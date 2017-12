Rezort obrany plánuje stiahnutie niektorých jednotiek z Afganistanu

Z misie v Afganistane by sa malo postupne stiahnuť niekoľko jednotiek, do krajiny má odísť zdravotnícky tím.

10. aug 2013 o 8:13 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany (MO) SR plánuje v najbližších mesiacoch zmeny v počte slovenských vojakov v operácii ISAF v Afganistane.

Vyplýva to z návrhu na ukončenie pôsobenia a vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl SR do vojenskej operácie ISAF v Afganistane, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Zmeny v jednotkách

Do konca septembra navrhuje rezort obrany stiahnutie poradenského tímu pre húfnice D-30 (CSS MAT D-30) v počte do šesť vojakov, ktorí pôsobili vo výcvikovom centre Afganskej národnej armády v provincii Uruzgan od septembra 2012.

Stiahnuť by sa mal aj poradenský tím (CSS MAT) v počte do 15 vojakov, ktorí sa zapojili aj do výcviku jednotiek Afganskej národnej armády v Tarin Kowt. Do konca septembra by mali odísť aj dvaja vojaci, ktorí boli vyslaní na plnenie úloh v provinčnom rekonštrukčnom tíme v provincii Uruzgan.

Rezort obrany navrhuje do konca decembra stiahnutie vojakov pôsobiacich v tíme EOD (Explosive Ordinance Disposal) v provincii Kandahár, ktorý má na starosti odstraňovanie nástražných výbušných systémov.

Do Afganistanu vyšleme zdravotnícky tím

Naopak, v januári 2014 má do Afganistanu smerovať zdravotnícky tím, ktorý by mal mať do päť vojakov. Dôvodom je pretrvávajúca potreba nedostatkových zdravotníckych spôsobilostí v operácii ISAF a nedostatok odborného personálu v poľnej nemocnici na medzinárodnom letisku v Kábule.

Ďalším dôvodom je získanie praktických skúseností z reálneho nasadenia zdravotníkov vo vojenskej operácii. Vojaci budú pôsobiť v rámci česko-slovenského chirurgického tímu na medzinárodnom letisku v Kábule. Naplánované sú tri rotácie.

"Návrat zdravotníckeho tímu bude realizovaný po splnení operačných úloh do konca decembra 2014," uvádza sa v materiáli.

Všetky tieto zmeny vychádzajú zo stratégie medzinárodného spoločenstva postupne odovzdávať vedúcu úlohu za zaručovanie bezpečnosti v krajine do rúk afganských orgánov a postupne znižovať počty pôsobiacich jednotiek NATO a jej partnerov v krajine. Ukončenie operácie ISAF je naplánované na koniec roku 2014.

NATO však bude v Afganistane pôsobiť aj po tomto termíne v rámci novej podpornej a poradenskej misie.

V súčasnosti je na misii ISAF 222 slovenských vojakov.