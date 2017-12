Úrad splnomocnenca pre národnostné menšiny naďalej povedie Jedličková

Viac ako dva mesiace nie je funkcia vládneho splnomocnenca pre menšiny obsadená. Vláda schválila dodatok k štatútu splnomocnenca, aby mohol zasadať aj Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny.

14. aug 2013 o 11:12 SITA

BRATISLAVA. Úlohy splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny bude až do vymenovania nového vykonávať poverená osoba.

Vyplýva to z dodatku k splnomocnencovmu štatútu, ktorý na dnešnom rokovaní schválila vláda. Materiál predložil vedúci Úradu vlády Igor Federič. Doposiaľ bola poverenou osobou Mária Jedličková.

Riešia situáciu po Nagyovi

Predkladaný návrh reaguje na skutočnosť, že vláda 12. júna odvolala Lászlóa Nagya z funkcie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny na základe jeho vlastnej žiadosti o uvoľnenie z funkcie z 5. júna.

Návrh má zabezpečiť pokračovanie v plnení úloh, ktoré sú splnomocnencovi zverené. Dodatkom sa vytvorí aj mandát pre dočasného člena Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Menšinový splnomocnenec je tiež predsedom Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, bez neho teda nie je možné zvolať zasadnutie. Toto má tiež vyriešiť dodatok k štatútu.

Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého boli vznesené dve obyčajné a žiadna zásadná pripomienka.

Viac ako dva mesiace nie je funkcia vládneho splnomocnenca pre menšiny obsadená. Prázdna stolička po Nagyovi nemá znepokojovať menšiny.

Hovorí sa o Pfundtner

Úrad vlády im odkazuje, že jeho odvolanie "nemá žiadny vplyv na zabezpečenie činností úradu súvisiacich s administráciou žiadostí, ktoré boli odporučené odbornými komisiami v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2013".

Denník Új Szó pred niekoľkými týždňami označil za možnú kandidátku na nového splnomocnenca bývalú poslankyňu strany Most-Híd Editu Pfundtner. Tá pre denník SME povedala, že od úradu vlády ponuku nedostala. Informáciu pre denník SME nepotvrdila, ale ani nevyvrátila premiérova hovorkyňa Beatrice Szabóová.

Nagy o uvoľnenie z funkcie požiadal listom premiéra Roberta Fica 5. júna. Spravil tak po tom, ako ho k abdikácii vyzvalo predsedníctvo strany Most-Híd.

Dôvodom výzvy bola skutočnosť, že vládny Smer v parlamente nepodporil novelu zákona o používaní jazykov národnostných menšín, ktorou chceli poslanci za stranu Most-Híd odstrániť nesúlad zákona o jazykoch menšín a zákona o dráhach.

Ak by novela prešla, železničné stanice a zastávky by sa mohli označovať dodatkovými tabuľami v jazyku národnostných menšín. Nagy sa už pri svojom nástupe do funkcie pred rokom vyslovil, že otázka železničných značení bude skúškou pre jeho úrad.

Keďže kompetentným orgánom pre používanie menšinových jazykov je Úrad vlády SR, predložil návrh novely Federičovi a požiadal ho, aby ho predložil na rokovanie vlády.

Návrh predložil Nagy aj ministrovi dopravy Jánovi Počiatkovi. Zástupcovia ministerstva informovali úrad splnomocnenca, že nemajú výhrady k novelizácii príslušných právnych predpisov, avšak nie cez novelu zákona o dráhach.