Pivovarník: Horúčavy nám skôr škodia

O pití piva v lete hovorí riaditeľ rožňavského pivovaru Kaltenecker a podpredseda Asociácie malých nezávislých pivovarov LADISLAV KOVÁCS.

15. aug 2013 o 20:11 Miroslav Kern

Predáva sa pivo v lete oveľa lepšie, než v iných ročných obdobiach?

„Áno. Sme malý remeselný pivovar, ktorý vyrába tridsať druhov piva. Na leto robíme veľa letných pivných špeciálov. Práve tieto letné, svieže a menej alkoholové špeciály dokážu ľudí osloviť.“

O koľko percent máte väčší predaj než v zime?

„Odhadujem, že zhruba o dvadsať percent.“

Aké pivá idú v lete najlepšie?

„Najviac ide klasická svetlá desiatka a pšeničné kvasinkové pivo typu weizen.“

V móde sú ochutené pivá.

„Robíme višňové, kávové, vanilkové, chilli, malinové, horký pomaranč, či limetkové.“

Aké sa najlepšie predáva?

„V lete najviac limetkové pšeničné kvasinkové pivo.“

Ako je to s radlermi? Sú v móde rovnako ako pred rokom či dvoma?

„Radler nerobíme, nemáme na to technológiu. Ale myslím, že sa radlery držia. Ja ich nekupujem, lebo to nie je typ, ktoré by som vyhľadával. Tým, že majú nízky obsah alkoholu, budú zrejme ešte minimálne rok - dva vyhľadávané.“

Toto leto bolo extrémne horúce. Pili ľudia v najväčších horúčavách viac piva?

„Bolo to presne naopak. Predaju piva horúčavy neprinášajú zvýšený obrat. Pivo sa v lete väčšinou pije na letných terasách a oveľa lepšie sa pije, keď je 25 či 27 stupňov, než keď je 35. Máme skúsenosť, že keď sú teploty nad 30 - 31 stupňov, predaj piva skôr klesá, lebo ľudia sedia radšej doma, či v klimatizovaných priestoroch a na pivo nejdú. Najlepší predaj je pri teplote do 30 stupňov.“

Vyrábate aj nepasterizované pivá. Nekazia sa v teplách?

„Majú kratšiu záruku a tak odberateľom vozíme každý týždeň čerstvé pivo. Pokiaľ si ho veľa nenaskladnia, samozrejme sa nepokazí.“

Koľko trvá výroba piva?

„Niektoré vieme vyrobiť aj za štyri týždne, niektoré mesiace, máme aj typ, čo sa vyrába pol roka a viac.“

Ako je to s malými pivovarmi na Slovensku? Pribudlo ich tento rok?

„Tento rok pribudli tri. Momentálne je ich 27. Trend je taký, že ich každý rok pribudne tri až päť a zatiaľ našťastie nič nezaniká. V Česku ich ročne pribúdalo okolo päťdesiat - takže skoro jeden za týždeň.“

Koľko malých pivovarov by sa na Slovensku uživilo?

„Kríza, ktorá pretrváva, je dosť ťažká. Nemyslím si, že viac ako 50.“

Kríza dolieha najmä na malé pivovary?

„Ľudia si kupujú skôr lacnejšie veci. Dnes sú pulty zaplavené lacnými pivami. A tak si často kupujú lacné pivá z veľkoprodukcie.“