa učím a rýchlo si v kolektíve získavam rešpekt a autoritu."

Takže chcete byť silným prezidentom?

"Áno."

Máme tu ukážku silného prezidenta Miloša Zemana. Ten sa pohybuje na hrane svojich kompetencií.

"Podľa mňa za hranou."

To asi nie je dobré, však?

"Nie. Prezident by mal robiť dve základné veci. Doma by mal pôsobiť ako mocenská, ale aj mentálna protiváha voči moci politických strán a jej negatívnym vplyvom na občiansku spoločnosť a v zahraničí by mal aktívnym výkonom pestovať dobré meno svojej vlasti, a to nielen v oblasti politických stykov, ale aj v oblasti ekonomickej diplomacie. Prajem si, aby Slovákom pribúdali dôvody byť hrdými na svoju spoločnosť a na svoj štát a práve aktívnym výkonom postaveným na odbornosti a poctivosti by som im jeden z takých dôvodov chcel dať."

Hovoríte o mentálnej protiváhe voči stranám. Čo tým myslíte?

"Za tých dvadsať rokov tu zhrdzaveli niektoré mechanizmy a mnohé tie zatuchnuté stranícke štruktúry chcú vo verejnom priestore už len byť a využívať ho ako osobné léno. Vo verejnej službe som sa vždy snažil niečo urobiť. A v tom spočíval aj môj rozchod s KDH."

Boli v KDH zatuchnuté štruktúry?

"Nielen v KDH. Celý ten systém ako by dnes išiel na zotrvačnosť a pomýlili sa v ňom niektoré základné veci. Sedemnásť rokov učím prvákov a druhákov teóriu štátu a práva. Učím ich o štáte ako o spoločenskej zmluve, ako o nástroji ich ochrany a vytvárania priestoru pre ich slobodný rozvoj. Keď spoločenstvo vyberie niekoho na správu verejných vecí, vyberá si ho na reálny aktívny výkon, za ktorý má ten človek niesť zodpovednosť. A tu je vstup do funkcie priestorom na pozdvihnutie vlastnej životnej úrovne alebo partie. Tam sa to celé zvrháva."

To ste si až teraz všimli, že v KDH sú zatuchnuté štruktúry? Vstupovali ste do KDH, ktoré je ukážkou starej strany - s okresnými štruktúrami, s rodinami na magistrátoch okresných miest.

"Presne preto je skúsenosť s politickou mocou neprenosná. To sa nedá načítať z kníh. Musíte to zažiť. Do verejnej služby som išiel v partii mladých ľudí s cieľom postupne, ale reálne prispieť ku generačnej výmene. Mimochodom, Smeru sa generačná výmena darí oveľa lepšie ako pravicovým stranám. Oni majú ´kádrové rezervy´. My sme tam išli v snahe pomôcť a v každom jedom prípade to bolo proti veľkému tlaku. Ako keby výkon politickej moci mal spočívať len v delení koristi."

Vy ste nevedeli, že to tak funguje?

"Odkiaľ som to mal vedieť? Preto hovorím, že je to neprenosná skúsenosť a musíte sa to na vlastnej koži naučiť. Videl som, že sa ľuďom objavila iskra v očiach vo chvíli, keď bolo treba rozhodovať, kto si pôjde do akej funkcie sadnúť. A to ma nebaví, mňa baví vidieť, keď sa v spoločnosti pohne niečo dopredu."

Takže KDH bola len štruktúra, ktorá fungovala len preto, aby si ‚ušuplíkovala‘ svojich ľudí?

"Nechcem to zosobňovať na KDH. Celému politickému systému dnes chýba reálna väzba medzi občanom a jeho zástupcom."

Hovoríte o kríze straníckej politiky, ale sám sa ju snažíte opustiť tým, že idete do prezidentských volieb. Ak vás zvolia, nebudete mať dosah na jej reformu. Prečo si radšej nezaložíte stranu a neskúsite to tak?

"Naopak. Posudzujete úrad prezidenta a jeho obsah na základe skúseností s jeho doterajšími nositeľmi. Na výkon tohto úradu však môžeme mať aj iné očakávania a môžeme od neho dostať aj niečo iné. A keď som hovoril o mentálnej a mocenskej protiváhe partokracii, nie je len raz za rok o tom povedať nejaký príhovor, ale aktívne vstupovať do toho, čo sa v spoločnosti deje."

Začali ste v KDH. Ste kresťanský demokrat?

"Som praktikujúci kresťan a som kresťanský demokrat z hľadiska príslušnosti k hodnotám."

Ste konzervatívec?

"Konzervatívci ma nálepkujú za liberála a liberáli za konzervatívca. Poviem vám to na príklade môjho kamaráta a kolegu. Miro Beblavý má nálepku liberála. Ale kto žije konzervatívnejší život ako človek, ktorý sa živí vlastnou prácou, má tri deti, usporiadané manželstvo a funguje v spoločnosti tak, ako je tá spoločnosť stáročia zvyknutá? Ja takisto žijem v trojgeneračnej domácnosti, starám sa o dve deti, sám chodím nakupovať, sám syna vozím do škôlky a žijem ako normálny človek. A to mi pripadá podstatné. Pokiaľ ide o názor na spoločnosť, mám skôr tradičný pohľad na svet."

Takže dekriminalizácia marihuany asi nie je nič pre vás.

"Podľa mňa je úplne absurdné, aby za držbu marihuany hrozili nepodmienečné tresty, keď sa voľne predávajú nikotín a alkohol - voľne dostupné látky s porovnateľne škodlivým účinkom na zdravie ako marihuana."

A registrované partnerstvá?

"To je vec, ktorú vedenie KDH podľa mojich informácií aktívne používa proti mne. Na veľmi horúcej pôde Univerzitného pastoračného centra som povedal asi toto: Manželstvo je inštitúcia, ktorá predchádza štát, je staršia než on a pre mňa vždy je a zostane zväzkom muža a ženy. Homosexuálne manželstvo je pre mňa oxymoron. Na druhej strane si myslím, že rodinu na Slovensku dnes oveľa viac ohrozujú iné veci než to, keby si dvaja ľudia rovnakého pohlavia mohli na nejakom úrade vypýtať štempeľ na to, aby zo zákona mohli po sebe dediť, nahliadať do zdravotnej dokumentácie a ešte iným spôsobom si upraviť svoj vzájomný vzťah. Nie som prívržencom homosexuálnych manželstiev a adopcie detí homosexuálnymi pármi, ale za reálnu hrozbu pre slovenskú rodinu považujem, že otcovia musia chodiť na týždňovky z domu, aby rodiny ako-tak uživili, že deti vychovávajú televízia a ulica alebo že štát vníma ženy na materskej ako bremeno. Civilné zväzky hrozbou pre tradičnú rodinu nie sú."

Prečo nie adopcie?

"Pretože doteraz nie je preskúmané, aký psychologický a zdravotný vplyv na ďalší vývoj tých detí môže mať konfrontácia len s jedným vzorom."

Pod zdravotným vplyvom myslíte, že by takto mohli získať homosexualitu?

"Nie. Tam som to ani nesmeroval. Sú napríklad veľmi podrobné štúdie z amerického prostredia, ktoré hovoria o tom, že deti vyrastajúce v jednorodičovskej rodine - v Amerike najmä s matkami - majú oveľa menšie predpoklady pre uplatnenie sa v budúcnosti, podstatne zvýšené zdravotné riziká, horšie vzdelanie."

To je však asi iné než s dvoma registrovanými matkami.

"Je to iné, ale nevieme, o čo je to iné. Ale opäť - je to naliehavý problém pre túto spoločnosť?"

Pre tých ľudí asi je.

"Prečo?"

Lebo si zrejme deti adoptovať chcú. Žijú len jeden život a aj oni chcú mať deti.

"Vy ste za to, aby si homosexuálne páry mohli adoptovať deti?"

Neviem o žiadnej štúdii, ktorá by ukázala, žeby z takejto rodiny deti vychádzali so zdravotnými problémami.

"Ale ani o opačnej, že by potvrdzovala, že vplyv na deti nie je žiadny. V takej chvíli sa mi, a to je možno to konzervatívne vo mne, zdá, že by to nebolo dosť opatrné."

Ten vplyv môže byť z prípadu na prípad. Ako v heterosexuálnych manželstvách.

"Ako zákonodarca by som nehlasoval za zákon umožňujúci homosexuálnym párom adopciu detí. Nayše, nechcite odo mňa, aby som baranidlom vyrážal dvere, od ktorých kľúče majú všade v Európe ľavicové strany."

Ste z prostredia KDH. V čom ste lepší pre voliča ako Pavol Hrušovský?

"Už som tú kombináciu spomenul. Je to reálna skúsenosť s mocou, ale zároveň nepokazenosť dvadsiatimi rokmi v politike. Je to aj aktívna služba verzus politický dôchodok, aktívny výkon verzus osobná prestíž. Nepotrebujem ani zavŕšiť svoju politickú kariéru, ani sa zotaviť po dvadsiatich rokoch politickej služby. Chcem ten úrad využiť na aktívnu ponuku veľmi špecifickej verejnej služby. Navyše, nemusí byť všetko jedna vypočítateľná tesilová nuda."

Keby ste si ako volič mali vybrať medzi Čarnogurským a Hrušovským?

" Jána Čarnogurského poznám od roku 1990 a bolo obdobie, keď som mu v úvodzovkách nosil aktovku. Paľa Hrušovského poznám tiež veľmi dlho, s obidvoma si tykám. Paľa Hrušovského mám veľmi rád. Je to srdečný, priateľský človek. Ale aj práve preto, že nemusí byť všetko jedna vypočítateľná tesilová nuda, by som si medzi nimi vybral Čarnogurského. On je v pelotóne kandidátov človekom, ktorý má predstavu o tom úrade a chcel by ju využiť na aktívnu službu. Musím však, žiaľ, povedať, že spôsobom, ktorého sa desím."

A to jeho rusofilstvo a náhľad na slovenský štát?

"Rusofilstvo má rôzne podoby. Maturoval som z Turgeneva a čítal som ho aj s Dostojevským v origináli. Mám Rusko rád, ale geopolitická orientácia na Rusko Slovensku nemôže pomôcť. Otvárania dverí štruktúram, ktoré tu aktívne desiatky rokov viedli studenú vojnu, sa bojím. V základnom geopolitickom chápaní som orientovaný na Európsku úniu. A k slovenskému štátu - masívne použitie násilia voči vlastným občanom sa nedá a nesmie ospravedlňovať akýmkoľvek rozvojom kultúry, vojnový štát bol postavený na morálne zvrátenom predpoklade, že životy niektorých jeho občanov majú zápornú hodnotu. Akýkoľvek štát má morálne právo na poslušnosť svojich obyvateľov iba v prípade, že im dokáže zabezpečiť účinnú ochranu proti násiliu. A tam to bolo presne naopak. Štát bol nástrojom násilia voči svojim občanom. Ale ja nie som volič Jána Čarnogurského. Ja budem voliť seba."

Keby ste si museli vybrať spomedzi Čarnogurského, Hrušovského, Kisku a Osuského, stále zostávate pri Čarnogurskom?

"Prečo si z nich musím vyberať?"

Chceme vás niekde zaradiť. Poznať vaše názory.

"Ku všetkým štyrom prechovávam osobné sympatie a nikoho neberiem ako osobného súpera, ale keď sa vrátim k osi čitateľný obsah a snaha o aktivitu, zostávam asi na Jánovi Čarnogurskom. Pán Osuský je síce perfektný chlap, ale tri bodky."

Čo sú tri bodky?

"Chýba mi tam jasný obsahový a tematický profil. Pri pánu Kiskovi, ktorého si vážim a do očí som mu to aj povedal, mi chýba to, že by ho vlastne zaujímal obsah toho úradu a vedel čo s ním. Ale nechcem, aby to vyzeralo, že posudzujem ďalších kandidátov alebo ich, nebodaj, kritizujem. Ani keby kandidoval Fico, neberiem to ako osobný súboj, ale súboj predstáv, ako by ten úrad mal fungovať."

video //www.sme.sk/vp/27775/

Sú tu traja kandidáti z prostredia KDH, jeden občiansky konzervatívec z SaS a jeden nezávislý. Je to dobrá ponuka pre liberálneho mestského voliča?

"Liberálny mestský volič si na presadzovanie regulačnej a politickej agendy volí v parlamentných voľbách svojich zástupcov. Neviem podľa čoho sa bude rozhodovať, ale nie je to to isté ako v parlamentných voľbách. V tých prezidentských si napokon bude vyberať medzi dvoma pohľadmi na Slovensko, na spoločnosť, na svet a bude, aspoň dúfam, zvažovať, že v štáte potrebujeme základnú rovnováhu: že napriek všetkému zlému, čo sa stalo, nie sme pripravení odovzdať kľúče od miešačky jednej akcionárskej partii, ktorá by tu v takomto prípade vlastnila úplne všetko. Koncentrácia moci sa vždy zvrhla."

V prieskumoch vám vychádza deväť- až pätnásťpercentná podpora. S tým si trúfate poraziť Fica?

"Teraz sú preferencie maximálne orientačné. Ale musíte uznať, že aj bez veľkých peňazí a bez veľkej strany som reálne v hre. Toto má byť dôvod, prečo by som si nemal trúfať? Naopak."

Trúfate si na Fica?

"Trúfam si tie voľby vyhrať. Som súťaživý typ. Prečítal som si, že vlastne ani nechcem vyhrať, že sa chcem len zúčastniť a pomôcť si do ďalšej kariéry. Nie je to vôbec pravda. Aj zo športu mám ten výzvu, že chcem vyhrať. A lepšie sa mi hrá proti silnejším a ťažším súperom ako proti slabším. Osobne si prajem, aby Fico kandidoval."

Hovorili ste o teóriách, prečo chcete kandidovať. My sme počuli o dvoch: že chcete kandidovať iba preto, že to automaticky znamená vyššie šance pre Alfu ako stranu, a druhá, že vám Smer ponúkol, že ak sa vzdáte pred prvým kolom, dostanete za to miesto sudcu Ústavného súdu.

"To je famózne. Fakt ste ma pobavili. Tú s tým Ústavným súdom som ešte nepočul. A čo? Podporím Fica?"

Možno to má byť o tom, že by časť vašich pravicových voličov nešla vôbec voliť a Fico by bol spokojnejší.

"Prečo by som to robil?"

Aby ste boli sudcom Ústavného súdu?

"Ale ja chcem byť prezidentom. Ten vymenúva sudcov Ústavného súdu. Tieto teórie počítajú s tým, že sa môžem na voľbách iba zúčastniť. Ale bič plieska na konci. Slováci sa išli do Göteborgu len zúčastniť? Doniesli zlato. Favoriti väčšinou vyhrávajú, ale nie vždy. A na každého Goliáša raz počká jeho Dávid."

Kto je lídrom pravice?

"Som alergický na toto slovné spojenie. Opakovane som povedal, že sa v jeho blízkosti nechcem vyskytovať a vôbec ma to netrápi. Je tu bývalá pravica a zatiaľ tu nie je budúca pravica."

Lipšic nie je budúca pravica?

"Je. Určite. Ale to slovné spojenie mi je samo osebe nesympatické. Keď ste sa ma v minulosti pýtali, koho by mali novinári oslovovať za pravicu, odpovedal som, že Bélu Bugára. Ten má dlhodobo najvyššie preferencie zo všetkých nesocialistických politikov."

Keď ste boli s Lipšicom v KDH, ľudia vás vnímali ako dvojku. Kedy sa to medzi vami zlomilo?

"Nič sa nezlomilo. Boli sme spojenci v politike a Dano má veľkú zásluhu na tom, že som prišiel do verejnej služby. To však neznamená, že sa musím postaviť vždy, keď sa postaví on. Z KDH som s ním naraz neodišiel, lebo som cítil potrebu dokončiť svoje úsilie a cestu."

Je možné, že raz skončíte s Lipšicom v jednej strane?

"Neviem, kde bude Dano v roku 2024, takže nadtým ani neuvažujem."

Poďme sa baviť o roku 2015.

"Vôbec neuvažujem, v akej strane budem v roku 2015. Aj keď ústava umožňuje, aby bol prezident republiky v politickej strane a dokonca ju viedol."

Takže uvažujete takto.

"A ako inak môžem? Veď som kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. To mám vážne uvažovať, že prehrám voľby? Ale ja ich nechcem prehrať. Môže vám to pripadať smiešne, nesympatické, čudné, ale nikdy som nešiel do žiadnej súťaže preto, aby som sa tam len popretŕčal a zúčastnil sa. A keď sa všetci dopredu pokakáme a povieme si, že Fico je taký favorit, že sa s ním ani neoplatí súťažiť, tak to zrušme."

Prečo ste si dali na bilbordy slogan s mladým prezidentom?

"Pretože som mal skúsenosť z dlhých a častých ciest po Slovensku, že to bola hlavná výhrada ľudí. Vedel som, že sa tejto téme nebude dať vyhnúť. V čase voľby budem mať 42 rokov. Tak som sa k tomu faktu otvorene prihlásil. Áno. Bol by som mladý prezident. Ako Medvedev, o rok mladší, ako sa stal Kennedy a o rok starší ako Kwasniewski."

Je tu stereotyp, že prezident by mal byť starší a rozvážny. Vy si dáte na bilbord opak. Je to správne?

"Neviem. Ale je to poctivé a otvorené. Nie je to prekážka. Rozhodujú iné parametre."

Na bilbordoch nemáte okuliare. Dovtedy ste ich mávali. Meníte pre kampaň imidž?

"Minulý rok som začal súťažne hrávať sálový futbal a kúpil som si cestný bicykel a na budúci rok sa chcem prihlásiť na triatlon a začalo mi to prekážať pri športe. Je to súkromná vec."

Do kampane ste dali niekoľko desiatok tisíc, keďže máte okolo 800 bilbordov. Môže to stáť tak 80-tisíc. Je to z vašich peňazí?

"Z veľkej časti áno."

Z akej?

"Povedal som to viackrát. Všetky podrobnosti o petičnej akcii poviem po jej skončení."

Prečo nechcete povedať, kto zaplatil tie bilbordy?

"Ja a požičal som si."

Veľká väčšina z tých peňazí nie je od nejakého sponzora?

"Určite nie."

Ešte vás čaká veľká časť kampane. Máte ešte ďalšie vlastné peniaze na ňu alebo počítate so sponzorom?

"Určite budem musieť nájsť iné zdroje ako vlastné, pretože tie som vyčistil. Budem sa usilovať o malú finančnú podporu od veľkého množstva ľudí. Chcel by som to tak, že by som vzal od jedného prispievateľa možno dve-tri percentá z cieľovej sumy, aby nikto nemohol očakávať, že som niekomu zaviazaný."

Keď sa objaví veľký sponzor, ktorý vám ponúkne stotisíc, zoberiete to?

"Áno, ale za predpokladu, že by sa k tomu bol ochotný otvorene priznať."

Kde sú limity - kto áno a kto nie?

"Nemôže to byť človek, ktorého väčšina biznisu je so štátom."