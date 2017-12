KDH chce štyri volebné obvody, vzdelanejších starostov a zrušiť moratórium

KDH chce dosiahnuť úpravy volebných zákonov.

15. aug 2013 o 16:55 TASR

BRATISLAVA. Štyri volebné obvody namiesto jedného, zrušenie volebného moratória či podmienka pre kandidátov na starostov a primátorov mať aspoň maturitu. To sú niektoré z požiadaviek KDH, ktoré dnes predseda hnutia Ján Figeľ predstavil ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer) na rokovaní o jeho volebných zákonoch.

Parlament má o nich diskutovať na septembrovej schôdzi. Figeľ nevylúčil podporu zákonom, bude však závisieť od toho, ako sa k požiadavkám KDH postaví vládny Smer.

Minister Kaliňák podľa Figeľa potvrdil, že Smer má záujem dosiahnuť v parlamente konsenzus na zásadných otázkach návrhu.

KDH chce štyri volebné obvody

Figeľ na rokovaní hovoril o potrebe upraviť súčasný volebný systém, v ktorom je Slovensko jeden volebný obvod. V nových zákonoch mu chýba úprava tohto systému, ktorý platí od roku 1998 a zaviedol ho ešte Vladimír Mečiar.

"KDH dlhodobo podporuje návrat k štyrom volebným obvodom - západ, stred, východ Slovenska a Bratislava. Je to spôsob ako priblížiť poslanecké mandáty bližšie k občanom," uviedol Figeľ. Podľa šéfa KDH je zmena potrebná aj vzhľadom na nízky záujem ľudí o veci verejné.

"Musí byť našou snahou vytvoriť adresnejšie a užšie väzby medzi politikmi a voličmi. Demokracia to potrebuje pre svoju vitalitu," doplnil Figeľ.

Zásadný problém v Kaliňákových zákonoch vidí Figeľ aj v spôsobe vytvárania volebných komisií.

"Nominovaní do nich budú môcť byť len predstavitelia strán s viac ako 3-percentnou podporou voličov. KDH podporuje právo na účasť v komisiách aj pre menšie strany," vyhlásil Figeľ.

KDH: Moratórium je nefunkčné

V zákone o kampani zas prekáža kresťanským demokratom volebné moratórium. To v súčasnosti už pri niektorých voľbách neplatí. Podľa Kaliňákovho zákona bude platiť pre všetky druhy volieb, ktoré sa na Slovensku konajú. KDH poukazuje, že moratórium sa v minulosti ukázalo ako nefunkčné, dochádzalo k jeho porušovaniu a vinníci neboli adekvátne potrestaní.

"Jedinou skutočnou nápravou porušenia moratória by mohlo byť len opakovanie volieb, čo je však z finančného, ale aj právneho hľadiska ťažko predstaviteľné. Preto opätovné zavádzanie moratória je krokom do minulosti," dodal Figeľ. Výhrady má aj k zákazu zverejňovať výsledky predvolebných prieskumov 21 dní pred voľbami. "Obmedzenie je časovo príliš dlhé a neobhájiteľné," myslí si Figeľ.

Podľa neho by to znamenalo, že napríklad pri dvojkolových voľbách (VÚC či prezidentské) by po skončení prvého kola nebolo možné publikovať prieskum, ako sú na tom dvaja kandidáti, ktorí postúpili do druhého kola.

"Je to značný zásah do demokratických zvyklostí a práv voličov poznať silu a popularitu jednotlivých kandidátov," tvrdí Figeľ.

Figeľ chce vzdelanejších starostov

Dodal, že KDH zároveň podporuje isté vzdelanostné predpoklady napríklad pre starostov a primátorov. Podľa Figeľa by mali mať kandidáti do týchto exekutívnych funkcií aspoň maturitu.

"Pre väčšinu profesií v spoločnosti je dnes nevyhnutná istá minimálna kvalifikácia, napríklad maturitné vzdelanie. Je preto logické požadovať primerané vzdelanie aj od ľudí, ktorí sú volení do výkonných funkcií, ako je starosta či župan, aby konali kvalifikovane a vo verejnom záujme," vysvetlil Figeľ.

Poukázal, že podobný postoj vyjadrujú aj predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska.