Adopcie do Talianska preverí prokuratúra

Podnet na Generálnu prokuratúru nezastavili. Adopcie budú prešetrovať.

14. aug 2013 o 12:18 sita a Juraj Koník

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom denníka SME.

BRATISLAVA. Spornými adopciami do Talianska sa bude zaoberať Okresná prokuratúra Bratislava I.

Trestné oznámenie pre podozrenie z obchodovania s deťmi, zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj z prijímania úplatku tam posunula Generálna prokuratúra.

Oznámenie podali Natália Blahová z Asociácie náhradných rodín, poslankyňa SaS Lucia Nicholsonová a generálna manažérka strany Jana Kiššová. Adopcie do Talianska sa im totiž javili ako obchodovanie s deťmi.

Fakty Problémové adopcie až dodatočne Taliani poslali 72 postadopčných správ, nedajú sa overiť;

šesťročné dievča napríklad oddelili od súrodencov;

iní rozdelení súrodenci sa oficiálne nepotvrdili.

Denník SME už v máji informoval, že talianska neštátna agentúra pre adopcie A.R.A.I. financovala na Slovensku viaceré projekty a platili z nich aj viacerých slovenských úradníkov, ktorí rozhodovali o adopciách. Tí odmietli, že by pre účasť na projektoch zvýhodnili Taliansko.

Na Apeninský polostrov pritom smerovalo najviac slovenských detí v medzištátnych adopciách od roku 2003.

Zatiaľ čo do Talianska sa dostalo 234 detí, do zvyšných štátov Európskej únie to bolo len 199.

Úrady to vysvetľujú tým, že len tam boli ochotní prijímať aj deti staršie ako šesť rokov. Zo Slovenska sme tam však posielali aj mladšie deti.

Autorky trestného oznámenia upozorňujú, že Medzinárodný dohovor o medzištátnych adopciách nepovoľuje požadovať peniaze ani akúkoľvek službu ako protihodnotu. Nikto nesmie získavať neprimeraný finančný ani iný prospech z činnosti súvisiacej s medzištátnym osvojením, vysvetľuje Nicholsonová.