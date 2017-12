Učiteľ: Zo škôl by mali odísť staré komunistické harpye

ANDREJ PAUER (36) vyštudoval pedagogiku v USA. Na bratislavskej elektrotechnickej škole zarobil 700 eur.

14. aug 2013 o 20:02 Mária Benedikovičová

ANDREJ PAUER (36) vyštudoval pedagogiku v americkom Texase. Pred prázdninami skončil na bratislavskej Strednej škole elektrotechnickej. Cez leto zháňa brigádu, od septembra má ísť na základnú školu v Pezinku.

Ako vnímate, že mnohé školy zazmluvňujú učiteľov iba na školský rok?

„Nie je to férový prístup k zamestnancom. Takýto postup nevytvára podmienky na to, aby boli spokojní. A pritom spokojný človek vytvára lepší výkon, ale to školy nezaujíma. Učiteľov berú ako odpad. Keď ho nepotrebujú, tak ho odhodia. Ale takto samy sebe škodia.“

Boli ste roky v Amerike, aké sú tam podmienky pre učiteľov?

„V súkromných školách sú fantastické, majú zabezpečené ubytovanie, starajú sa o ich postavenie. Ale tu učitelia nemajú žiadne zamestnanecké výhody. Sú ako roboti, prídu, odučia si a idú domov, deti ich nezaujímajú.“

Vy ste si na leto zháňali cez inzerát brigádu, chceli ste opatrovať deti, starších, upratovať, či robiť webstránky. Podarilo sa vám niečo nájsť?

„Len po známosti sa mi podarilo zohnať doučovanie angličtiny. Viac si dokážem privyrobiť popri škole, keď nie sú dovolenky, je väčší záujem o doučovanie.“

Koľko zarábate v škole a koľko mimo nej?

„Na elektrotechnickej som mal ako lektor s odmenami a krúžkami vyše 700 eur v čistom.“

Stačí to na prilákanie kvalitných jazykárov?

„V Spojených štátoch zarobí učiteľ 3 500 dolárov. Benzín tam síce stojí, čo tu, no nie liter, ale galón. Čiže na naše pomery to je, akoby mal učiteľ 10 alebo 15–tisíc eur. Ale nemôžeme sa porovnávať so zahraničím. Vhodné je porovnanie s ostatnými profesiami. Predavačka v Tescu zarobí 400 eur. Nechápem dievča, ktoré vyštuduje pedagogiku a sedí za pokladňou namiesto toho, aby robila vysnívanú prácu v škole za dvojnásobok. Idem proti kolegom, čo nariekajú na platy. Vezmite si, čo si ešte dokážu privyrobiť za krúžky, doučovanie. Jasné, stále je to málo v porovnaní so zahraničím. Ale oveľa viac ma trápi postavenie učiteľov v spoločnosti.“

Čím to je, že učitelia nie sú autoritou ako kedysi?

„Problém je, že ani samotní učitelia nie sú hrdí na to, čo robia. V spoločnosti je cool byť manažerom, obchodným zástupcom, byť v šoubiznise.“

Čo lepšie fungovalo v Amerike a preniesli by ste na Slovensko?

„U nás žiak musí vedieť z každej oblasti niečo. V Amerike toho toľko zo všeobecných informácií nevedia, ale majú úzku špecializáciu. Vďaka tomu majú najlepších odborníkov. Ak máte peniaze, dáte sa operovať americkému chirurgovi, lebo je špičkou vo svojom odbore. Náš chirurg vie, kde je Amsterdam, čosi o svetovej vojne, no vedomosťami z chirurgie sa tomu americkému nevyrovná. Nie som za to, aby ľudia boli hlupáci, ale treba okresať kvantum všeobecných informácií na to, čo je pre život potrebné.“

Čo považujete za najväčší problém v školstve?

„Chcel som pôvodne povedať, že neúctu a drzosť žiakov. Ale nie, keby sa im učitelia venovali, tak by boli iní. Videl som toľko odutých kolegov, ktorí sa 30 minút venovali disciplíne, vrieskali na žiakov a 15 minút bola výučba. Jednoducho treba vymeniť učiteľov. Najväčší problém je, že na školách sú, s prepáčením, staré komunistické harpye, ktoré nič iné nezaujíma, iba klebety v zborovni. A vyháňajú zo škôl učiteľov, ktorí deti milujú a majú záujem im niečo odovzdať. Takýchto ľudí by bolo treba zo škôl prepustiť. Samozrejme, nehovorím, že všetci starší učitelia sú zlí.“

Ako hodnotíte prácu ministra Dušana Čaploviča?

„Ani neviem, či o nejakú prácu ide. Žiaden progres nevidno. Robia sa len drobné zmeny, ale treba zreorganizovať celý systém.