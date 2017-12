Proces s piťovcami sa začal napriek chorobe

Deň pred začiatkom procesu dostal súd oznámenie o chorobe advokáta.

12. aug 2013 o 12:29 TASR, Matúš Burčík

PEZINOK. Proces so skupinou piťovcov sa na Špecializovanom trestnom súde začal napriek snahe obhajoby pojednávanie oddialiť.

Advokát jedného z obžalovaných Viktor Križiak poslal vo štvrtok súdu oznámenie, že je práceneschopný. Doložil potvrdenie, že bol od 30. júla hospitalizovaný v košickej Univerzitnej nemocnici.

Špeciálny prokurátor namietol, že ospravedlnenka advokáta mohla byť účelová, keďže súd ju dostal iba v piatok. Navrhol pre advokáta poriadkovú pokutu.

Za odročenie pojednávania sa vyslovili aj ďalší advokáti vrátane Alexandra Fila, ktorý zastupuje hlavného obžalovaného Juraja Ondrejčáka. Pokuta pre kolegu by podľa nich nebola namieste.

Predsedníčka senátu Ružena Sabová napokon pokutu neudelila. Proces však neodročila, prípad Križiakovho klienta Ladislava Antala, ktorý nepatrí ku kľúčovým aktérom, vylúčila na samostatné konanie.

Ešte predtým ho chcela prideliť náhradnému obhajcovi Slavomírovi Slávikovi, ktorý odmietol vec okamžite prevziať, keďže nemal zákonom stanovených päť dní na štúdium spisu.

Obžalovaný Antal tvrdil, že advokát sa skôr ospravedlniť nemohol, keďže ležal s vážnou diagnózou na jednotke intenzívnej starostlivosti a nebol pri vedomí.

Obhajca, ktorý je z Košíc, včera zdvihol telefón. Povedal, že začiatkom mesiaca skolaboval. Zistili mu masívnu pľúcnu embóliu, čo ho vo veku 39 rokov zaskočilo. „Aj keď môj vzťah k špeciálnemu súdu je známy, rozhodne to nebolo účelové.“ Dodal, že nie je schopný vycestovať ani do Michaloviec, nieto ešte do Bratislavy. Postup súdu označil za nezákonný.

Križiak v minulosti zastupoval Mikuláša Černáka, ľudí zo skupiny sýkorovcov, aj okoličányovcov. V roku 2012 strávil pár dní vo väzbe pre obvinenie z marenia spravodlivosti. Nič mu však nedokázali.

Proces s piťovcami bude teraz pokračovať výpoveďami obžalovaných. Ondrejčák ohlásil, že chce vypovedať.