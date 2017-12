Galéria by sama digitalizovať nestihla, využije Maďaričov sporný tender

Ešte pred rokom sa zdalo, že víťaz sporného tendra zbierky digitalizovať nebude. Dnes uzatvára obchody za milióny.

14. aug 2013 o 20:40 Dušan Mikušovič

BRATISLAVA. Kapitánsky dom postavený na neskorogotických základoch je súčasťou hradieb Zvolenského zámku. Ešte pred niekoľkými rokmi bol v zlom stave a hrozilo mu narušenie statiky.

Na jeseň roku 2012 ho Slovenská národná galéria začala rekonštruovať a budovať v ňom centrum na digitalizáciu zbierok sedemnástich slovenských galérií.

Prestavbu dokončili začiatkom tohto roka. Dnes dokupujú vybavenie, digitalizovať na vlastných skeneroch začali v priestoroch iných galérií už pred mesiacmi.

Napriek vlastnému digitalizačnému pracovisku však Národná galéria minulý týždeň uzatvorila zmluvu s konzorciom Tender Media Group, podľa ktorej časť zbierok zdigitalizujú externe.

Zmluva za päť miliónov

Tender Media Group má do roku 2015 zdigitalizovať asi 18 500 objektov, prevažne malieb. Dostane za to 4,8 milióna eur, to znamená asi 260 eur za maľbu.

Podľa správy o nákladoch na digitalizáciu kultúrneho dedičstva vypracovanej pre Európsku komisiu v roku 2010, sa priemerná cena za digitalizáciu jednej maľby pohybuje okolo 80 eur.

Rozpočet galérie na celý projekt je pritom 14,2 milióna eur. Za zvyšné peniaze, čiže niečo vyše deväť miliónov eur, musí sama zdigitalizovať ďalších viac ako 80 000 objektov, čo je štyrikrát viac, ako má za úlohu Tender Media Group.

Do tejto sumy sa galérii navyše musí vojsť aj rekonštrukcia Kapitánskeho domu, vybavenie reštaurátorského ateliéru, nákup softvéru či angažovanie profesionálov.

Aj z tohto balíka sa však ujde konzorciu. Podľa ďalších zmlúv dodá galérii služby fotografov sôch a reštaurátorov za 1,6 milióna a informačný systém za pol milióna eur.

Dohromady teda Tender Media Group dostane asi polovicu zo všetkých peňazí, ktoré galéria na skenovanie má.

Sami by to nestihli

Riaditeľka galérie Alexandra Kusá hovorí, že digitalizovať externe museli. Od začiatku s tým rátali v projekte, navyše by inak digitalizáciu nestíhali. „Už teraz je harmonogram na hrane.“

Kusá objasňuje aj nepomer medzi tým, koľko za digitalizáciu získa Tender Media, a koľko zostane galérii. „Externá firma bude digitalizovať najmä chúlostivé maľby, ktoré sú problematické na prevoz,“ vraví. „Preto bude digitalizovať tam, kde sú uložené. Predpokladám, že cena zohľadnila zložitosť logistiky spracovania zbierok v sedemnástich galériách.“

Podobne vysvetľuje cenu 260 eur za jednu maľbu aj Tender Media Group. Priemerná cena 80 eur, ktorú spomína správa pre Európsku komisiu, vraj nezohľadňuje potrebu doviezť stroje priamo do galérií. Okrem toho je digitalizácia drahšia aj preto, že sa s ňou začína až teraz.

„Do procesu negatívne zasiahol aj dvojročný sklz, a to nie našou vinou,“ vraví hovorkyňa konzorcia Sylvia Majerníková. „Z časového dôvodu sme nútení nasadiť väčšie množstvo špecializovanej technológie, tímov a stihnúť termín jún 2015.“ Dovtedy musia byť vyčerpané eurofondy na projekt.

Zmluva deň pred voľbami

Národná galéria vlastnú súťaž na externú digitalizáciu nevyhlásila. Nebola potrebná.

„Konzorcium Tender Media Group môže dodávať digitalizačné služby na základe zmluvy, ktorá bola výsledkom medzinárodnej súťaže,“ povedala Natália Mizereová z ministerstva kultúry.

Rámcovú zmluvu s firmou uzavrel minister kultúry Marek Maďarič (Smer) deň pred voľbami v roku 2010.

Nový minister Daniel Krajcer (vtedy SaS) zmluvu vypovedal, no firma spôsob odstúpenia spochybnila. Po návrate Maďariča sa spor s firmou urovnal a zmluva naďalej platí.

Digitalizáciu v externej firme kritizujú niektorí opoziční poslanci. Ministerstvo kultúry hovorí, že s touto formou rátali projekty, ktoré boli schválené za Krajcera.