Kandidáta na prezidenta majú aj Obyčajní, ešte ho nepresvedčili

Nikto zo súčasných kandidátov na prezidenta si podľa lídra Obyčajných Igora Matoviča post nezaslúži.

15. aug 2013 o 12:43 TASR

Líder Obyčajných ľudí nechce na poste prezidenta politika. Presvedčiť svojho favorita sa mu zatiaľ nedarí.

BRATISLAVA. Nikto zo súčasných kandidátov na prezidenta si podľa lídra Obyčajných ľudí Igora Matoviča post nezaslúži.

Matovič nedávno priznal, že obyčajní majú vytypovaného vhodnejšieho kandidáta. Doteraz ho nepredstavili, Matovič tvrdí, že sa im nedarí v presviedčaní. "Čisté duše sa politike vyhýbajú," poznamenal.

Matovič dlhodobo vyhlasuje, že chce na čele štátu morálnu autoritu hodnú nasledovania, nie politika. V súčasnom zozname kandidátov takých nevidí.

"Sú tam ľudia, ktorí chcú byť prezidentom, chcú stáť na piedestáli, ale myslím si, že nikto z nich si to nezaslúži," povedal vo štvrtok. Zároveň vyhlásil, že nechce voliť politika a ani to neurobí.

Podľa Matoviča už malo Slovensko dosť volieb, v ktorých si ľudia vyberali menšie zlo. Bol by rád, keby budúcoročné voľby hlavy štátu boli iné. "Chcel by som voliť s radosťou, ale v tomto výbere nie je taký človek, ktorého by som volil s radosťou," poznamenal.

Voľby prezidenta by sa mali konať na jar 2014.