Vládny návrh určuje stranám na kampane limit tri milióny

Ak zákony parlament schváli, budú platiť od budúceho roka.

14. aug 2013 o 11:35 SITA

BRATISLAVA. Vláda v stredu posunula do parlamentu dva návrhy zákonov, ktoré sa týkajú volieb. Prvým bol zákon o volebnom práve a druhým o volebnej kampani.

Zákon o kampani určí stranám limit

Politické strany budú môcť na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac tri milióny eur, kandidáti na prezidenta maximálne pol milióna eur a nezávislí kandidáti na predsedov samosprávnych krajov najviac štvrť milióna eur, rovnako ako kandidáti na primátorov Bratislavy a Košíc.

Všetci budú povinne zverejňovať údaje nielen o tom, koľko peňazí na kampaň minuli, budú tiež musieť informovať, odkiaľ peniaze majú.

Zákon zavádza tzv. transparentné účty, ku ktorým bude mať prístup verejnosť. Politické strany teda budú musieť mať peniaze určené na volebnú kampaň na osobitnom účte v banke, ktorý zriadia pre každú kampaň samostatne. Údaje z účtu povinne zverejnia na internete.

"Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi politická strana ministerstvu financií.

Návrh zákona ďalej v záujme objektivity umožňuje zverejňovať prieskumy verejnej mienky len do 21 dní pred voľbami.

"Za tým istým účelom sa zavádza pre všetky druhy volieb moratórium 48 hodín, počas ktorých nebude môcť byť vedená volebná kampaň," konštatuje predkladacia správa.

Zákon zavádza za porušenie pravidiel vedenia kampane sankcie. Stranám hrozia pokuty až do 300-tisíc eur, kandidátom na prezidenta do 50-tisíc eur a nezávislým kandidátom 10-tisíc eur.

Zákon má šetriť

Zákon o volebnom práve počíta so znížením členov okrskových komisií, zjednotí hlasovacie lístky pre všetky voľby, ktorých prevzatie budete musieť podpísať.

Novinky sa budú týkať aj elektronizácie doručovania zápisníc, možnosti udelenia pokút za neuposlúchnutie výzvy na poriadok, či možnosť kandidátov na kontrolu sčítania hlasov.

Všetky druhy volieb na Slovensku by sa v budúcnosti mali riadiť jediným zákonom, ktorý odsúhlasila na dnešnom rokovaní vláda s technickými pripomienkami Legislatívnej rady vlády.

Nahradiť by mal šesť doterajších zákonov, v ktorých sú viaceré odlišnosti. Spoločné pravidlá majú platiť pre

voľby do parlamentu,

Európskeho parlamentu,

prezidenta SR,

pre ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta,

voľby do orgánov územnej samosprávy a referendum.

Autori si od návrhu sľubujú aj úspory peňazí - v roku 2014 by to malo byť 219-tisíc eur a v roku 2016 až 1,1 milióna eur.

Posledná úspora by mala vzniknúť pri organizovaní parlamentných volieb. Návrh totiž počíta so znížením počtu členov okrskových komisií, ktorým za deň volieb prináleží odmena 38 až 43 eur.

Pre všetky spomínané voľby majú byť viaceré veci rovnaké, predovšetkým úprava hlasovacích lístkov či lehota na vyhlásenie volieb, ktorá bude najneskôr 110 dní pred dňom ich konania. Zoznamy kandidátov už budú doručovať do domácnosti (nie každému voličovi, ktorý je členom domácnosti), aby sa šetrilo peniazmi a nezaplňovali poštové schránky.

V referende sa bude krúžkovať

Zákon zavedie postihy od 33 do 100 eur za neuposlúchnutie výzvy na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti ako aj za uvádzanie nepravdivých údajov v čestnom vyhlásení ku kandidačnej listine a neodloženie nepoužitých hlasovacích lístkov do určenej schránky.

V prípade volieb do Európskeho parlamentu budú postihy za to, ak človek požiada o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike.

V zákone sa zjednocuje a elektronizuje doručovanie zápisníc ústrednej volebnej komisii. Oproti platnej úprave sa v zápisnici navyše uvádza aj údaj o počte zvolených žien a zvolených mužov. Norma garantuje právo kandidátov a kandidujúcich strán kontrolovať sčítanie hlasov.

V prípade hlasovania v referende budú môcť ľudia hlasovať aj prostredníctvom pošty, ako je to pri voľbách do parlamentu.

Pri hlasovaní budeme už len krúžkovať, a nie krížikovať, za porušenie zákona budú hroziť peňažné pokuty.