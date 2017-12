Britský súd rieši chlapca, ktorého britská sociálka vzala slovenskej matke

Elliotova matka utiekla na Slovensko, aby tu získala nezávislý posudok od slovenských psychiatrov.

13. aug 2013 o 20:16 Dušan Mikušovič

BRATISLAVA. Je streda 1. mája a do domu pani Sylvie, Slovenky žjúcej v britskom mestečku Lewes, prichádzajú sociálni pracovníci.

Na základe nariadenia miestnych orgánov Sylvii odoberajú dvanásťročného syna Elliota a odvádzajú ho z domu. Matka podľa úradov trpí psychickou chorobou a nie je schopná sa o dieťa postarať.

Súd, ktorý rozhodne o Elliotovej budúcnosti, sa prípadom začína zaoberať v stredu a pokračovať by mal vo štvrtok.

O problémoch slovenskej rodiny z Lewesu cez víkend informovala televízia Joj. Správy o odobratí Elliota britskými úradníkmi sa na sociálnych sieťach šírili už minulý týždeň. Záležitosťou sa zaoberajú aj slovenské orgány.

„Sme priebežne informovaní, naša riaditeľka bola s matkou aj v telefonickom kontakte,“ potvrdila Jana Kondlová z Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí.

Šesť mesiacov nejedol

Zložitý príbeh rodiny sa začal komplikovať vlani v lete, keď sa zhoršil chlapcov zdravotný stav. Elliot niekoľko mesiacov slabol, začal chudnúť, veľa času preležal v posteli a nechodil do školy. Nakoniec musel v marci tohto roku niekoľko dní stráviť v nemocnici.

Matka Sylvia a britské úrady sa vo vysvetlení chlapcovej choroby výrazne rozchádzajú. Správa britského rodinného súdu tvrdí, že zodpovednosť za Elliotov stav nesie jeho matka.

Fakty Elliotov príbeh britské úrady chlapca odobrali jeho slovenskej matke v máji tohto roka,

chlapec bol vážne chorý, dlhé mesiace preležal v posteli,

britské úrady tvrdia, že za tento stav môžu údajné psychické problémy jeho matky,

jeho matka naopak naznačovala možnosť, že bol chlapec otrávený pesticídmi,

súd rozhoduje v stredu a zajtra.

Britskí psychiatri u nej identifikovali zriedkavú formu schizofrénie, ktorá sa nazýva Folie a Deux. Do slovenčiny sa porucha prekladá ako šialenstvo vo dvojici. Choroba sa objavuje u dvoch ľudí, ktorí sú si veľmi citovo blízki, no len jeden z nich skutočne aj má psychické problémy. Svoje predstavy však prenáša aj na svojho blízkeho.

Podľa posudku psychiatričky Penny Dexterovej chlapcova mama svojho syna presvedčila, že za jeho chorobou sa skrýva otrava pesticídmi.

Elliot vraj uveril, že nemôže prehĺtať a prestal jesť tuhú stravu. Šesť mesiacov mal žiť len na pomarančovom džúse a kozom mlieku, píše v posudku.

Sylviin právnik Stefano Lucatello hovorí, že britské úrady verziu o otrave pesticídmi nikdy nepreverovali.

V rukách má vraj toxikologický posudok, ktorý prítomnosť látok u chlapca preukazuje. Z Elliotovej otravy pritom podozrievajú dospelého syna Sylviinho bývalého manžela.

Utiekli na Slovensko

Prípad sa vyhrotil minulý týždeň, čiže len pár dní pred pojednávaním na súde. Sylvia M. so svojou matkou, s ktorou žili v Lewese v jednej domácnosti, utiekli z Británie na Slovensko.

V reportáži televízie Joj to Sylvia M. vysvetlila tým, že ju v Anglicku zbavili svojprávnosti a plánovali zavrieť do ústavu.

Spolu s matkou si krátko po príchode domov vypli telefóny a prestali komunikovať s úradníkmi, právnikom aj rodinnými známymi, ktorí na prípad upozornili na sociálnych sieťach.

So Sylviou sa nedokázal spojiť ani denník SME, naposledy sa ozvala e-mailom ešte minulý štvrtok.

Sylviin advokát hovorí, že nápad utiecť domov a skrývať sa nie je najšťastnejší. „Sudca sa na jej neprítomnosť nebude pozerať dobre,“ hovorí Lucatello. „V skutočnosti nie je dôvod ukrývať sa a nekomunikovať. Úrady z Británie nepošlú na Slovensko nikoho, kto by ju tam hľadal.“

Sylvia chce podľa televízie Joj na Slovensku získať posudok od nezávislého psychiatra. Jej právnik súhlasí, že s ním na súde môžu uspieť.

„No malo by ísť o dvoch vážených a významných psychiatrov zo Slovenska, ktorí by ju vyšetrili rovnakým spôsobom ako psychiatri v Británii,“ myslí si Lucatello. Klásť by jej mali úplne rovnaké otázky.

Lucatello sa snažil Elliotovej matke vybaviť nezávislé psychiatrické vyšetrenia v Británii. Sylvia podľa jeho názoru psychické problémy nemá. Všimol si problémy so sústredením, to však v jej situácii považuje za pochopiteľné.

Elliota zveria jeho tete

Podľa informácií Jany Kondlovej z Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí britský súd dnes a zajtra zhodnotí posudky a správy a zohľadní najlepší záujem dieťaťa.

„Ďalší postup závisí od vývoja prípadu,“ vraví Kondlová. „Centrum bude vždy podporovať väzby na biologickú rodinu, aby boli zachované rodinné a sociálne vzťahy dieťaťa.“

Kroky britských orgánov v tejto chvíli smerujú k tomu, aby Elliota dostala do opatery jeho teta Simona. Sylviina mladšia sestra žije v Británii a sociálni pracovníci umiestnenie chlapca do jej starostlivosti podporujú. O tomto riešení sa píše v správe pre britský rodinný súd, vie o ňom aj Sylviin právnik. Sylvia však o tom nechce počuť. „Hovorí, že by Simona nebola ideálnou matkou,“ vraví Lucatello.

O chlapca by sa teoreticky mohol starať ešte jeho otec. Sylviin bývalý manžel je britský občan, no to nepripadá do úvahy. Trpí duševnou chorobou.

Chlapec sa má lepšie

Podľa správy pre britský rodinný súd Elliot so svojou tetou už strávil nejaký čas. S umiestnením u nej po skončení liečby súhlasí. „Je to určite lepšie ako byť v nemocnici,“ povedal podľa úradov.

Sociálni pracovníci tvrdia, že chlapcov stav sa za posledné týždne výrazne zlepšil. Normálne je, zosilnel a je na tom dobre aj psychicky. Všetko nasvedčuje, že by od septembra mohol začať chodiť do školy.