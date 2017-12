Parlament nebude v septembri rokovať o konflikte záujmov

Ak sa Smer do mesiaca nespamätá, zákon podľa Beblavého opozícia predloží sama.

16. aug 2013 o 11:01 SITA

BRATISLAVA. Napriek záväzku všetkých parlamentných strán spolu predložiť do piatka novelu ústavného zákona o konflikte záujmov a pripraviť funkčný zákon postihujúci neetické konanie štátnych funkcionárov, sa to podľa poslanca za SDKÚ Miroslava Beblavého stať nemôže, pretože Smer a Pavol Paška nedodržali slovo.

Na poslaneckom grémiu 4. júla predseda parlamentu Pavol Paška rozdal stranám kompromisný návrh, ku ktorému sa mali vyjadriť do konca júla. Pripomienky si mali poslanci vysvetliť na grémiu 2. augusta tak, aby novelu stihli podať do národnej rady do 16. augusta.

Grémium 2. augusta sa však neuskutočnilo. „Moje pokusy kontaktovať Pašku boli neúspešné, dodnes grémium zvolané nebolo,“ konštatoval Beblavý.

Zákon je podľa Beblavého po technickej stránke pripravený. Má pripravenú dôvodovú správu, sú pripravené nové formuláre.

„Všetko je pripravené, aby zákon bol dnes predložený. Jediný dôvod, prečo to nemôže byť je neochota Smeru sa k nemu vyjadriť,“ vyhlásil Beblavý, podľa ktorého by ho mohol predložiť aj sám, alebo skupina opozičných poslancov, ale bez hlasu Smeru by neprešiel.

Podľa prvotnej dohody s Paškom bola septembrová schôdza určená ako posledný možný termín na prerokovanie zákona, aby bol účinný od budúceho roka. Podľa legislatívcov je možné stihnúť tento termín aj vtedy, ak parlament o zákone bude rokovať v októbri. V takom prípade by musel byť predložený do NR SR 27. septembra.

To však podľa Beblavého prináša riziká, pretože na decembrovej schôdzi, keď by mal byť zákon definitívne schválený, sa schvaľuje aj štátny rozpočet. Následne o zákone musí rozhodnúť prezident do 15 dní od jeho schválenia poslancami. Podľa Beblavého by tak mal parlament schváliť zákon na začiatku decembra. Ak by však prezident zákon vrátil, účinnosť zákona od 1. januára by nebola možná.