Novela o občianstve je podľa Kaliňáka hotová, podobá sa opozičnej, ktorá neprešla

Minister vnútra Robert Kaliňák tvrdí, že novela je už hotová, ale nevie, kedy bude schválená.

16. aug 2013 o 11:53 TASR

BRATISLAVA. Ľudia by už čoskoro nemuseli prichádzať o slovenské občianstvo, ak príjmu iné. Tí, ktorí oň prišli pre súčasný zákon, by ho mohli získať späť. Zabezpečiť by to mala novela zákona o štátnom občianstve z dielne ministerstva vnútra.

Šéf rezortu Robert Kaliňák (Smer) tvrdí, že je už hotová, ale nevie, kedy bude schválená. Závisí to aj od medzinárodných inštitúcií, s ktorými rezort vnútra novelu diskutuje. Od 17. júla 2010 do 15. augusta pripravil súčasný zákon o slovenské občianstvo 591 ľudí.

Novela od Lipšica a Žitňanskej

Kaliňák uviedol, že podmienky straty a navrátenia slovenského štátneho občianstva by mali byť podobné ako tie, ktoré sa už v parlamente objavili v poslaneckom návrhu.

"Novela je hotová. Aj to, čo ste videli nedávno v parlamente je vystrihnuté z našej novely," povedal Kaliňák. Dodal, že opozičný návrh bol iba 20 percent z toho, čo má pripravené ministerstvo.

Doposiaľ poslednú novelu zákona o štátnom občianstve predložil v máji do parlamentu Daniel Lipšic s Janou Žitňanskou (obaja nezaradení), v pléne však neprešla. Navrhovali, aby slovenský pas získali späť tí, ktorí prijali cudzie občianstvo v štáte, v ktorom mali v tom čase "povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt najmenej šesť mesiacov".

Žiadateľ ďalej nemal mať v čase prijatia cudzieho občianstva trvalý pobyt na Slovensku. Poslanci tiež zavádzali výnimky, ktoré mali umožniť ľuďom prijať cudzie občianstvo a neprísť tým o slovenské.

Dnešný zákon pripravil od 17. júla 2010 do 15. augusta 2013 o slovenský pas 591 ľudí, z toho 251 mužov a 340 žien. Najviac ľudí (260) stratilo slovenské občianstvo pre prijatie českého. TASR to potvrdila Alena Koišová z komunikačného odboru Kancelárie ministra vnútra.

Reakcia na maďarský zákon

O slovenský pas prišli aj osoby, ktoré prijali nemecké občianstvo (109), rakúske (74), britské (51), maďarské (36), americké (14), holandské (12), nórske (10), kanadské, francúzske a talianske (všetky po 4), austrálske a švajčiarske (obe po 3), belgické a islandské (obe po 2), čínske, ukrajinské a ruské (všetky po 1).

Dnes platný zákon prijala ešte prvá vláda Roberta Fica (Smer). Reagovala ním na prijatie maďarského zákona o dvojakom občianstve, ktorý uľahčuje prijatie maďarského občianstva.

Od prijatia zákona sa objavili viaceré pokusy o zjemnenie tejto právnej normy, avšak ani jeden z nich nebol úspešný. Súčasná právna norma je momentálne na Ústavnom súde.

Skupina poslancov Národnej rady, ktorú vedie Gábor Gál (Most-Híd), namieta, že ustanovenie zákona hovoriace o strate štátneho občianstva SR tým, že občan prijme štátne občianstvo iného štátu, je v rozpore s Ústavou.