Entomológ: Ak vás uštipne jedna osa, čakajte hromadný útok ďalších

O osách sme hovorili s entomológom ĽUBOMÍROM VIDLIČKOM.

12. aug 2013 o 20:52 Ján Krempaský

Viacerí ľudia sa sťažujú, že tento rok je viac ôs. Je to pravda? Sú premnožené?

„Ich počet je zatiaľ zvyčajný ako po iné roky. Väčšinou v tomto období, keď dozrieva ovocie, sú aktívnejšie a viditeľnejšie v teréne, preto si ich ľudia viac všímajú.“

V ktorom mesiaci je ich najviac?

„Teraz v auguste. Závisí to aj od počasia. V teplejšom počasí sú samozrejme aktívnejšie. Aj ich kolónie narastajú, takže je ich viac.“

Najmä chalupári sa sťažujú, že osy si robia hniezda priamo v domoch. Aj to je bežné?

„Áno. Ôs je viacero druhov. Osa útočná si zvyčajne robí zemné hniezda, ale sú aj osy (z rodov Dolichovespula a Polistes, napríklad osa krovinná alebo osa dravá, pozn. red.), ktoré si robia častejšie menšie hniezda priamo v budovách. Tieto osy zvyčajne nie sú útočné a nie sú veľmi agresívne.“

Znamená to, že nepichnú človeka?

„Môže sa stať. Ale nie sú útočné. To znamená, že ak chodíte len okolo a nechytáte ich, nezaútočia samy od seba.“

Akých ôs je na Slovensku viac, útočných alebo tých v domoch?

„Najbežnejšia je osa útočná – Vespa germanica.“

Ako sa dá rozlíšiť osa útočná od osy, ktorá si buduje hniezda v domoch?

„Dajú sa rozlíšiť, nie však za letu, ale keď si sadnú. Osa útočná má bruško zhora žltšie, čiernym stredovým pásikom takmer rozdelené. Po bokoch má v žltých škvrnách čierne bodky. Bežná osa krovinná má tieto bodky spojené s čiernymi priečnymi pásikmi a osa francúzska či dravá majú dve veľké žlté škvrny na prednej časti bruška.

Ako sa má človek správať, keď okolo neho lietajú osy?

„Neoháňať sa. Oháňanie môže vyvolať útok. Osa to berie ako útok na seba.“

Ako sa dajú najlepšie odstrániť osie hniezda z domu?

„Ak nájdete hniezdo v domácnosti, stačí ho postriekať biolitom na lietajúci hmyz. Najlepšie večer alebo v noci, keď nie sú osy aktívne. Treba byť samozrejme opatrný a tiež sa po postriekaní nezdržovať v blízkosti, lebo to je evidentný útok proti nim.“

Keď človeka poštípe osa, čo by mal urobiť?

„Ide o to, či je alergický alebo nie. Pri alergikoch väčšinou pripadá do úvahy aj vyhľadanie lekárskej pomoci. Pri normálnom uštipnutí stačí miesto dezinfikovať napríklad alpou alebo liehom. Môže nastať aj nejaká sekundárna infekcia. Pri vpichu sa môže do rany dostať aj nejaké znečistenie. Preto rany neškriabeme aj keď silno svrbia.“

Môže byť pre človeka, podobne ako pri sršňoch, nebezpečné, ak ho poštípe viac ôs?

„Samozrejme, mohlo by to byť tiež nebezpečné, ide o koncentráciu jedu. Koľko človek dostane dávok. Oproti sršňom by ôs muselo byť omnoho viac. Efekt hromadného poštípania môže nastať, keď človeka uštipne jedna osa, ostatné sa rýchlo pridajú a začnú útočiť. Vydráždi ich pach poplašného feromónu. Vtedy sa treba stadiaľ čo najrýchlejšie dostať, napríklad útekom. Stáva sa to napríklad v lese, ak stúpite na zemné hniezdo. Keď začnú osy vyletovať, treba utekať. Neprenasledujú zvyčajne veľmi ďaleko.“

Hovoríme desiatkach či stovkách metrov?

„Skôr o desiatkach metrov od hniezda.“