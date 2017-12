Nepokoje sa presunuli do Hurghady, cestovky rušia zájazdy

Cestovky rušia všetky zájazdy do Egypta. Protestuje sa už aj v Hurghade. Delegátka vraví, že v letovisku je pokoj.

BRATISLAVA. Nepokoje v Egypte sa presunuli z hlavného mesta aj do Hurghady.

Protestuje sa zatiaľ len v centre starého mesta, ktoré je od letoviska vzdialenejšie. V hotelových komplexoch je situácia pokojná, dovolenkári zmenu nezaznamenali.

Vzhľadom na situáciu sa rozhodli zrušiť viaceré cestovné kancelárie zájazdy do Egypta. Svoje vyhlásenia vydali ešte pred informáciami o nepokojoch v Hurghade.

"Zatiaľ je tu v podstate pokoj," povedala pre SME delegátka Saturu v Hurghade Linda Lipovská.

"Väčšina klientov ani nezaznamenala, že by boli nejaké nepokoje. Čo sa týka hotelov a rezortov, tam je to z hľadiska bezpečnosti bez problémov."

Lipovská potvrdila zhromaždenie v starej časti mesta pri administratívnych budovách. "V Dahare sa zišlo niekoľko stoviek ľudí. Pokiaľ viem, väčšinou tam boli ľudia, ktorí chceli vyjadriť nespokojnosť so súčasnou politickou situáciou. Okrem jedného problému sa obišlo bez ďalších krvavých násilností."

V stredu sa boli pozrieť s kolegyňou v meste a podľa jej slov všetko funguje štandardne: hotely, reštaurácie, bary, diskotéky. Všetko bolo otvorené.

"Kolegyňa ani ja sme nemali žiadny dotaz, ktorý by sa týkal bezpečnosti, nikto z našich klientov nechcel predčasne odletieť. V starom meste žije prevažne domáce obyvateľstvo. Pre turistov je jednoduchšie nakupovať v novšej časti mesta. Je to tam koncentrovanejšie a lepšie vystavané. Preferuje sa preto tá nová časť."

Lipovská vraví, že sa nepredpokladá, žeby sa situácia v Hurghade viac radikalizovala. "V podstate odkedy bola revolúcia, to sú už skoro tri roky, tu v Hurghade nebolo takmer nič. Nie je tu ani viac vojakov na uliciach. Je to ako ktorýkoľvek iný deň predtým. Necítim sa tu vôbec ohrozená."

Satur, Hydrotour aj Koala rušia zájazdy

Cestovná kancelária Satur ruší vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu situáciu v Egypte letecké pobytové zájazdy do letovísk Hurghada, Marsa Alam a Makadi Bay. Zrušenie letov platí zatiaľ do 8. septembra.

Klientom, ktorí nebudú mať záujem cestovať do inej destinácie a predložia platne uzatvorenú cestovnú zmluvu, vráti cestovná kancelária peniaze. Informovala marketingová manažérka spoločnosti Jana Zedníková.

Klienti však môžu využiť aj iné možnosti v prípade, že mali objednaný zájazd do Egypta s odletom do 8. septembra. Cestovná kancelária ich bude prostredníctvom pobočiek kontaktovať. Dovolenkári majú možnosť bezplatne zájazd stornovať a vybrať si novú dovolenkovú destináciu.

"Tí, ktorí budú chcieť aj napriek situácii do krajiny cestovať, môžu tak urobiť na vlastné riziko," povedala generálna riaditeľka Saturu Eleonóra Fedorová s tým, že im vie takýto zájazd zabezpečiť cez jej partnerské cestovné kancelárie.

Napriek tomu, že je situácia v letoviskách momentálne pokojná, môže sa kedykoľvek, či už z hlavného alebo z iných veľkých miest, presunúť aj do oblasti mimo nich.

"Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie v Egypte nevie naša cestovná kancelária klientom garantovať, že ich dovolenkový pokoj a pohoda nebudú narušené," poznamenala.

Zároveň dodala, že práve preto pristúpili k zrušeniu všetkých naplánovaných letov z Bratislavy aj z Košíc v najbližšom období.

Posledný návrat dovolenkárov a klientov Saturu je v nedeľu 18. augusta.

Cestovná kancelária sa však rozhodla zrušiť aj fakultatívne výlety, ktoré boli naplánované na dnes a na piatok 16. augusta. "V prípade zmeny situácie v Egypte je naša cestovná kancelária pripravená okamžite reagovať, pričom situáciu v Egypte neustále monitorujeme," uzavrela pre agentúru SITA Eleonóra Fedorová.

Letecké pobytové zájazdy do obľúbenej dovolenkovej destinácie Egypt zrušila počas júla aj cestovná kancelária Hydrotour, informoval o tom obchodný riaditeľ spoločnosti Ján Sliacky.

Do letovísk Hurghada, Makadi Bay a Soma Bay nateraz ruší letecké pobytové zájazdy aj cestovná kancelária Koala Tours.

Tá žiada všetkých dotknutých klientov, aby sa v čo najkratšom čase skontaktovali s predajnými miestami, kde si kupovali svoj dovolenkový pobyt, informuje o tom Koala Tours na svojej internetovej stránke. Všetkým dotknutým klientom cestovná kancelária garantuje špeciálne zvýhodnené ponuky na dovolenkové pobyty do iných destinácií.

Kartago zatiaľ cesty neruší

Cestovná kancelária Kartago Tours zatiaľ lety do Egypta neruší, uviedla pre agentúru SITA Silvia Ladvenicová. Ľudia sa momentálne pýtajú, či je v krajine bezpečne, pričom cestovná kancelária zatiaľ zrušila len fakultatívne výlety do Luxoru a do Káhiry.

"Ostatné lodné výlety sme zatiaľ nezrušili, no situáciu neustále sledujeme a sme v kontakte s delegátmi," doplnila.

Ministerstvo zahraničných vecí neodporúča slovenským občanom cestovať do hlavného mesta Káhiry a ďalších väčších egyptských miest vrátane Alexandrie, Suezu a Luxoru. Dôvodom je stredajšie výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie v Káhire.

Občania, ktorí už v Egypte sú, by podľa ministerstva mali byť maximálne opatrní, zdržiavať sa vo svojich bydliskách, vyhýbať sa demonštráciám alebo miestam s väčšími skupinami ľudí vrátane tých, ktoré sa zdajú byť pokojnými.

Taktiež by mali sledovať aktuálny vývoj bezpečnostnej situácie v miestnych médiách a pokyny miestnych úradov i príslušníkov policajných a vojenských jednotiek.