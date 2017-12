Elektronické prideľovanie zlacní konanie a zabráni korupcii

Anonymné prideľovanie vecí pretrhá väzby medzi exekútormi a veriteľmi, myslí si prezident exekútorskej komory Miroslav Paller.

15. aug 2013 o 13:37 SITA

BRATISLAVA. Slovenská komora exekútorov (SKE) navrhuje elektronické prideľovanie spisov súdnym exekútorom. Exekúcie by sa prideľovali náhodným výberom bez možnosti ovplyvňovania medzi exekútorov sídliacich v obvode príslušného krajského súdu.

"Elektronické prideľovanie spisov na základe krajového princípu by zlacnilo exekučné konanie, ušetrilo by sa napríklad na cestovných nákladoch. Zároveň ide o zásadné protikorupčné opatrenie, ktoré by výrazne znížilo priestor pre klientelizmus," povedal prezident komory Miroslav Paller.

Pretrhajú sa väzby medzi exekútormi a veriteľmi

Anonymné prideľovanie vecí podľa neho pretrhá väzby medzi exekútormi a oprávnenými, teda veriteľmi.

"Otvorí to priestor na vysporiadanie sa s korupčným a iným protiprávnym, celému stavu škodiacim konaním niektorých súdnych exekútorov. Oprávnený je veľakrát na protiprávnom správaní exekútora priamo finančne alebo inak zainteresovaný, poprípade sám do takéhoto konania exekútora núti. Takto už nebude motivovaný exekútora chrániť," zdôraznil Paller.

Prezident komory exekútorov pripomína, že elektronické prideľovanie spisov už na súdoch funguje a preto by nebol problém postupovať podobne aj pri exekúciách.

Spisy by sa rozdelili do "košov" podľa ich výšky a druhu, a z týchto košov by sa rovnomerne rozdeľovali medzi jednotlivých exekútorov v kraji. Každý exekútorský úrad by tak dostal približne rovnaké množstvo prípadov rôznych druhov, ktoré dokážu zabezpečiť chod úradu na dostatočnej materiálnej aj personálnej úrovni.

Paller: Eliminuje sa nekalý biznis

Rovnako by malo opatrenie odstrániť neochotu niektorých súdnych exekútorov vymáhať nízke pohľadávky výživné, alebo vykonávať exekúcie na nepeňažné plnenia.

"Exekútor by mal byť pri svojej činnosti nestranný a nezávislý, a ako prax ukázala, hlavne oprávnení častokrát zneužívajú dispozičnú zásadu na manipuláciu exekútorov, od poskytovania všemožných výhod až po nezákonné postupy. Dispozičné právo oprávnených na zmenu exekútora sa zneužíva na vyhnutie sa povinnosti zaplatiť trovy exekúcie. Oprávnený to robí tak, že dá návrh na zmenu na toho „správneho“ exekútora, ktorý v konečnom dôsledku trovy požadovať nebude," vysvetlil prezident komory.

Zavedenie elektronického prideľovania spisov podľa Pallera eliminuje nekalé „biznis“ praktiky obchodníkov s pohľadávkami v spolupráci s niektorými súdnymi exekútormi.

„Problémom klientelistického či korupčného konania je skutočnosť, že v mnohých prípadoch ostáva len v rovine podozrení bez chýbajúcich dôkazov. Zavedenie elektronického prideľovania exekúcií sa môže stať zásadným antikorupčným nástrojom, znemožňujúcim akékoľvek podozrenia,“ podotkol Paller.

Príkladom je Maďarsko

Konkurenčné prostredie súdneho exekútora ako verejného činiteľa je podľa Pallera neprijateľné, pretože exekútor nemá bojovať v rámci konkurenčného prostredia o návrhy, ale jeho prvoradou povinnosťou je zákonným spôsobom vykonávať súdne a iné rozhodnutia.

"Elektronické prideľovanie exekúcií zabezpečí nestrannú exekúciu. Takú, ktorá bude v prípade porušenia práv ochraňovať aj práva povinného, nielen oprávneného, čo pri súčasnej konštrukcii zákona dosť dobré nie je," uzavrel prezident SKE.

Argumentmi za zavedenie elektronického prideľovania spisov súdnym exekútorom, s podmienkou zavedenia výberových konaní na obsadenie postu exekútora, sú zahraničné skúsenosti, napríklad z Maďarska.

"Tento systém v Maďarsku úplne odstránil korupciu a iné neduhy. Maďarskí kolegovia si ho nevedia vynachváliť. O zavedenie tohto systému bojujú aj iné okolité krajiny, napríklad exekútori v Českej republike," dodal Paller.

Zavedenie elektronického prideľovania spisov je zároveň plne v súlade s usmerneniami Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ), ktorá určila Európske štandardy profesie súdneho exekútora. K tým pristúpilo aj Slovensko.