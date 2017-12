Lajčák: Klausová ako veľvyslankyňa by bola symbolom dobrých vzťahov

15. aug 2013 o 9:24 SITA

Manželka českého exprezidenta už čaká iba na Zemanov podpis, bezpečnostnú previerku a súhlas slovenskej strany.

BRATISLAVA. Ak by sa manželka bývalého českého prezidenta Václava Klausa Livia stala veľvyslankyňou na Slovensku, bolo by to podľa šéfa slovenskej diplomacie Miroslava Lajčáka symbolom dobrých vzájomných vzťahov medzi oboma štátmi.

"Vzťahy Česka a Slovenska sú nadštandardné a v histórii už boli prípady, že manželka bývalého prezidenta bola veľvyslankyňou. Dá sa v tom hľadať taká symbolika, akú chcete vidieť, ja by som v tom videl pozitívnu symboliku, z môjho pohľadu je to vnímanie toho, že medzi Českom a Slovenskom je iná kvalita vzťahov," povedal Lajčák.

Zdôraznil však, že výber veľvyslancov je záležitosťou príslušnej vlády. "My sa vyjadrujeme z hľadiska prijateľnosti danej osoby pre našu krajinu. Dávame súhlas alebo môžeme nedať súhlas. Nerád by som špekuloval alebo sa púšťal do bulvárnych úvah," dodal.