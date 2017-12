Bez lastovičiek a Ema má mamu. Žiakov skúsia učiť písať inak

Šesť základných škôl vyskúša novú metodiku vyučovania slovenčiny s novým šlabikárom.

16. aug 2013 o 13:16 Jarmila Horáková

Spomínate si ešte, ako ste sa trápili v prvej triede s písmenkami, ktoré museli byť krasopisné? Presne tak sa abecedu drilujú aj dnešné deti.

O tom, že by sa do škôl zaviedol aj iný, alternatívny druh písma, sa u nás dlho ani len neuvažovalo. Dokonca niektorí pedagógovia sa nazdávajú, že deti by boli ochudobnené, ak by nemali písať písaným písmom, lebo to patrí k nášmu dedičstvu, tradíciám.

Ľady sa pohli až na Katedre logopédie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V spolupráci s občianskym združením Bakomi vytvorili projekt novej metodiky vyučovania slovenského jazyka pre deti v prvom ročníku, ktorého súčasťou je aj nový šlabikár.

Asi 125 prvákov by sa od septembra malo začať učiť slovenčinu inak, ako sme zvyknutí na základe súčasných šlabikárov. Moderne a bez klasickej Emy, ktorá má mamu, bez vlnoviek a lastovičiek, čo nemôžu presahovať z riadkov.

Slabá gramotnosť

Experiment Projekt Porozumenie čítaného textu finančne podporila slovenská Agentúra pre podporu výskumu a vývoja.

Experiment sa skončí v roku 2015.

V týchto dňoch by ministerstvo školstva malo k experimentu vydať povolenie. Z tohto dôvodu nemôžeme priniesť zoznam škôl, na ktorých sa experiment uskutoční.

Odborné stanovisko k projektu vypracoval Štátny pedagogický ústav.

Štvorčlenný výskumný tím psychologičiek a logopedičiek reagoval na neuspokojivý stav rozvoja gramotnosti slovenských školákov. Zaostávajú alebo nie sú schopné dosť dobre vo vyššom ročníku pracovať s textom, nevedia z neho vyťažiť informácie, nerozumejú mu.

Viaceré medzinárodné porovnávacie štúdie potvrdili, že úroveň porozumenia čítanému textu u našich detí je nízka.

Vedúca projektu Svetlana Kapalková hovorí, že pri podrobnejšej analýze zistili, že na našich školách chýbajú základné efektívne metódy, ktoré pomáhajú rozvíjať práve porozumenie, ale aj samotné dobré dekódovanie textu, teda prevod písmen na hlásky a naopak hlások na písmená.

„V súčasných šlabikároch absentuje rozvíjanie súvislého vyjadrovania detí, deti sa v nich neučia porozumieť čítanému textu, ale ani hovoreným príbehom. A keďže máme vedomosti a skúsenosti z výskumu detskej reči a gramotnosti, rozhodli sme sa vytvoriť nový jazykový šlabikár, ktorý by mohol z prváka vychovať dobrého čitateľa,“ vysvetľuje zámer doktorka Kapalková.

Marína Mikulajová (vľavo) a Svetlana Kapalková chcú deti naučiť premýšľať o jazyku.



K písaniu povedie iná cesta

Prváci sa podľa tejto metodiky k čítaniu a písaniu písmen dostanú inou cestou ako pri tradičných metódach.

Kým v ostatných metódach sa deti okamžite učia písmená, a z nich sa hneď učia skladať slová, v jazykovom šlabikári začnú s poznávaním zvukovej štruktúry slov.

Docentka Marína Mikulajová hovorí, že až keď sa dieťa veľmi dobre zorientuje v hláskovej štruktúre slov, napríklad keď vie, že slovo pes sa skladá z troch hlások a prvé je p a posledné s, až potom, na takejto vybudovanej jazykovej znalosti, dokáže dobre používať písmená na zapisovanie slov.

Svetlana Kapalková dodáva, že rozdiel vo výučbe bude aj v tom, že deti budú nútené rozmýšľať o jazyku, dokonca aj o pravopisných princípoch.

Celé toto penzum vedomostí dostávajú hravou podobou, cez konkrétne rozprávkové postavy a materiálne pomôcky.

Comenia Script neskôr

Treba povedať, že oproti klasickej triede sa prváci podľa tejto metodiky naučia napísať prvé písmenká neskôr.

Nepôjde pri nich o krasopis, autorky sa rozhodli pre český alternatívny typ písma Comenia Script, lebo sú presvedčené, že je pre deti prospešnejšie.

Deti to budú mať jednoduchšie aj pri poznávaní tvarov písmen. Budú písať písmená, ktoré sú veľmi blízke tlačeným. Osvojenie tvarov písaných písmen teda bude menej namáhavé a deti budú schopné rýchlejšie písať slová a vety a vyjadrovať sa pomocou písania.

„Rodičia sa však nemusia obávať, na konci januára budú vedieť napísať rovnaký počet samohlások a spoluhlások ako deti, čo sa učia klasickou cestou,“ prízvukuje Kapalková.

Kontrola metodiky

Táto štúdia sa snaží dokázať, že deti, ktoré sa budú učiť slovenčinu inak, ako sme zvyknutí na základe súčasných šlabikárov, budú na konci prvého ročníka, ale aj neskôr, v druhom ročníku lepšie v čítaní textu a porozumení obsahu.

Autorky predpokladajú, že budú profitovať oproti kontrolným deťom, ktoré sa učia klasickým spôsobom.

Aby overili, či to tak naozaj bude, budú deti štyrikrát testovať. Testovania sa zúčastnia nielen deti, ktoré sa učili podľa nového šlabikára, ale aj ich rovesníci, ktorí sa učili klasicky.

„Boli by sme radi, ak by sa potvrdilo, že deti sú vďaka našej metóde v čítaní s porozumením zdatnejšie ako ich rovesníci, ktorí sa učili klasickou metódou. Podľa prvých výsledkov z testovacej triedy v Banskej Štiavnici, kde sme metódu overovali v minulom školskom roku, k tomu smerujeme,“ povedala Kapálková.

V čom sa jazykový šlabikár líši od teraz používaných Vo formálnej stránke Šlabikár nie je jedna kniha, ale obsahuje niekoľko zošitov, ktoré na seba nadväzujú. Má tri prelínajúce sa časti: práca s hláskovou štruktúrou slov, práca s porozumením a produkciou príbehov, písanie. V druhej polovici školského roka sa tieto komponenty postupne spájajú. Celé jeho stvárnenie je veľmi minimalistické, odlišné od vizuálu klasických šlabikárov. V čítaní Prv ako sa učia deti prvé písmená, spoznávajú hláskovú štruktúru hovorených slov. Keď dieťa pochopí, že slovo had je kratšie ako slovo dážďovka, zároveň chápe, že význam slova a jeho forma sú odlišné veci – a práve toto je základom ranej gramotnosti: čítania a písania. Využívajú na to rôzne materiálne pomôcky, ktoré deťom „zhmotňujú“ hlásky v slovách. Až potom príde prvé písmeno a. V písme a písaní V písaní podľa Comenia Script je principiálna odlišnosť v tom, že technika písania nie je hlavným cieľom učenia sa písať v prvej triede. Najdôležitejším kritériom je to, že písmo musí byť čitateľné pre učiteľa, kamaráta, rodiča. Nejde teda pri ňom o krasopis, pri ktorom sa bazíruje na tvare a krivkách, prioritou je čitateľnosť. Krasopis nie je cieľ tohto písania. Deti nebudú mať samostatné písanky, písmo si budú precvičovať v šlabikárových zošitoch. Učí deti vyjadrovať sa Šlabikár obsahuje rozpracovanú časť, kde sú deti vedené k tomu, aby dokázali čo najlepšie samostatne porozprávať príbeh, vyjadriť svoj názor, emócie, pocity. Tomuto v klasických metódach v prvých ročníkoch nie je venovaná systematická pozornosť.