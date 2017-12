Útoku al-Káidy na slovenské vlaky sa neboja, dôverujú železničiarom

Aj keď sa potvrdí, že teroristi chystajú útoky na železnice, Slovensko podľa analytika cieľom nebude.

19. aug 2013 o 19:30 Dušan Mikušovič

Sprievodcovia by mali byť v strehu ­ to je slovenské bezpečnostné opatrenie.(Zdroj: SME – JÁN KROŠLÁK)

Aj keď sa potvrdí, že teroristi chystajú útoky na železnice v Európe, Slovensko podľa analytika cieľom nebude.

BRATISLAVA. Na hrozbu al-Káidy zareagovali aj slovenské úrady. Po správach o chystaných teroristických útokoch na európske vlaky vydalo slovenské ministerstvo dopravy odporúčanie, aby slovenskí železničiari dávali vo vlakoch väčší pozor.

„Žiadne z dostupných informácií nenaznačujú, že by sa u nás dialo niečo mimoriadne, napriek tomu sme sa rozhodli odporučiť všetkým železničným spoločnostiam zvýšiť ostražitosť,“ napísal v stanovisku ministerstva jeho hovorca Martin Kóňa.

O možných útokoch al-Káidy v Európe písal nemecký denník Bild. Teroristi vraj pripravujú sabotáže na koľajach či výbuchy vo vlakoch a v tuneloch.

Budú sledovať batožinu

Na správy reagovali aj naši policajti. Ministerstvo vnútra však nechcelo hovoriť ako.

„Z taktických dôvodov sa nebudeme vyjadrovať k opatreniam, ktoré sme prijali, lebo ak by sme ich prezradili, mohli by byť neúčinné,“ povedal hovorca vnútra Ivan Netík.

Konkrétnejší boli zástupcovia vlakových spoločností. Železnice Slovenskej republiky svojim zamestnancom povedali, aby si všímali akékoľvek podozrivé okolnosti, ľudí či predmety, ktoré sa v blízkostí koľají objavia.

Podobne sa majú správať aj stewardi vo vlakoch súkromného prepravcu RegioJet. „Poučili sme ich, aby boli ostražití, najmä čo sa týka manipulácie s podozrivou batožinou,“ informoval hovorca RegioJetu Pavel Halla.

Iným spôsobom bezpečnosť vo vlakoch zvyšovať nebudú. „Sme v kontakte s políciou, keby nás o niečo požiadali, budeme reagovať,“ hovorí Halla.

SIS: Riziko tu nie je

Bezpečnostný analytik Andor Šándor si nemyslí, že by sa Slovensko malo niečoho obávať. „Slovensko je na rebríčku pomyselných cieľov celkom nízko a neohrozuje ho ani priama účasť na operácii v Afganistane, keďže nie je veľmi rozsiahla.“

Potvrdzuje to aj Slovenská informačná služba. „Nemáme relevantné informácie zo svojich vnútorných ani z vonkajších zdrojov, ktoré by naznačovali, že by v Slovenskej republike hrozilo bezprostredné riziko,“ napísal hovorca SIS Branislav Zvara.

Hrozbu sabotáží vo vlakoch Železnice SR nikdy predtým neriešili.

Naopak, situáciu, ako je táto, už mali na bratislavskom letisku. Jeho hovorkyňa Lucia Klinovská povedala, že podrobnosti zverejniť nesmú. „Môžeme však potvrdiť, že k sprísneniu bezpečnostných opatrení na letisku už v minulosti došlo,“ odpovedala.

Ministerstvo vnútra a SIS o tom, či podobné varovania už boli, hovoriť nechcú. „Z dôvodu ochrany utajovaných skutočností sa k takýmto prípadom nevyjadrujeme, ani keď sú z minulosti,“ vysvetlil Zvara.

Do budúcna ministerstvo vnútra pripravuje systém, v ktorom bude možnosť teroristického ohrozenia ohlasovať štyrmi stupňami, od nízkeho až po kritický.