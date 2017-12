Odborník na tunely: Nie je to systémová chyba

Rozbuška, prepojenie medzi náložami, ľudský faktor sú možnými príčinami výbuchu, myslí si autorizovaný stavebný inžinier a člen Slovenskej komory stavebných inžinierov ĽUBOŠ ROJKO.

12. aug 2013 o 21:01 Daniela Krajanová

Technológia, ktorú použili pri razení tunela Šibenik, sa často používa v praxi?

„Je to metóda, ktorá sa štandardne používa u nás na všetkých tuneloch a aj v okolitých krajinách. Má prívlastok ‚rakúska‘, pretože odtiaľ pochádza a je tam aj veľmi rozšírená. Alternatíva oproti razeniu trhavinou je raziť tunel jedným veľkým strojom, ktorým sa vŕta celý tunel. U nás sa všetky tunely v poslednom období razili pomocou trhaviny.“

Podľa čoho sa vyberá, ako sa bude tunel raziť?

„Záleží to na tom, v akej hornine sa tunel razí. Ak je to pevná hornina, ktorá sa iným spôsobom nedá rozpojiť, tak sa používa trhavina. Ak je to v materiáloch, ktoré sú mäkké, tak sa na rozpojovanie používa aj bager.“

Ako vyzerá razenie trhavinou v praxi?

„Do horniny sa navŕtajú otvory, tie sa naplnia trhavinou. Tým sa rozlomí časť horniny, ktorá vypadne.“

Aká je pravdepodobnosť, že trhavina vybuchne vtedy, keď nemá?

„To je raritná záležitosť. Podľa dostupných informácií asi vybuchla časť náloží, ale nevybuchla celá trhavina, časť zrejme vybuchla oneskorene.“

Ako sa môže stať, že nálože nevybuchnú naraz?

„Mohlo dôjsť buď k zlyhaniu materiálu, napríklad že niektorá z rozbušiek mohla byť chybná od výroby. Nedá sa vylúčiť ani ľudský faktor. Je to veľmi zriedkavá vec, na Slovensku sa niečo takéto ešte nikdy nestalo.“

Aká ľudská chyba? Napríklad nesprávne nadávkovaná nálož?

„Nesprávne množstvo nálože sa nedá dať, postupuje sa podľa schémy, podľa nejakého obrázka. Také zlyhanie je nepredstaviteľné. Tí ľudia sú takí skúsení, že ak tam došlo k nejakému zlyhaniu, tak by som to najskôr čakal v tom samotnom materiáli.“

Trhavina v navŕtaných dierach je poprepájaná a odpaľovaná elektricky. Nemôže sa stať, že ten prepoj nie je v poriadku?

„Skôr, ako sa to zapojí, tak sa to skúša. Stať sa môže všeličo ale bezpečnostné opatrenia to neponechávajú na náhodu. Pri meraní by sa malo prísť na to, že niektorá vec nie je dobre zapojená.“

Určite sa zasa bude špekulovať o tom, či tragédia súvisí s nízkymi cenami diaľnic, ktoré sa vysúťažili v posledných rokoch. Vidíte v tom súvis? Bolo by to bezpečnejšie, ak by sa použila napríklad drahšia metóda?

„Na takéto krátke tunely sa určite iná metóda razenia ako trhavinou nepoužíva. Stroj na razenie by sa do takéhoto tunela pomaly ani nezmestil. Pre takýto krátky tunel by určite nikto nekúpil taký stroj a vôbec sa nedá povedať, že ak by bol tunel razený strojom, a nie trhavinou, tak by to bolo lacnejšie alebo drahšie. Je technický nezmysel na takýto tunel použiť stroj.“

Môže niesť zodpovednosť za nešťastie stavebný dozor?

„Za dodržanie technologického postupu je zodpovedná primárne stavebná firma. Stavebný dozor zodpovedá iba v schvaľovacích fázach. Čo sa týka výkonu prác, tam je výsostne zodpovedná stavebná firma.“

Nemôže si dozor nevšimnúť, ak si stavbár nesprávne nakreslí postup?

„Nakreslené to bolo určite dobre. Musíte si uvedomiť, že oni to podľa tej istej schémy razia od začiatku stavby asi trikrát za deň a stále to robia rovnako. Musela sa stať nejaká jednorazová záležitosť, Buď je to chyba materiálu, čo je zrejme pravdepodobnejšie, alebo to môže byť napríklad problém v spoji či ľudská chyba.“