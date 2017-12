Francúz dovážajúci čokoládu: Slováci o nej vedia veľmi málo

Nad návykmi Slovákov krúti hlavou Francúz SAMIM ELCILER, ktorý do Bratislavy dováža čokoládu.

11. aug 2013 o 17:43 Kristína Kúdelová

Bude sa čokoláda vždy topiť?

„Asi áno, lebo keby sa netopila, znamenalo by to, že tam nie sú správne suroviny. V čokoláde je dôležité čokoládové maslo a to sa roztopí pri telesnej teplote. Keby sa pri výrobe neochladzovala, roztopila by sa ešte skôr.“

Priznal by Francúz, že možno nejaká iná krajina vyrába najlepšiu čokoládu?

„To sa nedá povedať, sú rôzne chute a tradície. Francúzi sú majstri v spotrebe horkej čokolády. A čím horkejšia, tým zdravšia, je tam menej cukru. Belgičania majú radi tučnejšiu, Nemci, Rakúšania zasa marcipánovú. Súťaživosť aj kvalita sú vysoké.“

A čo Slováci? Aký majú vkus?

„Mám dojem, že sa orientujú na klasiku, mliečnu s orieškami.“

Čo sa dá ešte dosiahnuť vo výrobe čokolády?

„Dnes je často v čokoláde biely cukor, jeho zníženie by ju skvalitnilo. Potom by bolo treba pridať viac kakaovej sušiny, lebo cukor akoby prekrýval chuť skutočnej čokolády. Hádam aj na Slovensku ľudia prídu na to, že nie Milka je čokoláda, že jej chuť je iná.“

Slováci sú pozadu?

Vedia o nej veľmi málo, a o zložení potravín všeobecne. Neuvedomujú si, že keďže je zisk na prvom mieste, v potravinách je málo kvalitných surovín. Niektorí výrobcovia sú schopní predávať Mikuláša s nižším obsahom kakaovej sušiny ako v Nemecku a budú ju predávať ešte aj drahšie.“

Ako sa máme orientovať v kvalite?

„Kvalita znamená veľa kakaovej sušiny, to je kakaové maslo a kakaová hmota spolu. Ak je na prvom mieste v zložení napísaný tuk a cukor, znamená to, že výrobok je zlý. Často tým tukom je palmový olej a ten je veľmi nezdravý.“

A čo stopercentná čokoláda?

„Nuž, je ťažké ju jesť. Je to čisto kakaová hmota z pražených bôbov. Oceniť ju však môžu diabetici.“

Prečo sa v lete nepije varená čokoláda, iba káva?

„Je ťažká. Nepovzbudí ako káva. Ale už sa začína vyrábať ľadová čokoláda.“

Niečo ako kakao?

„Dá sa to porovnať, ale je to hustejšie. Na Slovensku to je zatiaľ zriedkavé.“

Keď chceme darovať originálnu čokoládu, aká by to bola?

„Mám veľmi rád horkokyslé, s brusnicami, malinami. Známa je kombinácia s čili, čo je návrat k Aztékom. Zaujímavá je aj čokoláda so soľou a fialkami. A tá fialková sa veľmi dobre kombinuje s červeným vínom. Necháte si na jazyku roztopiť kocku čokolády a zalievate.“

Dá sa experimentovať na Slovensku?

„Veľmi nie. Keď som začínal, mal som vo výhľade chýrneho francúzskeho výrobcu, on mal práve také čokolády. Tu však o to majú záujem asi len somelieri. Bežný spotrebiteľ ešte nie je pripravený.“

Keď sú Francúzi takí fajnšmekri, prečo tak radi jedia hranolčeky vo fastfoodoch?

„Lenže oni si predtým dajú predjedlo v podobe šalátu.“

To ste sa vyvliekli.

„Ale naozaj. Šalát prináša enzýmy a tie pomáhajú vytráviť zvyšok obeda alebo večere.“