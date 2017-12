Obyčajní chcú, aby sa ľudia mohli brániť pred zápachom

Novela dáva možnosť skupine najmenej 20 obyvateľov dať podnet na konanie obvodnému úradu životného prostredia.

15. aug 2013 o 9:42 SITA

BRATISLAVA. Občania slovenských miest a obcí by mali mať právo brániť sa pred obťažujúcim zápachom.

Vyplýva to z novely zákona o ovzduší, ktorú do parlamentu predložili poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Mikuláš Huba a Ján Mičovský.

„Návrh zákona má za cieľ chrániť občanov pred neprípustnou mierou obťažovania zápachom. Okrem toho dáva možnosť skupine najmenej 20 obyvateľov, ktorých obťažuje zápach, dať podnet na konanie obvodnému úradu životného prostredia, ktorý je oprávnený uložiť pokutu prevádzkovateľovi veľkého zdroja a prevádzkovateľovi stredného zdroja,“ vysvetľujú predkladatelia.

Na uloženie pokuty sa však podľa novely vyžaduje súhlas príslušného obecného zastupiteľstva s cieľom objektívneho posúdenia obťažovania zápachom širší okruh osôb, ako je len 20 dotknutých obyvateľov.

Inšpirovali sa Českom

Podľa vzoru českej právnej úpravy definuje návrh prípustnú mieru obťažovania zápachom.

Za prípustnú mieru obťažovania zápachom sa považuje stav pachových znečisťujúcich látok v ovzduší, ktorý sa má dosiahnuť použitím najlepšej dostupnej techniky na odstraňovanie alebo obmedzovanie obťažujúceho pachového vnímania. Takto stanovená prípustná miera obťažovania zápachom nie je dodržaná za kumulatívneho splnenia troch podmienok.

Prvou podmienkou je, aby obťažovanie zápachom namietalo najmenej 20 osôb bývajúcich alebo pracujúcich v oblasti, v ktorej dochádza k obťažovaniu zápachom.

Druhou podmienkou je porušenie povinnosti podľa tohto zákona, t.j. porušenie povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov a stredných zdrojov znečisťovania dodržiavať prípustnú mieru obťažovania zápachom.

Poistkou voči zneužívaniu práva občanov namietať obťažovanie zápachom sa stáva tretia podmienka, a to súhlas príslušného obecného zastupiteľstva, ktoré sa vyjadrí k podnetu skupiny najmenej 20 osôb s cieľom väčšej objektivizácie posúdenia obťažovania obyvateľstva zápachom širším okruhom osôb, ako je len 20 dotknutých obyvateľov.

Za porušenie povinnosti dodržať prípustnú mieru obťažovania zápachom by obvodný úrad životného prostredia uložil pokutu v rozmedzí od 160 eur do 33 000 eur prevádzkovateľovi veľkého zdroja a pokutu vo výške od 33 eur do 6 700 eur prevádzkovateľovi stredného zdroja.

Návrh prerokujú v septembri

„Návrh zákona je reakciou na požiadavky občanov, ktorí sa na predkladateľov obrátili s množstvom podnetov súvisiacich s obťažujúcim zápachom v ovzduší produkovaným stacionárnymi zdrojmi znečisťovania,“ argumentujú Huba a Mičovský.

Práve obťažujúci, miestami až neznesiteľný zápach podľa nich v niektorých lokalitách či regiónoch Slovenska znižuje kvalitu života občanov, obmedzuje ich dennodenné aktivity či dokonca predstavuje príčinu ich vynúteného sťahovania sa mimo postihnutý región.

„Nezanedbateľným faktorom je aj skutočnosť, že takýto zápach vyvoláva trvalé depresívne znepokojenie nad zdravotnými rizikami, ktorých môže byť prejavom. Navyše nie je medicínsky vylúčené, že aj samotný zápach môže ohrozovať zdravie aj v prípadoch, keď nie je prejavom zdravie ohrozujúcich látok,“ uzatvárajú poslanci OĽaNO.

Parlament návrh prerokuje na septembrovej schôdzi.