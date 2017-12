Maďarič k nám chce prilákať filmové hviezdy, vláda mu to odobrila

Novela zákona o Audiovizuálnom fonde má podporiť záujem producentov veľkých filmových diel o natáčanie na Slovensku.

14. aug 2013 o 13:07 SITA

Novela zákona o Audiovizuálnom fonde má podporiť záujem producentov veľkých filmových diel o natáčanie na Slovensku a v domácich kapacitách, štát im chce z oprávnených výdavkov dva milióny eur a viac preplatiť 20 percent.

BRATISLAVA. Pritiahnuť na Slovensko veľké filmové produkcie, podporiť investície do filmového priemyslu a tým aj vznik nových pracovných miest je cieľom návrhu novely zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorý dnes schválila vláda.

Ministerstvo kultúry chce novelizáciou zákona dosiahnuť, aby ak nejaká filmová produkcia preinvestuje na Slovensku výdavky vo výške dva milióny a viac prostredníctvom slovenských firiem a fyzických osôb, ktoré sú zdaňované na Slovensku, získa dotáciu 20 percent oprávnených výdavkov.

Minister kultúry Marek Maďarič to konštatoval 9. júla počas tlačovej besedy k návrhu novely.

Atraktívny systém

Napríklad pri filme s celkovým rozpočtom päť miliónov eur sa podľa Maďariča očakáva, že počas realizácie môže na Slovensku zamestnať na niekoľko mesiacov približne sto ľudí. Zároveň film vytvára aj množstvo jednorazových pracovných príležitostí.

"Takýto stimul bude v konečnom dôsledku jednak prínosom pre verejné rozpočty, bude znamenať rozvoj služieb, pracovné príležitosti v audiovízii, ale vytvorí aj – pevne tomu verím, impulzy pre rozvoj chýbajúcej infraštruktúry audiovizuálneho priemyslu, zvýši našu konkurencieschopnosť v tejto oblasti a môže znamenať aj prínos pre propagáciu a prezentáciu Slovenska,“ opísal Maďarič prínosy nového systému, ktoré očakáva rezort kultúry.

Podľa Maďariča sa snažili systém navrhnúť tak, aby bol rovnako alebo viac atraktívny ako v okolitých krajinách - v Maďarsku či Česku.

"Náš systém bude výhodný v tom, že nebudeme mať limit na výšku dotácie. To znamená, bude to vždy 20 percent z tých oprávnených výdavkov. Keď budú mať oprávnené výdavky dva milióny, bude to 20 percent z dvoch miliónov a samozrejme keď 10 miliónov, tak 20 percent z 10 miliónov a podobne,“ spresnil 9. júla Maďarič.

video //www.sme.sk/vp/27527/

Filmy nad dva milióny

Finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu bude podľa návrhu možné poskytnúť na realizáciu filmového projektu, ktorého celkový plánovaný rozpočet nie je nižší ako 2 500 000 eur a v súvislosti s vytvorením ktorého boli uhradené oprávnené výdavky minimálne vo výške dva milióny eur. Filmári budú môcť o dotáciu žiadať po skončení realizácie na Slovensku.

Ak budú úspešní, uhradí sa im 20 percent výdavkov, ktoré podliehajú zdaneniu na Slovensku. Znamená to, že v ich záujme je využívať tunajšie služby či firmy. Výhodou má byť aj administratívna jednoduchosť pri žiadaní o dotáciu. O takéto dotácie sa budú môcť uchádzať produkcie, ktoré splnia tzv. kultúrny test. Získať v ňom musia 24 bodov z celkového počtu 48.

Pritom najmenej 9 bodov musia získať v skupine šiestich takzvaných kultúrnych kritérií. Medzi kultúrne kritériá patria napríklad podmienky, že dielo zobrazuje významné udalosti, osobnosti a miesta slovenskej alebo európskej kultúry, námetom filmu je významné umelecké dielo, medzi inými aj to, či film prispieva k rozvoju filmových žánrov.

Žiadať budú môcť producenti hraných, dokumentárnych alebo animovaných diel v rozsahu najmenej 70 minút, alebo seriálov s rozsahom jednej jeho časti najmenej 40 minút. Samozrejme, nemôže ísť o diela pornografického charakteru, alebo diela schvaľujúce násilie, zdôraznil Maďarič.

Pre domáce aj zahraničné produkcie

O podporu sa budú môcť uchádzať domáce aj zahraničné produkcie, aj keď MK očakáva väčší záujem zahraničných filmárov. Maďarič podotkol, že do sumy oprávnených výdavkov, z ktorých sa vypočíta 20-percentná podpora, sa nebudú počítať slovenské verejné zdroje, teda dotácie z Audiovizuálneho fondu.

Novela zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorú pripravila ministerstvo kultúry a 15. júla predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, by mala začať platiť 1. januára 2014. Rezort kultúry preto očakáva prvé žiadosti o registráciu projektov už na budúci rok.

Návrh minister kultúry prerokoval aj s ministerstvom financií a v júli avizoval, že s ním šéf financií Peter Kažimír súhlasí. Podľa Maďariča sú veľké filmové produkcie pre krajinu ekonomickým prínosom a na Slovensku je záujem nakrúcať.