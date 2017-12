Vojaci nesplnili rozkaz, faktúry za poľovačky neukázali

Utajovanie faktúr za poľovačky vo vojenských lesoch neprelomil ani pokyn ministra obrany.

11. aug 2013 o 17:06 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Faktúry za súkromné poľovačky vo vojenských lesoch nariadil od mája zverejňovať minister obrany Martin Glváč. Prvé tri zverejnili až tento piatok, po otázkach SME. Veľa z nich zistiť nemožno.

Rozhodnutie zverejňovať na internetovej stránke faktúry za poplatkový lov prišlo po tom, ako SME informovalo o pochybnej poľovačke prezidenta Ivana Gašparoviča vlani v decembri.

Kto akciu platil, odmietli prezradiť štátny podnik aj prezidentská kancelária. Povedali len, že išlo o súkromnú osobu. Napokon zverejnili vybielenú faktúru so sumou tritisíc eur.

„Chceme zvýšiť transparentnosť, aby nevznikali pochybnosti, že do lesov nám chodia bezplatne loviť zver. Daňoví poplatníci budú mať prehľad o poľovačkách a môžu skontrolovať, či bola bezplatná, spoplatnená a v akej výške,“ oznámil na jar Glváč.

Prečo doteraz žiadnu faktúru nezverejnili? Vojenské lesy najskôr odpovedali, že poplatkový lov od mája „nebol realizovaný“, keďže sa nezačala hlavná sezóna lovu jelenej a diviačej zveri.

Na srnca zabudli

Faktúry Čo zverejnili Vojenské lesy v piatok zverejnili údaje o troch faktúrach, zrejme sa týkajú poplatkového lovu,

vyhotovené boli 26. júna, 1. júla a 2. augusta,

odberateľa označili dvanásťmiestnym číslom,

nezverejnili ani deň poľovačky, miesto, druh či počet ulovenej zveri,

faktúry sú na 370, 236 a 240 eur,

záložka s objednávkami na webe štátneho podniku je prázdna.

Po upozornení, že od mája beží sezóna lovu srnca, priznali, že je to tak. „Poplatkový lov srnca bol realizovaný a fakturovaný,“ odpovedala referentka Zuzana Benedeková.

Dodala, že v zmysle infozákona zverejnia faktúry do 10. augusta. Ako na tento dátum prišli, keď zverejňovanie faktúr infozákon prikazuje od januára minulého roka, odmietli spresniť.

V piatok napokon zverejnili údaje o troch faktúrach. Išlo o sumy 370, 236 a 240 eur. Odberateľ je označený dvanásťmiestnym číslom. Z opisu faktúry je zrejmé iba to, že zahŕňa organizačný a odstrelový poplatok.

Postup vojenských lesov Glváčovi neprekáža. „Systém zverejňovania faktúr si zvolil štátny podnik.“ V záujme zvýšenia transparentnosti sa však nebránia „väčšej pružnosti pri zverejňovaní“.

V máji Glváč vysvetľoval, že totožnosť klientov by sa zverejňovať nemala. Poľovníci totiž vyžadujú diskrétnosť, aby si mohli „kohokoľvek pozývať“. Ak by sa údaje zverejnili, ohrozilo by to vraj príjmy vojenských lesov.

V infozákone však žiadna výnimka pre poľovníkov nie je. Na rozdiel od štátneho podniku teraz Glváč tvrdí, že infozákon sa na túto oblasť nevzťahuje.

Keď loví prezident

Vojenské lesy podliehajú priamo rezortu obrany. Ich šéf Ján Jurica má blízko ku Gašparovičovi, vo funkcii je od októbra 2009. Jeho mesačný príjem je podľa majetkového priznania za minulý rok okolo štyritisíc eur.

Jurica nahradil ďalšieho prezidentovho známeho Štefana Drozda, ktorý bol odsúdený za to, že v lete 2008 v Lešti nešťastnou náhodou zastrelil horára Michala Bobáka.

Podozreniam z účasti sa Gašparovič bránil tak, že dvakrát predložil alibi, ktoré nesedelo.

Na poľovačke Gašparoviča z decembra minulého roka, ktorú najskôr tiež zatĺkal, zasa skončil poľovník s prestreleným chodidlom.

Polícia prípad uzavrela tak, že si zranenie spôsobil sám. Incident sa stal pri obci Jablonové pri Malackách.