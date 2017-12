Išlo o formality, tvrdia exministri školstva o prešľapoch, ktoré ukázal audit

Kým exminister školstva Eugen Jurzyca kritizuje zaobchádzanie s financiami súčasného šéfa rezortu Dušana Čaploviča, exminister Ján Mikolaj tvrdí, že nákup kvetín pre učiteľov za 9900 eur bol v poriadku, lebo učitelia si zaslúžia kvety z drahého kvetinárst

10. aug 2013 o 9:43 TASR

va.

BRATISLAVA. Oprava garáže, externé právne služby či reprezentačné výdavky.

Prípady, pri ktorých došlo k porušeniu finančnej disciplíny, kontrolóri z ministerstva financií našli okrem obdobia ministrovania súčasného šéfa rezortu školstva Dušana Čaploviča (Smer) aj pri hospodárení jeho predchodcov Jána Mikolaja (vtedy SNS) a Eugena Jurzycu (SDKÚ).

Parkovisko aj garáž za 131-tisíc

Rezort uzavrel v auguste 2011 zmluvu o dielo, na základe ktorej mal dodávateľ do októbra zrekonštruovať parkovisko, garáž a kotolňu za vyše 87-tisíc eur. V októbri bol k zmluve podpísaný dodatok, na základe ktorého sa pôvodná cena zvýšila o 43.600 eur, čím sa cena upravila na vyše 131-tisíc eur.

To, že práce navyše boli nevyhnutné, ministerstvo podľa audítorov nepreukázalo zápisom z operatívnej porady vedenia stavby a ani dokladom o odsúhlasení zo strany ministerstva.

"Tým, že auditovaná osoba počas rekonštrukcie nepostupovala v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo, resp. určenými v Zápise o odovzdaní a prevzatí objektu na rekonštrukciu, porušilo finančnú disciplínu v sume 131.035,87 eura," napísalo v správe k vládnemu auditu ministerstvo financií.

Jurzyca: Audítorom chýbajú doklady

Exminister Jurzyca, ktorý ministerstvu šéfoval v čase rekonštrukcie, hovorí, že cena nebola nadsadená, audítorom len chýbali doklady.

"Nie je to taký prípad, že by boli vyplatené peniaze a neboli by vykonané práce alebo niečo podobné. Je to prípad, keď chýbal nejaký doklad a ja len dúfam, že sa dohľadá," povedal pre TASR.

Audit preveroval roky 2010, 2011 a 2012, keď ministerstvu školstva šéfovali spomínaní traja ministri. V období všetkých troch rokov ministerstvo využívalo externé právne služby.

"Auditovaná osoba zabezpečením právnych služieb komerčnými právnikmi konala v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň nehospodárnym použitím verejných prostriedkov v sume 31.298,25 eura porušila finančnú disciplínu," konštatovali kontrolóri.

Bývalý minister Jurzyca kritizuje súčasného ministra za kúpu drahého koňaku za vyše dvetisíc eur a vína. Aj v týchto prípadoch audit vytkol porušenie finančnej disciplíny. Jurzyca zas podľa správy auditu nakúpil zamestnancom ministerstva ako vianočný darček protistresové loptičky celkovo za viac ako 570 eur.

Audítorom sa nepáčilo, že ministerstvo ich vykázalo ako predmet na reprezentačné účely, pričom loptičky dostali zamestnanci ako darček.

Mikolaj: Ako ministra sa ma týkala len faktúra za 300 eur

Exminister Ján Mikolaj na rozdiel od Jurzycu hovorí, že minister musí vynakladať peniaze aj na reprezentáciu a sám na zahraničných pracovných cestách dostával vzácne dary.

Mikolaj súčasného ministra nekritizuje ani za nákup kvetín v bratislavskom kvetinárstve Orchidea za 9900 eur, ktorý tiež spomína audit. Hovorí, že učitelia, ktorí dostávajú kytice od ministerstva, si zaslúžia kvety z drahého kvetinárstva.

Na výsledky auditu Mikolaj reagoval s tým, že z obdobia, kedy bol ministrom, sa ho týkala len jedna z preverovaných faktúr v hodnote 300 eur. "Ani tá nebola spochybnená," vyhlásil.

Jurzycovi sa nepozdáva, že rezort platil šéfke Čaplovičovej kancelárie vlani letenku na Paraolympijské hry v Londýne v biznis triede. Tá ministerstvo vyšla na 918 eur, za ubytovanie jej zas zaplatili 824 eur.

Letenka pre asistentku v ekonomickej triede stála 341 eur, ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 960 eur. Celkovo cesta stála vyše 4000 eur. "Ako minister som nikdy neletel v biznis triede," tvrdí Jurzyca.

Audit overil celkovú sumu 482.681.869 eur, zistil 30 nedostatkov, pričom v 17 prípadoch išlo o porušenie finančnej disciplíny.

Súčasné vedenie rezortu tvrdí, že porušenia za viac ako 74 percent vytýkanej sumy pochádzajú z obdobia, keď ministerstvo viedli Čaplovičovi predchodcovia.