Most chce za nezákonné financovanie strán väzenie do troch rokov

Dohľad nad financovaním má vykonávať NKÚ. Pre evidenciu peňazí na kampane navrhujú zriadiť volebný fond.

19. aug 2013 o 14:08 TASR

BRATISLAVA. Za nezákonné financovanie politickej strany by malo hroziť väzenie od šiestich mesiacov do troch rokov. Počíta s tým novela zákona o politických stranách z dielne Mosta.

Trestného činu sa podľa novely dopustí ten, kto nezákonným spôsobom zabezpečí sebe alebo politickej strane väčší prospech, ktorý by zákonným spôsobom nezískala.

Právna norma ďalej rieši kontrolu hospodárenia a financovania strán. Dohľad má vykonávať NKÚ. V prípade, že odhalí pochybenia, bude môcť strany pokutovať. Mal by ukladať sankcie do výšky 3319 eur alebo vo výške 1 percenta z príspevku za hlasy vyplateného strane. Mohol by dokonca navrhovať rozpustenie subjektu, ktorý bude konať protizákonne.

Novela zavádza aj volebný fond. Má to byť osobitná analytická evidencia príjmov a nákladov na účely každých volieb, v ktorých sa strana zapojí do volebnej kampane.

"Volebný fond tvoria všetky príjmy a výdavky, ktoré súvisia s volebnou kampaňou strany. Príjmami volebného fondu môžu byť len príspevky vyčlenené stranou z príjmov, ktoré môže strana získavať podľa zákona a výnosy z takto vyčlenených príjmov," vysvetľujú predkladatelia návrhu.

Prostriedky vo volebnom fonde má strana viesť oddelene od ostatného svojho majetku a všetky výdavky na kampane má uhrádzať len z tohto fondu.

Bugárovci ďalej navrhujú trest za to, ak strana nepredloží celkové vyúčtovanie volebného fondu. Ministerstvo financií jej v takomto prípade nevyplatí príspevok za hlasy, príspevok na činnosť a zaniká jej príspevok na mandát.

Novela zákona tiež obsahuje viacero informačných povinností politických strán, politických hnutí a jednotlivých kandidátov, ktoré spočívajú vo zverejňovaní ustanovených údajov a dokumentov, a ktoré majú stransparentniť hospodárenie a financovanie politických strán. Právnou normou sa má parlament zaoberať na septembrovej schôdzi. Bugárovci navrhujú, aby bola účinná od januára 2014.